Почему дети проявляют жестокость и как ее предотвратить

В последние годы в общеобразовательных учреждениях страны отмечается рост детской жестокости. Буквально недавно трагедия произошла в Жамбылской области. По предварительной информации, старшеклассник до смерти избил восьмиклассника. Причем подобный случай уже не первый.

Zakon.kz решил выяснить, с чем связана частая агрессия среди детей, как распознать ее и что делать в подобной ситуации родителям.

По данным портала органов правовой статистики и специальных учетов, количество несовершеннолетних, привлеченных к ответственности, за последний год увеличилось. Если в 2022 было зарегистрировано 1581 правонарушение, то в 2023 году их совершили 1823 человека.

Причины жестокости

После подобных резонансных происшествий в стенах учебного заведения местные управления образования зачастую создают специальные комиссии, "снимают" администрацию школы и начинают выяснение обстоятельств. Однако директор Общественного фонда "Право" Ольга Рыль считает, что цикличность таких трагедий – именно результат семейно-педагогической запущенности, и ее нужно решать на корню.

"В школах должны быть психологи для учителей. Потому что учителя такие же люди. Они приходят из дома с такими же проблемами, с той же неустроенностью, раздражительностью и т.д. То есть психолог в школе должен создать среди преподавателей доброжелательную атмосферу перед началом занятий, чтобы педагоги встречали детей с улыбкой. А у нас с чего начинается, с крика, чем мы сами и порождаем агрессию". Ольга Рыль

По ее словам, в школах нужно ввести позицию классного руководителя как самостоятельную единицу. В настоящее время эта нагрузка в школах идет как дополнительная на педагога-предметника.

"Как учитель может дать хорошие знания, как педагог-предметник в то же время быть хорошим классным руководителем? Если у него есть нагрузка и часы, он должен отработать свою нагрузку, как предметник, так как это его основной заработок на жизнь. И при этом он должен проконтролировать, чтобы дети вовремя пришли на урок, не курили, не срывали занятия и не подрались. Классный руководитель не может разорваться. Сейчас преподаватель даже не видит, в каком настроении приходят ученики, потому что у него голова забита подготовкой к уроку", – говорит директор фонда.

При этом она отмечает, что проявление жестокости среди детей изначально исходит из семьи. Родители, давая подзатыльник ребенку, не задумываются, что передают ему раздражение, которое он впоследствии принесет в школу и передаст кому-то другому.

"Отсюда ребенок может не давать учителю проводить уроки, срывать занятия, потому что ему нужно вот этой вспышке гнева, которая была спровоцирована родителями, найти отдушину. А когда школьник видит, что ему не подчиняются и он не может получить удовлетворения от ссоры, которая возникла между двумя учащимися, и учитывая, что он сильнее физически, старше по возрасту, он, конечно, будет добиваться этого до конца. Вот оттуда и берется смертность, когда подростки в порыве эмоций не могут остановиться". Ольга Рыль

Специалист рекомендует обращать внимание на ребенка уже тогда, когда он жестоко мучает животного. Ведь начиная с животных можно закончить и человеком.

"Нельзя забывать и о социальной стороне подростка, в 14-16 лет он пытается самоутвердиться, у него есть страх несостоятельности, ему надо как-то привлечь к себе внимание. Плюс влияние толпы. 100%, когда в Жамбылской области старшеклассник избивал его в туалете, там однозначно были одноклассники. Драка не была один на один. Значит, конфликт зародился где-то раньше. И самое ужасное, что никто не вмешивается. Вот эта мода в соцсетях на драки, избиения, вот эта погоня за лайками и TikTok", – говорит Ольга Рыль.

Говоря о частых причинах проявления жестокости, детский психолог Найля Абуова объяснила, что в основном она формируется от зрелищных продуктов интернета, которые косвенно пропагандируют насилие. Вторая причина – низкие коммуникативные навыки, чтобы взаимодействовать с другими детьми.

Психолог назвала самые распространенные из них:

Влияние контента (игры и мультфильмы с пропагандой насилия).

Воспитание, внушение со стороны родителей, установки – "Если тебя ударили, дай сдачу".

Дети – свидетели жестокости в семье.

Генетическая наследственность.

Недостаток социальных навыков.

Нефильтрованный контент

Разберем первый и самый частый случай, а также боль многих родителей – влияние контента – на примере социальных сетей.

Как объясняет детский психолог Найля Абуова, стоит учитывать, что у ребенка неокрепшая психика, а в соцсетях нет определенного лимита. К примеру, раньше в программах передач разграничивались мультфильмы, реклама, а затем показывали, что пришло недетское время.

"В соцсетях есть полная свобода. То есть ребенок может с одного контента на другой беспрепятственно переходить. При этом когда там идет косвенная пропаганда насилия, это можно упустить. Длительный просмотр такого контента развивает у ребенка клиповое мышление, и ребенок через экран не видит последствий жестокости. Он видит насилие, но ребенок не видит запах крови и то, как погибает персонаж", – рассказывает Найля Абуова.

Специалист рассказала и о том, как влияют компьютерные игры, когда в них много сцен жестокости.

"Когда в компьютерных играх игрок убивает другого, он получает поощрение, что выигрывает. В итоге ребенок не видит жертву и чем заканчивается эта драка, что могут быть последствия и смертельный исход. Что он не встанет и не пойдет, как в игре, дальше", – говорит психолог.

К примеру, в этом году многие родители обращались по поводу фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте". Мамы и папы отметили, что в сериале присутствует слишком много насилия среди подростков, что в итоге может крайне негативно отразиться на сознании ребенка.

"То есть дети могут по-разному истолковать контент. В любых фильмах с элементами насилия важно объяснять ребенку, что случилось и что так делать нельзя. Потому что некоторый контент может быть воспринят ими иначе, так как снят очень эффектно. При этом мы ведь не можем все проконтролировать и оградить полностью от контента. Корень как раз в том, что детям все это доступно. Поэтому нужно уже после просмотра вести разъяснительные беседы, что хорошо, а что плохо", – говорит Найля Абуова.

Детский психолог отмечает, что зачастую родители, давая смартфон ребенку, думают, что теперь он в безопасности и сидит на одном месте. Но в этот момент случается зависимость от социальных сетей, и уже только потом родители начинают бить тревогу.

Важно помнить: Когда зависимость уже случилась, преодолеть ее будет сложнее. Зависимость может сформироваться и проявляться сначала через панику и истерики при ограничении, а после как устойчивое состояние. Поэтому лучше на начальном этапе проговорить эти моменты, чтобы не упустить это.

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Вовремя заметить

Как поясняет директор фонда "Право" Ольга Рыль, если сами родители и учителя не поймут, почему ребенок стал таким жестоким, то проблему нельзя будет решить. При этом каждый случай нужно разбирать индивидуально с точки зрения психологии и права.

"У каждого ребенка есть свои права, но когда он начинает избивать другого человека, у него возникает административная или уголовная ответственность за то, что он нарушает права другого человека. И вот отсюда выходят все проблемы с дефицитом родительской любви, нехваткой внимания и равнодушия. Сейчас родители уделяют слишком мало времени своим детям", – говорит Рыль.

Руководитель фонда отмечает, что если с подростком произошла ситуация с проявлением жестокости, то нужно работать с ним. Здесь должен подключаться школьный психолог, а также инспектор по делам несовершеннолетних и родители подростка. Только сообща они смогут решить проблему.

"25% детей требуют вмешательства медицинских психологов. А родители этого боятся, поскольку думают, что тогда его поставят на учет.

Директор фонда отметила, что в подростковый период дети хотят отстаивать свои права на справедливость, но не видят примера, потому что родители запрещают ребенку на словах, а на деле сами делают то, что запрещают.

Как быть?

По мнению директора фонда "Право" Ольги Рыль, задача по воспитанию эмпатичного ребенка требует совместных усилий: родителей, учителей и общества в целом.

"Родителю стоит задуматься, когда ребенок говорит: я хочу пойти на бокс, я хочу пойти на бои без правил. Наверное, сначала лучше отдать ребенка на плавание или гимнастику. Для того, чтобы ребенок научился владеть свои телом, а главное – своими эмоциями. Таким образом будет формироваться ответственность, эмпатия и умение владеть собой. А потом уже можно отдавать в другие секции и боевые искусства", – советует Ольга Рыль.

Профилактика детской агрессивности:

Обсуждение. Разговаривать с детьми о последствиях насилия и агрессии, обсуждать увиденное в социальных сетях.

Разговаривать с детьми о последствиях насилия и агрессии, обсуждать увиденное в социальных сетях. Родительский контроль. Использовать инструменты родительского контроля для ограничения доступа к неподходящему контенту, но не ограничивать в свободе выбора.

Использовать инструменты родительского контроля для ограничения доступа к неподходящему контенту, но не ограничивать в свободе выбора. Предоставление альтернатив. Предлагать детям здоровые способы развлечения и общения, такие как спорт, творчество и игры, которые развивают социальные навыки.

Предлагать детям здоровые способы развлечения и общения, такие как спорт, творчество и игры, которые развивают социальные навыки. Личный пример. Взрослые должны быть осознанными в своем поведении и словах, так как дети часто подражают поведению родителей.

Взрослые должны быть осознанными в своем поведении и словах, так как дети часто подражают поведению родителей. Психологическая поддержка. В случае серьезных проблем необходимо обращаться за помощью к специалистам.

На запрос редакции Zakon.kz в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщили, что по профилактике таких происшествий с марта текущего года в 50 школах страны стартовала апробация антибуллинговой программы "ДОСБОЛLIKE". Она направлена на формирование у обучающихся навыков конструктивного реагирования на конфликты, развитие у детей социально-эмоциональных навыков. Если программа удачно пройдет апробацию, то ее внедрят и в других школах страны.

Также в Комитете поделились рекомендациями для родителей о том, как защищать ребенка в Сети.

Помимо этого, те, кто столкнулся с буллингом или стал свидетелем случая жестокого обращения с детьми, могут обратиться в онлайн-чат с QR-кодом "Бала қорғау", который доступен круглосуточно, либо по номеру "111".

Эксперты отмечают, что воспитывать детей нужно не только словами, но и хорошими и правильными поступками. Причем большую часть информации они считывают с поведения окружающих. Поэтому каждому взрослому нужно самим работать над собой и быть примером.