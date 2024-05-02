Закон об иноагентах: примет ли его Казахстан вслед за Грузией и Кыргызстаном

Парламент Грузии 1 мая 2024 года принял во втором чтении законопроект об иноагентах. В середине мая состоится третье чтение. При этом в Тбилиси не прекращаются масштабные акции протеста. Что такое пресловутый закон об иноагентах и будет ли он внедрен в Казахстане – рассказывает Zakon.kz.

Несмотря на желание президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на этот закон, проголосовавшие "за" депутаты уверены, что он будет принят. Ведь в Грузии, чтобы обойти президентский запрет, необходимо всего лишь согласие большинства депутатов.

Что такое статус иноагента, и как он прописан в законодательстве разных стран

Сегодня в нескольких странах мира действуют законы об иностранных агентах. Но началось все в США почти 90 лет назад.

Еще в 1838 году в Америке был принят Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Документ был введен в действие в ответ на пропаганду Германии накануне Второй мировой войны. Далее были три поправки (в 1966, 1995 и 2007 годах), и сегодня этот закон – инструмент борьбы с лоббированием иностранных политических интересов.

Появилась и терминология.

"Иностранный агент – физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства".

Согласно закону, юридические и физические лица, представляющие интересы зарубежных правительств, партий, организаций, компаний или частных лиц – и действующие по их приказу, просьбе и направляющим указаниям, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов в Министерстве юстиции США.

Закон касается таких сфер, как: политика, информация, сбор или раздача финансовых средств, представление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами США.

Закон не касается лиц, занимающихся некоммерческой деятельностью в области религии, образования, науки и искусства. Под действие закона не подпадают дипломаты. За нарушение FARA предусмотрен штраф и/или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Похожие законы были приняты уже в 21 веке в Австралии (с 2018 года – Закон о системе прозрачности иностранного влияния); Великобритании (в 2023 году – Закон о национальной безопасности); Израиле (в 2016 году – Закон о прозрачности финансирования НПО); Китае (с 2017 года – закон, регулирующий деятельность иностранных НПО); Франции (27 марта 2024 года Национальное собрание одобрило законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, голосование в Сенате планируется в мае).

Для чего принял закон об иноагентах Кыргызстан

В апреле 2024 года закон об иноагентах был принят в Кыргызстане. Президент страны Садыр Жапаров тут же публично объяснил решение подписать документ.

По словам Жапарова, неправительственные организации, работающие в стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались и никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях.

"Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде". Садыр Жапаров

Жапаров также ответил на вопрос, почему иностранные доноры выступают против этого закона. Он считает, что НПО в Кыргызстане распространяют ложную информацию, говоря, что их отныне будут задерживать как "агентов иностранного государства".

"Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что ли начнем это делать? Я как глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет". Садыр Жапаров

Президент КР уверяет, что от нового закона будет только польза.

"Мы просто хотим показать все открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда и иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. И они не будут обмануты. До этого вы обманывали их, говоря, что организовывали круглые столы, потратили деньги на тренинги и на реализацию проектов. При этом средства были использованы на ваши личные интересы. Если скажете, что это неправда, то я могу доказать". Садыр Жапаров

Зачем закон нужен Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 1 мая 2024 года на пресс-конференции заявил, что закон об иностранных агентах поможет государству на пути в Европу.

Кобахидзе добавил, что закон об иноагентах внесет важный вклад в укрепление государственного суверенитета и предотвратит "насильственные действия политического меньшинства".

"Мы, конечно же, примем этот закон. Будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма". Ираклий Кобахидзе

Тем временем многие западные лидеры полагают, что в случае принятия закона перспективы Грузии по поводу интеграции в европейские сообщества станут туманными. Официальный представитель госдепа заявил, что действия правительства Грузии "несовместимы с демократическими ценностями". А Евросоюз написал на своем сайте:

"Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС".

Принятие подобных законов и в Грузии, и в Кыргызстане назрело давно, считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев. По его мнению, в этих странах роль НПО, финансируемых из-за рубежа, очень велика.

"Можно сказать, что это часть национальных экономик этих государств, в которой задействовано большое количество человек. Кроме того, и в Тбилиси, и в Бишкеке находятся НПО-координаторы, которые занимаются целыми регионами – Южным Кавказом и Центральной Азией". Эдуард Полетаев

Помимо этого, эти две страны неустойчивы к внешнему влиянию и склонны проводить изменения в обществе путем революций (революция роз в Грузии и революция тюльпанов в Кыргызстане), в которых тоже участвуют внешние силы, считает Полетаев. Поэтому вопрос о контроле за иностранным влиянием там очень актуализирован.

Нужен ли закон об иноагентах в Казахстане

В нашей стране подобного закона нет, и, по уверениям правительства, никто его принимать не собирается.

Однако у нас существует специальный, созданный КГД РК, Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию. В реестр вошли 239 физических лиц – правозащитные организации, общественные фонды, юридические бюро, некоторые издания.

Тем не менее уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев заявил, что такой реестр – вполне обычная практика.

"Органы государственных доходов реализуют эту политику строго в рамках фискальных интересов в целях налогообложения. К нам пока жалоб не поступало о том, что за ширмой фискальной политики нарушаются права человека. Поэтому на данный момент констатировать какие-то нарушения не представляется возможным". Артур Ластаев

Не видит необходимости в принятии такого закона и Эдуард Полетаев. Он считает, что зарубежные деньги в Казахстане не влияют критично на внутреннюю политику правительства.

"Многие республиканские СМИ (как частные, так и государственные) имеют намного больший бюджет, чем тот, который заграница тратит на все НПО вместе взятые. Тем более, что источники финансирования в Казахстане давно открыты и никакого секрета не представляют". Эдуард Полетаев

Политолог Замир Каражанов уверен, что в Казахстане и без этого существует множество законов и подзаконных актов, которые много лет регулируют деятельность как СМИ, так и НПО.

"Например, во время ЧП государство по закону напрямую может ограничить или приостановить деятельность любого НПО или любого издания. Также по закону может быть остановлена пропаганда радикальных идей. Возникает вопрос: нужны ли еще какие-то меры контроля за неправительственными организациями или гражданами, которые получают деньги из-за границы, если и так механизмов контроля хватает?" Замир Каражанов

Вместе с этим информационное пространство Казахстана совсем не защищено, считает Каражанов. Свидетельство тому – постоянные провокационные вбросы из-за рубежа, направленные на дискредитацию как правительства государства, так и его граждан. Именно в этом направлении должны работать наши законодатели – как защитить интересы страны от опасного и часто экстремистского влияния.