Смерть солиста "Дос-Мукасана", жестокое обращение с животными, гибель трех детей в пожаре – главное к утру

Акжол Меирбеков, солист "Дос-Мукасана", скончался на 74-м году жизни. Убитые собаки в Актау и покалеченная кошка в Павлодаре – жестокие случаи обращения с животными в стране. В Акмолинской области трое маленьких детей погибли в горящем сельском доме, сообщает Zakon.kz.

Уход легенды

В возрасте 73 лет умер солист легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков. Известно, что в последние годы музыкант боролся с болезнью. На прощание с легендарным певцом, которое пройдет в понедельник, приглашены только родные и друзья.

Убитые собаки, покалеченная кошка

Факты жестокого обращения с животными фиксируют зоозащитники в разных регионах страны. Данные волонтеры передают в полицию, где дела заводят по уголовной статье. Даже после этого защитники животных продолжают следить за ходом дела. Так, в Актау накануне рассказали подробности громкого случая отстрела собак, трупы которых нашли на побережье Каспия. В то же время жительница Павлодара покаялась за ожоги уксусом, которые нанесла кошке, облив ее кислотой в подъезде дома.

Гибель трех детей в пожаре

Накануне в селе имени Рахымжана Кошкарбаева Акмолинской области произошел пожар в одном из частных домов. В огне погибли трое маленьких детей. Еще одного ребенка пожарным удалось спасти и передать медикам.

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