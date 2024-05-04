Космические гонки: зачем Китаю обратная сторона Луны

КНР впервые в истории освоения космоса произвел запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", который должен собрать образцы грунта с обратной стороны Луны, сообщает Zakon.kz.

Запуск произведен 3 мая 2024 года с космодрома Вэньчан (остров Хайнан). Автоматическая космическая станция "Чанъэ-6" состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. Кстати, в миссии участвуют и другие государства - на борту "Чанъэ-6" находятся научные приборы из Франции, Италии, ЕКА, Пакистана.

Что ищет "Чанъэ-6"?

Местом посадки на обратной стороне Луны выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в районе Южного полюса.

Основная задача 53-дневной миссии - собрать около двух килограммов лунного реголита и доставить их на Землю для анализа.

После завершения миссии "Чанъэ-7" КНР отправит на Луну еще две беспилотных станции "Чанъе" (Чанъэ - это китайская богиня Луны. По легенде, она отведала эликсир бессмертия, который приготовили для ее мужа, и ее унесло на Луну. С тех пор она обречена там на одиночество).

"Чанъэ-7" будет искать воду на южном полюсе Луны, а "Чанъэ-8" изучит возможности постройки на постоянной базы. После этого, к 2030 году Поднебесная намерена высадить на Луне своих первых астронавтов.

Кстати говоря, постройку Международной лунной исследовательской станции (ILRS) Китай намерен вести вместе с Россией, которая обладает сверхтяжелой ракетой-носителем "Ангара".

Зачем же нужна людям Луна?

Такой вопрос мы задали профессору Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева астроному Андрею Солодовнику.

По словам профессора, Луна имеет огромное научное, экономическое, политическое и даже военное значение.

Если говорить о научном интересе, то Луна может стать своеобразным космодромом для старта к иным мирам. Оттуда легче отправлять космические корабли к другим планетам, прежде всего, к Марсу. На обратной стороне Луны можно разместить обсерватории, чтобы изучать дальний космос. Наконец, на Луне можно получать те энергетическое ресурсы, которых нет на Земле.

"Как только будет построен термоядерный реактор, который будет больше вырабатывать больше энергии, чем потреблять (а мы уже вплотную подошли к его созданию) – встанет вопрос о новом топливе. И таки топливом станет изотоп гелия. Гелий-3, которого на Луне в избытке. И страна, которая первым начнет промышленную добычу гелия станет лидером не только 21 века, но всего будущего". Андрей Солодовник

Люди еще с середины прошлого столетия пытаются освоить термоядерный синтез – ведь при нем выделяется огромное количество энергии фактически с нулевыми отходами. При этом расходуется очень мало Гелия-3. По мнению физиков, стакан этого изотопа в термоядерном реакторе может обеспечить энергией на месяц такой крупный город как Алматы.

Запасной дом человечества

Еще одна стратегическая задача китайской космонавтики на Луне связана… с Марсом.

Еще десятки лет назад многие ученые предлагали использовать Луну как "запасной склад необходимых ресурсов" на случай катастрофы на Земле (например, падение большого астероида, схожего с тем, который врезался в Землю 65 млн лет назад и вызвал мел-палеогеновое вымирание).

Лет тридцать назад считалось, что Луна, на случай такого катаклизма могла бы стать чем-то вроде спасательной базы, где бы сохранились все технологии, наработанные человечеством. Сегодня эта позиция пересмотрена.

"Больше всего для такой цели все-таки подходит Марс. Во-первых, Марс больше по размеру и может удерживать атмосферу и воду. Вода там точно есть, атмосферу теоретически можно создать. Красная планета лучше всего подходит для "запасного дома" человечества, и колонизация Марса заложена в китайской космической программе". Андрей Солодовник

Есть еще два аспекта полета станции "Чанъе-6" на обратную сторону Луны. Первый – политический.

В большой степени китайские лунные эксперименты демонстрируют китайскую технологическую зрелость, - полагает научный руководитель Института астрономии РФ Борис Шустов.

"Каждый год китайская космонавтика делает серьезные научные заявки, которые сразу приобретают политическую окраску: никто не смог, а мы смогли". Борис Шустов

Полет и возможное прилунение "Чанъе-6" в этом аспекте чрезвычайно амбициозная задача. Ведь посадить аппарат на обратную сторону Луны крайне сложно.

"Обратная сторона Луны сильно отличается от видимой. Исследования указывают на то, что темная сторона нашего спутника покрыта более древним и более толстым слоем коры с тысячами кратеров. А видимая нами сторона более ровная - в древности она была залита лавой". Андрей Солодовник

Что касается военной стороны дела, то ни одно государство мира сегодня даже не заикается о милитаризации Луны. Хотя, достаточно привести только один аргумент. Тот, кто первым построит военную базу на Луне – будет контролировать ближний космос, подобно тому, как та или иная страна на Земле может контролировать проливы между морями.

Что говорит Договор о космосе?

Сегодня есть только один международный документ, регулирующий деятельность человека на Луне. Это "Договор о космосе", принятый на собрании Генеральной ассамблеи ООН и вступивший в силу в 1967 году.

Вот основные положения документа.

Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран и являются достоянием всего человечества.

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации.

Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами.

Государства - участники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения.

Запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров.

При исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, государства - участники Договора должны руководствоваться принципом сотрудничества и взаимной помощи

Все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и на других небесных телах открыты для представителей других государств - участников настоящего Договора на основе взаимности.

Как пытаются освоить Луну другие страны?

Лидер по лунным проектам - США. До 2030 года Америка планирует девять запусков, из них пять – с участием астронавтов. В рамках программы Artemis (древнегреческая богиня Луны) намерено создать постоянно обитаемую базу на Луне как фундамент для освоения Марса. Также США планирует уже к 2028 году начать строительство окололунной базы Lunar Gateway, где астронавты смогут посменно находиться в течение 15 лет.

Япония планирует запуск лунного модуля в 2024 году. В 2028 году еще одну попытку прилунить научный модуль хочет Россия. Израиль отправит беспилотную станцию в 2025 году. Всего же за историю было 153 попытки высадки на спутник Земли. Большинство – неудачные.