Беспомощность и жестокость: почему дети бьют родителей
Последний случай произошел в Туркестанской области. Страшные кадры, где молодой мужчина наносит побои пожилому отцу, разлетелись по Казнету, взволновали общественность и очередной раз привлекли внимание к проблеме. Позже стало известно, что пострадавший умер.
И такие случаи нередки. В марте текущего года подростки жестоко избили пенсионера в Темиртау. Прежде они ограбили 67-летнего мужчину. Дети пинали беззащитного человека в голову, плевали в него и материли, а происходящее снимали на телефон. После появления записи в соцсетях стражи порядка задержали пятерых подростков. Они состоят на учете в полиции.
Месяцем позже несколько молодых ребят издевались над 86-летним дедушкой в области Жетысу. Видеосвидетельство как подростки жестоко избили и записали зверства над пожилым мужчиной снова разлетелось по Казнету, вызвав резонанс. В обоих случаях по факту причинения вреда здоровью были возбуждены уголовные дела.
Не почет и неуважение
Так почему уязвимые люди в почтенном возрасте оказываются в таких унизительных ситуациях, когда казахстанская молодежь и даже родные дети глумятся над ними, понимая, что вряд ли получат отпор.
По мнению казахстанского психолога Ксении Каревой, жестокость к людям старшего поколения часто берет начало в травматической привязанности или в незамеченном в свое время психическом заболевании.
"Оправдание и страх мешают вовремя заметить и остановить насилие. Ведь оно проявляется гораздо раньше, чем становится очевидным. Иногда к этому добавляются и вовремя не диагностированные психиатрические особенности, которые тоже могут приводить к агрессии и жестоким поступкам. В итоге пожилые люди нередко оказываются беззащитными перед собственными детьми-тиранами", – сказала специалист.
Психолог считает, что у людей в принципе наблюдается склонность быть жестче именно с близкими. Так как есть такая особенность поведения, когда мы стараемся перед чужими людьми казаться лучше.
"Рядом с посторонними мы держим себя в руках, особенно если от них что-то зависит в нашей жизни. А рядом со "своими" – расслабляемся и позволяем себе больше грубости". Психолог Ксения Карева
Также корни проблемы могут уходить и в воспитание: когда ребенка чрезмерно балуют, он вырастает самовлюбленным, эгоцентричным, нетерпимым к возражениям. Такой человек не уважает никого и в первую очередь родителей.
"Нетерпимость и разочарование часто исходят от самих родителей: они критикуют своих детей, остаются недовольны их выбором профессии, стиля жизни или спутника. Такое отношение постепенно разрушает близость и провоцирует агрессию в ответ", – отметила собеседница.
То есть такие ситуации с жестокостью часто свидетельствуют о том, что детство у человека прошло без тепла и любви.
"Пока ребенок был маленький, у него не было примера, как должны проявляться забота и любовь. Не было примера уважительного отношения к старшему поколению, к женщинам и к другим детям. Также часто виной всему и двойные стандарты. В обществе нередко транслируется идея, что уважения достоин только "успешный": богатый, влиятельный. А пожилой и бедный – нет". Ксения Карева
Психолог считает, что стать "спусковым крючком" могут и психологические причины. Человеку не всегда удается вырасти в эмоционально зрелую личность. Травмы, внутренние конфликты и другие факторы мешают здоровому взрослению и порождают агрессию.
Как правильно воспитывать детей
Каждый неравнодушный после просмотра страшных кадров не поленился написать в комментариях к видео, а кто-то просто подумал: для того, чтобы наследники не поднимали руку на своих отца и мать, важно их сызмальства воспитывать. Специалисты неустанно пишут и рассказывают, что закладывать основы уважительного поведения следует с раннего возраста. Но какие существуют самые ключевые моменты:
- Четкие границы. Ребенок должен понимать: есть личность и есть ее границы. Ни в каком настроении нельзя бить маму, щипать или плеваться. Если в семье демонстрируется насилие, ребенок воспринимает его как норму.
- Прекращение жестокости ради забавы. Недопустимы ситуации, когда ребенок пинает кошку, царапает чужую машину или издевается над одноклассниками. Важно сразу показывать, что это не игра, а насилие.
- Обращение к специалистам. Если ребенок проявляет агрессию или жестокость без видимых причин, нужно обращаться к психологам или психиатрам.
- Личный пример. Родители сами должны показывать уважительное отношение: помогать донести сумки, быть терпимыми к пожилым людям, даже если их поведение кажется нелепым. Полезна и волонтерская деятельность – она учит сочувствию и ответственности.
"На решение поднять руку на родителей влияют разные факторы. Чаще всего – это неумение управлять своими эмоциями и игнорирование собственного психического здоровья, когда вовремя не замечаются тревожные признаки. Важную роль играет и потеря границ: если с детства не было понимания, что каждый человек заслуживает уважения, то насилие начинает восприниматься как допустимое", – объяснила психолог.
Она отметила, что безнаказанность, когда агрессия остается без внимания, закрепляется у ребенка как допустимая форма поведения. Это и иллюзия власти. Иногда люди уверены, что авторитет или сила дают им право унижать и подчинять других, включая родителей.
Возмущает и реакция свидетелей этих безумств. Чаще всего соседи молчат о том, что наблюдают за систематическим рукоприкладством или увидели чье-то избиение. Почему же не все спешат сообщить о чужой трагедии в ответственные органы?
На это есть несколько причин, продолжила спикер. Во-первых, во многих семьях укоренилось убеждение, что "сор из избы не выносят", и вмешательство в чужую судьбу может обернуться против того, кто сообщил о конфликте. У них устойчивое мнение: родители и дети помирятся, а виноватым останется сосед.
"Во-вторых, нередко ситуация оценивается неверно. Кому-то кажется, что это просто бытовая ссора, а не угроза жизни и здоровью. А в-третьих, срабатывает недоверие к полиции и сомнение, что обращение действительно что-то изменит. Только внимание к таким случаям и вера в справедливость закона способны постепенно поменять эту ситуацию", – считает Ксения Карева.
В то же время такое равнодушное отношение может обернуться очевидцам наказанием. По словам юридического консультанта Ильи Князева, данные ситуации могут трактоваться согласно статье 119 УК РК "Оставление в опасности", но на практике привлечение к уголовной ответственности очевидцев в подобных ситуациях именно по этой статье не встречается.
Спикер добавил, что не встречал на практике привлечения к уголовной ответственности очевидцев в подобных преступлениях именно по этой статье.
"Имеется еще статья 434 УК РК – это "Недонесение о преступлении", однако здесь имеется в виду недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном тяжком преступлении. То есть речь идет о тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, либо особо тяжком преступлении, либо о достоверно известной подготовке к актам терроризма", – поделился мнением юрист.
Но также пояснил, что, скорее всего, к ситуации с насилием одного родственника над другим эта статья мало имеет отношения. За такой проступок по этой статье к ответственности человека привлечь нельзя.
"Нанесение травм можно квалифицировать как особо тяжкое преступление. Но вменить указанную статью, если действие повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо было совершенно преступной группой", – добавил юрист.
Если же побои и издевательства совершаются в отношении детей, то, согласно пункту 3 статьи 67 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", должностные лица государственных органов и организаций, а также иные граждане, которым стало известно об угрозе жизни или здоровью ребенка либо о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству по месту фактического нахождения ребенка, заключил Илья Князев.
Алгоритм действий для свидетелей жестокости
Как правильно вести себя очевидцу, который увидел или услышал, что кто-то дерется за стеной или на соседнем дворовом участке? Что предпринять, если соседи начинают драться за стеной или забором, тем более проявляют агрессию к пожилым людям.
Специалист по правовым вопросам назвал примерный алгоритм действий.
"Необходимо сразу же вызывать полицию. Иначе никак. Сотрудники полиции должны приехать и разобраться на месте. Следует фиксировать происходящее на аудио- и видеосъемку. Конечно же, лучше снимать на видео, стараясь зафиксировать лицо возможного правонарушителя. И если действительно видео свидетельствует о преступлении, то благодаря съемке нарушитель, возможно, будет привлечен к ответственности." Илья Князев
Как привлечь к ответственности обидчика
Как правильно действовать после избиения? Юрист озвучил алгоритм действий, чтобы можно было доказать преступление и защитить себя.
Он также добавил, что в любом случае, если пенсионера после какого-то происшествия забирают на скорой, то в медицинскую организацию к пенсионеру обязательно прибудет полицейский, для того чтобы выяснить, при каких обстоятельствах он попал в данную организацию и что у него за травмы.
"Рекомендуется написать заявление, зафиксировать весь ущерб, нанесенный здоровью, физическому и моральному, чтобы в дальнейшем привлечь человека, нанесшего ущерб, к уголовной или административной ответственности, в зависимости от того, как это будет квалифицироваться. А также в судебном порядке взыскать денежные средства за причиненный материальный и моральный вред". Илья Князев
Если же пенсионер в скорую не обращался, то желательно позвонить в полицию с просьбой, чтобы стражи порядка приняли в производство данную ситуацию и направили потерпевшее лицо на медосвидетельствование. Нужно зафиксировать все травмы и прочие последствия. Исходя из размера и тяжести травм зависит квалификация уголовного правонарушения.
В случае домашнего насилия в Казахстане или если вы стали жертвой или свидетелем бытового насилия, следует обратиться по следующим номерам:
102 – полиция;
103 – скорая помощь;
111 – единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей;
150 – национальная телефонная линия доверия.