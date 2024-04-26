Мое новое лицо и жизнь: как добро преображает людей

Добрые поступки и взаимопомощь могут творить настоящие чудеса, делая мир намного лучше. Корреспондент Zakon.kz собрал удивительные истории казахстанцев, которые зажили счастливо после встречи с неравнодушными людьми.

Художник от Бога

15-летний Абдурахман Темирбек из Шымкента известен многим своим творчеством. Он пишет потрясающие картины. Возможно, художник не раскрыл бы свой талант, если бы не тот злополучный пожар. Когда Абдурахману было 2,5 года, в их новом доме в Уральске произошла утечка газа. От взрыва он пострадал вместе с мамой. Больше всего не повезло мальчику, он получил ожог третьей степени.

"У него вытекла вся плазма на лице. В Уральске сделали пересадку кожи с ноги на лицо. Но все равно на всем лице остались глубокие шрамы и рубцы", – вспомнила трагедию мама подростка Айнур.

Фото: из личного архива Абдурахмана Темирбек

Ребенок рос, кожа тянулась, шрамы стали выглядеть пугающе. Из-за своей внешности он перестал куда-либо выходить. Не ходил в школу, учился на дому. Тогда семья решилась ради Абдурахмана переехать в небольшое и отдаленное село на юге Казахстана.

"Тут в классе 5-6 человек. Сейчас сын учится в 10 классе. Но мы перешли в вечернюю школу, потому что Абдурахман с октября 2023 года по настоящее время находится в Стамбуле. Буквально недавно ему провели очередную операцию. Это последний этап. Три этапа прошли в Израиле. Они были удачны, но из-за войны мы решили продолжить лечение в Турции. Минздрав РК помог нам с оплатой. Надеемся, что конечный результат будет хорошим", – говорит женщина.

Новое лицо художнику крайне необходимо. Оно помогло ему побороть в себе все страхи, обрести уверенность, найти друзей и меньше замечать испуганные взгляды прохожих.

"Сын хочет стать яркой творческой личностью, получить общественное признание. Он мечтает посетить музей Лувр в Париже во Франции. Увидеть любимые произведения известного нидерландского художника Винсента ван Гога. То, что его поддержали подписчики, стало для него стимулом развиваться. Теперь он не стесняется своей внешности и не прячется от людей. Оказывается, он у меня общительный, нашел много друзей". Мама Абдурахмана Айнур

Все благодаря отзывчивым людям, которые щедро разделили добро с Абдрахманом Темирбеком. Школьник сам не сидит сложа руки, он продает свои картины, чтобы заработать на новое лицо.

Принцесса Диана

Другая история повергла в шок казахстанцев 12 лет назад. Над девочкой долгие годы издевались родные мама и бабушка. Они систематически жестоко избивали ее. Однажды ребенка забили до такой степени, что она оказалась в реанимации с проломленным черепом. Тогда маму осудили на шесть лет, а бабушку депортировали в Россию. Опеку над пострадавшей взяла ее родственница Надежда Забродина. Именно она помогла Диане вновь поверить людям, улыбаться и получать знания. Несмотря на то, что ей 19 лет, она учится в 9 классе. И с нетерпением ждет выпускной, чтобы в коктейльном платье превратиться в принцессу.

"Диана находится у меня с 2017 года. Она очень любит животных, и детки к ней тянутся. Сейчас у нее много друзей, с которыми она гуляет после школы. Дочь ждет выпускной, потому что таких торжеств в ее жизни еще не было. К сожалению, в нашем городе нет колледжей, где могут обучаться дети с инвалидностью. Но мы думаем пройти какие-нибудь курсы, чтобы получить профессию. Из-за того, что у нее каждый пальчик был сломан и сросся в разные стороны, она не может заниматься мелкой моторикой, шитьем, вязанием", – делится Надежда Забродина.

Фото: из личного архива Надежды Забродиной

Пристально за судьбой Дианы Ивановой следит автор YouTube-канала "Что скажете" Алтын Мендыбаева. Они познакомились несколько лет назад. Сюжеты журналиста помогли девочке не только подарить новое лицо, но и впервые почувствовать себя красивой.

"Мне эта девочка сильно запала в душу. Она была абсолютно потеряна, не совсем могла связывать слова в предложения, чувствовалось, что она не уверена в себе. Несмотря на то, что Диана взрослая, она как беззащитный ребенок. Ей пришлось пережить кошмар. Мама и бабушка избивали ее молотком, другими инструментами. Но она все равно остается добрым человеком, без озлобленности на мир". Алтын Мендыбаева

Фото: из личного архива Алтын Мендыбаевой

Журналист изъявила желание помочь девочке. После ее сюжета и объявления сбора денег судьба взволновала доктора Мохаммеда Шбайр.

"Он провел ей за раз больше 10 операций. Все прошло удачно, Диана быстро восстановилась. Она стала совершенно другим человеком, потрясающе красивой девушкой с пронзительными голубыми глазами. Она изменилась не только внешне, но и внутренне. Чувствовалась ее уверенность в себе. Она стала лучше говорить, делиться планами. Заявила о том, что хочет ходить в школу, иметь друзей, в будущем – работать врачом. У нее появилась надежда на новую жизнь и вера в людей", – рассказала автор ютуб-канала.





Диана продолжает радоваться жизни. Однако она нуждается в операции по опорно-двигательной системе, потому что у нее после избиений сильно пострадали спина и руки. Путь к совершенству будет долгим, но ей есть к чему стремиться – избавиться от болей, которые напоминают о мучительном прошлом.

Неблагодарность или заложник прошлого?

А в этом случае люди хотели помочь жертве буллинга и сделали все необходимое для его возвращения к полноценной жизни. Однако неравнодушные казахстанцы отметили, что он не оценил их добро и не стал менять свой привычный образ жизни. Эта история начинается с того, что в конце июля 2023 года "друзья" жестоко избили 13-летнего Никиту на стадионе одного из павлодарских вузов. Над пострадавшим издевались и требовали денег. В результате он получил ушибы, ссадины, травмы головы и закрытый перелом двух ребер.

Тогда на защиту школьника встала депутат городского маслихата Гульжайна Даримова. Первым делом для самообороны она записала его в бойцовский клуб. Поработала над его имиджем. После каникул полностью собрала его в школу. И это лишь часть ее добрых дел для подростка. Однако, как призналась чиновница, Никита ее разочаровал.

"Я столько сил, душу вложила в этого парнишку, чтобы вытащить его из трудного положения. Аким области ему дал квартиру, я бегала его семье делала прописку. Отправляла на лечение глаз. Но в спортзал он не стал ходить. С начала года до сих пор в школе не появился, 180 часов пропуска занятий. В новое жилье они еще не переехали. Оказывается, мама его пьет, ей не до ребенка, ни до переезда. На Никиту столько жалоб: ночные приводы в полицию, то мне докладывают, что он закладки делает, то, что он употребляет. Я до последнего не верила и твердила, что не пойман – не вор. На полгода должны его маму ограничить в родительских правах, и его, возможно, поселят в детский дом. Теперь я переживаю за детей в детдоме, раз он что-то употребляет", – говорит депутат.

По ее словам, зачинщиков прошлогоднего конфликта уже осудили на шесть лет. Мама Никиты добилась компенсации в размере трех миллионов тенге с каждого.

"Его семье нужно было просто выбить деньги, они даже были не прочь отпустить виновных, лишь бы выплатили им моральный вред. Это все воспитание, что я еще могу сделать для Никиты, если он сам не хочет выбираться из этого положения? Он не оправдал не только мои надежды, потому что столько людей со всего Казахстана ему вещи присылали, интересовались, пришел ли он в себя после случившегося". Гульжайна Даримова

Депутат добавила, что это единичный случай, когда столько усилий было вложено впустую. Это не значит, что другим нуждающимся не нужно помогать и они поступят так же. Все же в мире благодарных людей больше.