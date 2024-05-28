Парламент Грузии окончательно утвердил закон об иноагентах

Парламент Грузии 28 мая преодолел вето президента и окончательно утвердил закон об иноагентах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Грузия Online", за отмену президентского вето проголосовали 84 депутата, главным образом из правящей партии "Грузинская мечта". Для преодоления президентского вето нужно было не менее 76 депутатских голосов из 150. Фракцию правящей партии представляют в парламенте 84 депутата.

27 мая Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон об иностранных агентах ("О прозрачности иностранного влияния").

13 мая комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Рассмотрение законопроекта заняло одну минуту шесть секунд. Представителей оппозиционных партий на заседание не допустили. А 14 мая парламент Грузии принял законопроект об иноагентах, вызвавший ранее протесты. Затем правительству пришлось объявить красный уровень опасности.



С 15 апреля в Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать закон, как это уже произошло в 2023 году. Акции в дни второго чтения привели к столкновениям протестующих с полицией и к тому, что Евросоюз и США, осудив действия силовиков, поддержали митингующих.

Ранее депутаты парламента Грузии подрались на заседании, обсуждая законопроект.

Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах 18 мая. Она заявила, что инициатива противоречит Конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето президента.