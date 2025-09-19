Беспомощность и жестокость: почему дети бьют родителей

Казахстанцев потряс недавний случай, когда сын безжалостно избил пожилого отца. Кадры видео распространили в соцсетях. Позже стало известно, что от травм пенсионер скончался. Zakоn.kz разбирался, что же делает детей такими жестокими и как быть родителям, попав в такую ситуацию.

Последний случай произошел в Туркестанской области. Страшные кадры, где молодой мужчина наносит побои пожилому отцу, разлетелись по Казнету, взволновали общественность и очередной раз привлекли внимание к проблеме. Позже стало известно, что пострадавший умер.

И такие случаи нередки. В марте текущего года подростки жестоко избили пенсионера в Темиртау. Прежде они ограбили 67-летнего мужчину. Дети пинали беззащитного человека в голову, плевали в него и материли, а происходящее снимали на телефон. После появления записи в соцсетях стражи порядка задержали пятерых подростков. Они состоят на учете в полиции.

Материал по теме Избиение дедушки подростками в Темиртау: начали наказывать госслужащих

Месяцем позже несколько молодых ребят издевались над 86-летним дедушкой в области Жетысу. Видеосвидетельство как подростки жестоко избили и записали зверства над пожилым мужчиной снова разлетелось по Казнету, вызвав резонанс. В обоих случаях по факту причинения вреда здоровью были возбуждены уголовные дела.

Не почет и неуважение

Так почему уязвимые люди в почтенном возрасте оказываются в таких унизительных ситуациях, когда казахстанская молодежь и даже родные дети глумятся над ними, понимая, что вряд ли получат отпор.

По мнению казахстанского психолога Ксении Каревой, жестокость к людям старшего поколения часто берет начало в травматической привязанности или в незамеченном в свое время психическом заболевании.

"Оправдание и страх мешают вовремя заметить и остановить насилие. Ведь оно проявляется гораздо раньше, чем становится очевидным. Иногда к этому добавляются и вовремя не диагностированные психиатрические особенности, которые тоже могут приводить к агрессии и жестоким поступкам. В итоге пожилые люди нередко оказываются беззащитными перед собственными детьми-тиранами", – сказала специалист.

Фото: pixabay

Психолог считает, что у людей в принципе наблюдается склонность быть жестче именно с близкими. Так как есть такая особенность поведения, когда мы стараемся перед чужими людьми казаться лучше.

"Рядом с посторонними мы держим себя в руках, особенно если от них что-то зависит в нашей жизни. А рядом со "своими" – расслабляемся и позволяем себе больше грубости". Психолог Ксения Карева

Также корни проблемы могут уходить и в воспитание: когда ребенка чрезмерно балуют, он вырастает самовлюбленным, эгоцентричным, нетерпимым к возражениям. Такой человек не уважает никого и в первую очередь родителей.

"Нетерпимость и разочарование часто исходят от самих родителей: они критикуют своих детей, остаются недовольны их выбором профессии, стиля жизни или спутника. Такое отношение постепенно разрушает близость и провоцирует агрессию в ответ", – отметила собеседница.

То есть такие ситуации с жестокостью часто свидетельствуют о том, что детство у человека прошло без тепла и любви.

"Пока ребенок был маленький, у него не было примера, как должны проявляться забота и любовь. Не было примера уважительного отношения к старшему поколению, к женщинам и к другим детям. Также часто виной всему и двойные стандарты. В обществе нередко транслируется идея, что уважения достоин только "успешный": богатый, влиятельный. А пожилой и бедный – нет". Ксения Карева

Психолог считает, что стать "спусковым крючком" могут и психологические причины. Человеку не всегда удается вырасти в эмоционально зрелую личность. Травмы, внутренние конфликты и другие факторы мешают здоровому взрослению и порождают агрессию.

Как правильно воспитывать детей

Фото: pixabay

Каждый неравнодушный после просмотра страшных кадров не поленился написать в комментариях к видео, а кто-то просто подумал: для того, чтобы наследники не поднимали руку на своих отца и мать, важно их сызмальства воспитывать. Специалисты неустанно пишут и рассказывают, что закладывать основы уважительного поведения следует с раннего возраста. Но какие существуют самые ключевые моменты:

Четкие границы. Ребенок должен понимать: есть личность и есть ее границы. Ни в каком настроении нельзя бить маму, щипать или плеваться. Если в семье демонстрируется насилие, ребенок воспринимает его как норму.

Ребенок должен понимать: есть личность и есть ее границы. Ни в каком настроении нельзя бить маму, щипать или плеваться. Если в семье демонстрируется насилие, ребенок воспринимает его как норму. Прекращение жестокости ради забавы. Недопустимы ситуации, когда ребенок пинает кошку, царапает чужую машину или издевается над одноклассниками. Важно сразу показывать, что это не игра, а насилие.



Недопустимы ситуации, когда ребенок пинает кошку, царапает чужую машину или издевается над одноклассниками. Важно сразу показывать, что это не игра, а насилие. Обращение к специалистам. Если ребенок проявляет агрессию или жестокость без видимых причин, нужно обращаться к психологам или психиатрам.

Если ребенок проявляет агрессию или жестокость без видимых причин, нужно обращаться к психологам или психиатрам. Личный пример. Родители сами должны показывать уважительное отношение: помогать донести сумки, быть терпимыми к пожилым людям, даже если их поведение кажется нелепым. Полезна и волонтерская деятельность – она учит сочувствию и ответственности.

"На решение поднять руку на родителей влияют разные факторы. Чаще всего – это неумение управлять своими эмоциями и игнорирование собственного психического здоровья, когда вовремя не замечаются тревожные признаки. Важную роль играет и потеря границ: если с детства не было понимания, что каждый человек заслуживает уважения, то насилие начинает восприниматься как допустимое", – объяснила психолог.

Она отметила, что безнаказанность, когда агрессия остается без внимания, закрепляется у ребенка как допустимая форма поведения. Это и иллюзия власти. Иногда люди уверены, что авторитет или сила дают им право унижать и подчинять других, включая родителей.

Материал по теме Бойцовский клуб: как бороться с насилием в школах

Безразличие и равнодушие людей могут привести к трагедии

Возмущает и реакция свидетелей этих безумств. Чаще всего соседи молчат о том, что наблюдают за систематическим рукоприкладством или увидели чье-то избиение. Почему же не все спешат сообщить о чужой трагедии в ответственные органы?

На это есть несколько причин, продолжила спикер. Во-первых, во многих семьях укоренилось убеждение, что "сор из избы не выносят", и вмешательство в чужую судьбу может обернуться против того, кто сообщил о конфликте. У них устойчивое мнение: родители и дети помирятся, а виноватым останется сосед.

"Во-вторых, нередко ситуация оценивается неверно. Кому-то кажется, что это просто бытовая ссора, а не угроза жизни и здоровью. А в-третьих, срабатывает недоверие к полиции и сомнение, что обращение действительно что-то изменит. Только внимание к таким случаям и вера в справедливость закона способны постепенно поменять эту ситуацию", – считает Ксения Карева.

В то же время такое равнодушное отношение может обернуться очевидцам наказанием. По словам юридического консультанта Ильи Князева, данные ситуации могут трактоваться согласно статье 119 УК РК "Оставление в опасности", но на практике привлечение к уголовной ответственности очевидцев в подобных ситуациях именно по этой статье не встречается.

Спикер добавил, что не встречал на практике привлечения к уголовной ответственности очевидцев в подобных преступлениях именно по этой статье.

"Имеется еще статья 434 УК РК – это "Недонесение о преступлении", однако здесь имеется в виду недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном тяжком преступлении. То есть речь идет о тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, либо особо тяжком преступлении, либо о достоверно известной подготовке к актам терроризма", – поделился мнением юрист.

Но также пояснил, что, скорее всего, к ситуации с насилием одного родственника над другим эта статья мало имеет отношения. За такой проступок по этой статье к ответственности человека привлечь нельзя.

"Нанесение травм можно квалифицировать как особо тяжкое преступление. Но вменить указанную статью, если действие повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо было совершенно преступной группой", – добавил юрист.

Если же побои и издевательства совершаются в отношении детей, то, согласно пункту 3 статьи 67 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", должностные лица государственных органов и организаций, а также иные граждане, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка либо о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству по месту фактического нахождения ребенка, заключил Илья Князев.

Алгоритм действий для свидетелей жестокости

Как правильно вести себя очевидцу, который увидел или услышал, что кто-то дерется за стеной или на соседнем дворовом участке? Что предпринять, если соседи начинают драться за стеной или забором, тем более проявляют агрессию к пожилым людям.

Специалист по правовым вопросам назвал примерный алгоритм действий.

"Необходимо сразу же вызывать полицию. Иначе никак. Сотрудники полиции должны приехать и разобраться на месте. Следует фиксировать происходящее на аудио- и видеосъемку. Конечно же, лучше снимать на видео, стараясь зафиксировать лицо возможного правонарушителя. И если действительно видео свидетельствует о преступлении, то благодаря съемке нарушитель, возможно, будет привлечен к ответственности." Илья Князев

Как привлечь к ответственности обидчика

Фото: pixabay

Как правильно действовать после избиения? Юрист озвучил алгоритм действий, чтобы можно было доказать преступление и защитить себя.

Он также добавил, что в любом случае, если пенсионера после какого-то происшествия забирают на скорой, то в медицинскую организацию к пенсионеру обязательно прибудет полицейский, для того чтобы выяснить, при каких обстоятельствах он попал в данную организацию и что у него за травмы.

"Рекомендуется написать заявление, зафиксировать весь ущерб, нанесенный здоровью, физическому и моральному, чтобы в дальнейшем привлечь человека, нанесшего ущерб, к уголовной или административной ответственности, в зависимости от того, как это будет квалифицироваться. А также в судебном порядке взыскать денежные средства за причиненный материальный и моральный вред". Илья Князев

Если же пенсионер в скорую не обращался, то желательно позвонить в полицию с просьбой, чтобы стражи порядка приняли в производство данную ситуацию и направили потерпевшее лицо на медосвидетельствование. Нужно зафиксировать все травмы и прочие последствия. Исходя из размера и тяжести травм зависит квалификация уголовного правонарушения.

В случае домашнего насилия в Казахстане или если вы стали жертвой или свидетелем бытового насилия, следует обратиться по следующим номерам:

102 – полиция;

103 – скорая помощь;

111 – единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей;

150 – национальная телефонная линия доверия.