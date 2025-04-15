Ученые выяснили, какие люди добрее

Исследователи проанализировали данные более 2,3 млн человек со всего мира за пять десятилетий. Оказалось, что люди с более низким доходом проявляют менее щедрое и доброе поведение по отношению к другим, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times, при ограниченных ресурсах людям сложнее проявлять доброту и понимание к окружающим. При этом в психологии существует мнение, что люди с низким уровнем дохода добрее и щедрее по отношению к другим, чтобы укрепить социальные связи, которые могут помочь, когда наступают особенно трудные времена. Однако есть противоположное мнение, что более богатые люди добрее и щедрее просто потому, что они могут себе это позволить.

По словам ученых, в разных "социокультурных контекстах" по всему миру можно сделать разные выводы о каждой теории. Чтобы узнать больше, эксперты из Нидерландов, Китая и Германии проанализировали результаты 471 независимого исследования, начиная с 1968 года.

В общей сложности данные представляют более 2,3 млн человек – детей, подростков и взрослых – из 60 стран мира, включая Китай, США, Германию, Испанию, Италию, Канаду, Швецию и Австралию. Эти исследования изучали социальный класс (доход и образование) и "просоциальное" поведение, направленное на помощь другим людям или обществу в целом. Это может быть пожертвование, сотрудничество, волонтерство, утешение других людей и заботу о животных.

Согласно результатам исследования, чем выше благосостояние человека, тем выше уровень эмпатии к окружающим, что подтверждает последнюю теорию. Между тем специалисты отмечают, что разница была небольшой, но статистически значимой.

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