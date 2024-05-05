Как православные христиане отмечают главный праздник – Пасху

Пасха – величайший христианский праздник. В этот день верующие вспоминают событие, полностью изменившее историю всего человечества. О том, почему Воскресение Иисуса Христа стало началом новой жизни и как чтут традиции Пасхи православные до сих пор, – в материале Zakon.kz.

Для православных христиан Пасха – главный праздник. В этот день они вспоминают Воскресение Иисуса Христа, распятого за грехи человеческие и воскресшего в третий день по библейским писаниям. Чудо воскрешения Христа есть победа над смертью и обетование людям, верующим в Него, о будущей вечной жизни. Как говорят богословы, весь смысл христианской веры заключен в этом событии: "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к коринфянам.

Фото: mitropolia.kz

"Воскресение Христово нужно воспринимать не только как исторический факт, относящийся к прошлому, но, прежде всего, как чудо, непрестанно повторяющееся и живущее внутри верующих, как возрождающую и созидающую силу. Воскресение Господа Иисуса Христа – это не только Его личная победа над смертью, но и начало вечной жизни для каждого верующего в Него. Благодаря этому великому евангельскому чуду наша жизнь обретает и основание, и перспективу", – продолжает протоиерей Евгений Иванов – руководитель информационного отдела Казахстанского Митрополичьего округа.

Когда христиане стали праздновать Пасху

Праздник Пасхи был установлен еще учениками Христа – апостолами. Первые годы христианства сопровождались гонениями верующих, поэтому праздничная служба, хотя и проходила тайно по ночам, но была наполнена торжеством. Впервые христиане смогли открыто праздновать Пасху только в IV веке, когда римский император Константин пришел к власти и остановил преследование за веру в Иисуса Христа. В 325 году в городе Никее западная и восточные церкви договорились на Вселенском Соборе о едином исчислении даты праздника Пасхи. Первые триста с лишним лет разные христианские общины по-разному относились к определению дня празднования. Одни придерживались даты ветхозаветной Пасхи, именуемой у иудеев Песахом, а другие, напротив, считали Пасхой день Воскрешения Христа. В результате возник так называемый исторический "пасхальный спор", и римскому императору Константину пришлось созывать Вселенский Собор.

Фото: mitropolia.kz

С тех пор более 17-ти веков Православная Церковь придерживается установленной традиции, и Пасха отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. К слову, от христианской Пасхи произошло современное название дня недели – воскресенье.



Фото: mitropolia.kz

Как празднуют Пасху сейчас

Основы пасхального богослужения были заложены еще апостолами более двух тысяч лет назад, они заложили также правило проводить службу ночью. Современная пасхальная ночная служба появилась только в VIII столетии. Красивое и торжественное богослужение, сопровождающееся радостями, песнопениями и молитвами, начинается в православных храмах в полночь с Крестного хода. Конечно, главное приветствие священослужителей и мирян во время богослужения: Христос Воскрес! – Воистину Воскрес! К слову, музыку к пасхальной службе в разные годы писали такие великие композиторы, как Николай Римский-Корсаков и Александр Бородин.

Какие традиции установлены Православной Церковью

Главная пасхальная традиция Православной Церкви в дни праздника – дела милосердия. В каждой епархии и при каждом храме созданы благотворительные отделы, куда поступает информация от нуждающихся и через которые оказывается им помощь. В древней традиции посещать в пасхальные дни страждущих в больницах и осужденных в тюрьмах. Этим занимаются как сами священники, включая патриарха и митрополитов, так и верующие миряне.

"Древние христиане в этот великий праздник совершали дела любви и благочестия. Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему человечество от уз греха и смерти, благочестивые правители отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников. Простые люди помогали нищим, сиротам и убогим, освященные яства раздавали бедным, навещали болящих. Постараемся, чтобы для всех нас пасхальные дни стали сугубо светлыми и торжественными чрез добрые наши дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие, посвященные славе имени Господа", – говорит протоиерей Евгений Иванов.

Фото: mitropolia.kz

Народные традиции

У народной традиции красить яйца на праздник Пасхи существует религиозное обоснование. Одна из учениц Христа – Мария Магдалина – пришла к римскому императору Тиберию и рассказала ему о том, что Христос воскрес из мертвых. Император не поверил ее словам и в насмешку взял со стола яйцо, поднял его вверх, сказал: "Так же невозможно Христу воскреснуть, как невозможно этому яйцу стать красным!". И яйцо тут же стало красным. Народной традиции красить яйца на праздник Пасхи не одна сотня лет, и церковь благосклонно к этому относится.

"Отвечу, наверное, неожиданно – во-первых, это красиво. Во-вторых, эта старинная народная традиция одинаково нравится и детям, и взрослым. Объединяет в предпраздничных приятных хлопотах и больших, и маленьких. В-третьих, это творчество, своего рода художественное искусство. Замечательно, когда обычные повседневные вещи, привычные предметы начинают нам напоминать о Боге, о тайнах духовного мира, о заповедях".

Существуют и другие кулинарные традиции на Пасху – печь куличи и замешивать творожную пасху. Творожная пасха – это символ пасхального веселья и сладости райской жизни. А кулич символизирует присутствие Христа Воскресшего в мире и в жизни каждой верующей семьи. Празднуют Пасху по традиции 40 дней, с понедельника – 6 мая – начнется Светлая седьмица. Это особое время, когда во всех храмах открыты врата алтаря и проходят особенно торжественные и радостные богослужения.

В каких странах отмечают праздник Пасхи

Праздник Пасхи отмечают все христиане мира. Вместе с казахстанскими православными 5 мая на праздничное богослужение придут единоверцы в России, Сербии, Грузии, Армении, Греции, Кипре, Польши, Эстонии и еще сотнях стран.