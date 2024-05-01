Популярная нейросеть MidJourney по запросу редакции сгенерировала картинки "Как казахстанцы разных национальностей празднуют День единства". Результат получился неожиданным и расплывчатым. Почему ИИ видит мир в мифическом формате, рассказывает Zakon.kz.

Фэнтези в стиле стимпанк

На картинках, сотворенных MidJourney, мы видим фантастическую страну, отчасти напоминающую Казахстан. Например, угадывается Астана, почему-то тонущая в тумане (что, кстати, недалеко от истины, потому что в городе сегодня снег). На фоне синих небоскребов между золотистыми палатками ходят люди в темных куртках. Наверное, так ИИ видит столичный базар.

Фото: MidJourney

На второй картинке – явно Алматы. На фоне гор высятся непонятные культовые сооружения, а в небо взлетают то ли воздушные шары, то ли гигантские вьетнамские фонари.

Фото: MidJourney

На следующем изображении – огромная толпа народа, воздевающего руки к небесам. Шквалистый ветер несет по воздуху какие-то полотна-флаги, а люди в едином порыве приветствуют что-то или кого-то, скрытого за облаками.

Фото: MidJourney

Еще на двух картинках MidJourney представил казахских женщин, девушек и девочек. Это собирательные образы, созданные путем анализа миллиона фотоснимков из Сети.

Фото: MidJourney

Фото: MidJourney

Наконец, на последнем изображении – попытка изобразить многообразие этносов Казахстана. Большинство из них – в непонятных головных уборах и загадочных одеждах.

Фото: MidJourney

Почему картины ИИ далеки от реальности?

Все это, конечно, были шутливые задания и шутливые работы. Но все же: почему ИИ всегда идеализирует настоящее? Этот вопрос мы задали другой нейросети – ChatGPT. Вот какой был ответ.

"Искусственный интеллект наделяется способностью создавать утопические произведения из-за своей программной природы. Кроме того, создание утопических картин может быть результатом выбора тематики, вдохновившей собеседника искусственного интеллекта. Также стоит отметить, что утопии зачастую представляют собой идеализированные образы и миры, что может быть более привлекательным для творческих процессов. На ваших глазах возникает модель идеального общества, она выводит утопическое мышление на новый уровень, резко повышая его шансы на воплощение в жизнь". ChatGPT

Такой неожиданный подход вдохновил нас на еще один вопрос: "Способен ли ИИ стать равным человеку в плане созидания?".

"ИИ способен к самоанализу, но не обладает способностью к самопознанию, как человек, поскольку это требует наличия сознания и свободной воли. ИИ может самосовершенствоваться, но это будет отличаться от того, как это делает человек, потому что ИИ осознает алгоритмы, а люди еще осознают свои чувства". YandexGPT

Психолог Надия Вонянкова ответила на эти же вопросы намного проще.

"Работа с генеративными ИИ – любопытный способ понимания своих чувств, желаний и стремлений. При умелом обращении с ними это даже любопытный способ гадания. Ведь если ты даешь ИИ четкий и предельно конкретный запрос, он попытается абсолютно точно преобразовать запрос в графику. Но если ты дашь размытую формулировку, ИИ включит вариативность, дополнит графику своим видением ситуации, и ты получишь ответ – каким может быть твое будущее". Надия Вонянкова

Сегодня казахстанцы отмечают День единства народа Казахстана. В большинстве городов с утра начались праздничные мероприятия. В Алматы на площади имени Абая стартовала концертная программа с участием городских и областных культурных центров, а завершится все гастрономическим шоу. В столице мероприятия отменили из-за непогоды.