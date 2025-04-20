Православные христиане Казахстана празднуют Пасху

Казахстанцы отмечают праздник святой Пасхи – Воскресения Иисуса Христа, который в 2025 году выпал на 20 апреля. Какое значение этот день имеет для православных верующих и что символизирует это главное церковное событие – в материале Zakon.kz.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) – самый почитаемый и радостный праздник для православных верующих. Он символизирует обновление, спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой.

Празднику Светлого Христова Воскресения предшествует пост, который и по продолжительности, и по своей значимости называется Великим.

Пасха отмечается по лунному календарю, поэтому не имеет постоянной даты – начало празднования варьируется в период между 4 апреля и 7 мая. В этом году Пасху христиане и католики будут встречать в один день – 20 апреля.

История

Фото: pixabay

Праздник Воскресения Иисуса Христа – событие, которое является центром всей библейской истории. Это память об искупительной жертве сына божья, о смерти его на кресте и чудесном воскресении.

Согласно Новому Завету, накануне иудейской Пасхи (Песах) в пятницу (Страстная, Великая пятница) тело Сына Божьего Иисуса Христа после распятия на Голгофе погребли в склепе. Через три дня ученицы Христа хотели совершить ритуальное умащение тела благовониями (миро), но увидели, что склеп пуст. Христос воскрес и явился последователям. Так новозаветная Пасха приобрела смысл "перехождения от смерти к жизни, от земли к небу".

Фото: pixabay

Христиане верят, что Иисус Христос, приняв мученическую смерть, словно агнец из Ветхого Завета, взял на себя грехи человечества, а вера в Христа и его воскрешение даруют спасение и вечную жизнь.

Согласно писанию, в месте погребения и воскресения Иисуса Христа – в храме Гроба Господня (Иерусалим) – ежегодно накануне Пасхи в Великую субботу сходит Благодатный огонь. Считается, что пламя никто не зажигает, оно появляется чудесным образом. Благодатный огонь передает патриарх Иерусалимский служителям греческой церкви и представителям других конфессий христианской церкви. Частицу Благодатного огня привезут из Иерусалима в Казахстан. Его доставят в Алматы, откуда Благодатный огонь отправится по другим казахстанским городам, чтобы в праздник Светлой Пасхи все православные верующие смогли прикоснуться к этой святыне.

Особым событием праздника Пасхи становится прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. В 17:00 20 апреля, в день Пасхи, Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

Фото: Zakon.kz

В Пасху в храмах совершается особо торжественное богослужение с Литургией. В церкви с древних времен сложилась традиция совершения ночного Пасхального богослужения.

Одним из важнейших моментов праздника является и утренняя трапеза, когда православные разговлялись после строгого Великого поста. На пасхальном столе обязательными были заранее освященные в храме крашеные яйца, куличи и творожная пасха.

Пасхальная неделя

Церковная традиция отмечать Пасху всю неделю берет свое начало еще с апостольских времен.

Начинается пасхальная неделя (иначе ее еще называют Светлая седмица, Красная, Великая) сразу после Пасхи – 21 апреля – и заканчивается 27 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи).

Красная горка – радостный и праздничный день, в который все незамужние и неженатые молодые люди не должны были оставаться дома. Считалось, что иначе проведешь один весь следующий год. Свадьба на Красную горку обещала долгую и счастливую семейную жизнь. Именно в этот день встречали полноправно пришедшую весну.

Фото: pixabay

В пасхальную неделю христиане одаривали родственников, соседей и знакомых яйцами, угощали пришедших в гости к теще молодых, раздавали нищим на помин души. С древних времен было положено при обмене яйцами христосоваться, то есть обмениваться троекратными поцелуями, произнося при этом: "Христос воскресе!", а в ответ слышать: "Воистину воскресе!". Освященным в храме куриным яйцам всегда приписывалась особая чудодейственная сила – целительная и плодоносящая.

В Казахстане праздничное Пасхальное богослужение состоялось в ночь с 19 на 20 апреля во всех храмах страны. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил пасхальный крестный ход, праздничную утреню и Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Фото: Zakon.kz

Накануне Пасхи Владыка приветствовал православных христиан и поздравил с праздником:

"Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю православных христиан нашей страны и всех, кому дорог этот светлый день, с наступающим великим торжеством. Крестом и Воскресением Господь соединил небо и землю, вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Христос взял на себя грех мира и примирил человечество с Небесным Отцом. Подобно евангельским женам-мироносицам и апостолам, которые стали первыми свидетелями Воскресения, мы призваны возвещать эту великую радость тем, кто нам близок и дорог, и тем, кто нас окружает в быту или на работе. Пусть пасхальная радость сегодня коснется сердец всех казахстанцев, озарит духовным светом благословенную землю Великой степи, наполнит ее миром и благополучием!"

Фоторепортаж с пасхальной службы можно посмотреть по ссылке.