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Террористические угрозы снова выходят на передний план, считает Токаев

Ассамблея народа Казахстана, Токаев, теракт в Крокусе, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 11:47 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" высказался о теракте в России, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, мы являемся свидетелями стремительно расширяющегося глобального катаклизма, нарастающего противостояния различных государств в военно-политической, торгово-экономической и даже культурно-гуманитарной сферах.

"Явственно проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии. Громче стали звучать голоса тех, кто пытается придать геостратегическим амбициям отдельных государств определенные этнорелигиозные мотивы, и даже облечь их в форму некоего межцивилизационного конфликта. Как следствие, сегодня в самых различных частях света фиксируется резкая активизация всевозможных экстремистских сил", – сказал Токаев.

По его словам, на передний план снова выходят террористические угрозы.

"Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье. Многие наши граждане в знак искренней солидарности и сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в Казахстане. Такая же реакция у людей была практически по всему миру", – вспомнил президент.

Он сообщил также, что Казахстан одним из первых призвал страны-члены ООН осудить этот бесчеловечный акт насилия в отношении мирных граждан.

"Только через диалог и консолидацию усилий человечество сможет противостоять растущей волне хаоса и разрушения, преодолеть разобщение и кризис доверия в международных отношениях", – резюмировал Токаев.

Он также отметил, что мир сегодня вступил в эпоху катаклизмов, и Казахстан не является исключением.

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