Майский пикник: какая опасность подстерегает отдыхающих на природе

Весна вступила в свои права, впереди майские праздники. Многие поспешат на природу, чтобы насладиться теплом, отдохнув на пикнике. Не стоит забывать, что в это время просыпается не только природа, но и жучки и пчелки. Чтобы поездка не была испорчена, специалист дал Zakon.kz рекомендации.

Для комфортного отдыха, чтобы миновать опасность быть ужаленными и укушенными, необходимо понимать, какие виды "букашек" окружают казахстанцев и есть ли среди них опасные.

Заведующий лабораторией энтомологии Института зоологии КН МНиВО РК Сергей Колов рассказал, что представляют из себя опасные насекомые. Прежде следует разделить их по характеру угрозы.

"Опасные насекомые подразделяются на тех, которые содержат ядовитые вещества или способные с помощью ядовитого жала ужалить человека, и на тех насекомых, которые могут переносить инфекционные заболевания, и именно этим опасны для человека". Энтомолог Сергей Колов

К первой категории – жалящих и ядовитых – можно смело отнести пчел и ос. Их укусы, кроме того, что сами по себе болезненны, чреваты смертельным осложнением в виде отека Квинке, если у человека наблюдается аллергия.

"Ко второй категории насекомых – переносчиков инфекционных заболеваний – можно отнести комаров из рода Анофелес, которые являются переносчиками малярии, а также блох, живущих на грызунах и способных переносить на себе чуму; многие виды мух, которые могут садиться на какие-то нечистоты и являются переносчиками заболеваний желудочно-кишечного тракта". Энтомолог Сергей Колов

Как распознать опасность

Всех ядовитых представителей живой природы легко можно узнать по предупреждающей окраске, объяснил спикер.

"Как правило, она содержит в себе контрастные элементы двух или более цветов. Например, та же оса – здесь мы видим перемежающийся между собой желтый и черный цвета. Пчелы имеют не столь выраженную окраску и более круглое тельце, которое покрыто множеством волосков", – уточнил Сергей Колов.

Оба жужжащих пугают людей своими болезненными укусами. Но и здесь есть отличие. У пчел жало покрыто множеством зазубрин и похоже на маленький гарпун. Когда насекомое жалит человека, то острие зацепляется за кожу и остается внутри. Обезоруженное насекомое вскоре погибает.

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Если говорить про ядовитых жуков, которые не имеют жалящего аппарата, но содержат такие вещества, как контеригин, – они также примечательны контрастной окраской.

"Чаще всего эти насекомые имеют черные и красные полосы, или пятна. Либо во внешнем виде есть сочетание красных и зеленых цветов. То есть у всех опасных окраска яркая и ее, такую особь, сразу видно", – отметил энтомолог.

Где встречаются

Фото: pixabay

Ос, пчел и мух можно встретить повсеместно в Казахстане. Не исключением являются и крупные мегаполисы – Алматы, Шымкент, Астана. Они сосредотачиваются там, где есть остатки пищи и мусор. Летом, кружась в таких местах, осы и пчелы способны ужалить.

Фото: pixabay

Малярийные комары распространены в Казахстане не так широко – только на юге республики, отмечает специалист.

"Комаров, способных разносить малярию, можно встретить в водоемах. В крупных городах постоянно проводится протравка зеленых насаждений, обработка парков, как и от клещей, поэтому встретить в городе малярийных комаров – шанс небольшой". Энтомолог Сергей Колов

Фото: pixabay

Эксперт также пояснил ситуацию по поводу опасения блох, разносящих чуму.

"Скажу следующее переживающим заразиться. В Казахстане есть несколько очагов, в которых чума всегда циркулирует. Система такая. Существуют отдельные грызуны, инфицированные чумой, и блоха, питаясь сначала кровью этого грызуна, потом способна укусить человека. Со своей слюной она передает ему возбудителей бактерий из семейства Yersinia pestis". Сергей Колов

Но таких очагов у нас не так много, заметил энтомолог. Это, как правило, юго-запад, запад, южная часть республики. Мониторингом ситуации занимается специальный противочумный институт, держа руку на пульсе. Поэтому очень редко можно встретить случаи заболевания чумой.

Нарывник семиреченский Mylabris intermedia, снято на берегу Капчашайского водохранилища. Фото: Сергей Колов

Существуют в Казахстане жуки-нарывники. Насекомых можно встретить повсеместно в пустынной и степной зонах Казахстана. Некоторые их виды населяют среднегорья и высокогорья республики.

"Эти жуки опасны, только если их взять в руки и раздавить. Таким образом внутренние вещества смогут попасть на слизистые участки кожи человека. Только в таком случае можно наблюдать на теле нарыв или волдырь в виде химического ожога". Сергей Колов

Некоторые отдыхающие опасаются ситуации, если жуки случайно упадут откуда-то сверху, к примеру, с деревьев. Но здесь, заявил специалист, маловероятно, что если, все-таки, жук упал на вас с дерева, он обязательно укусит или выделит какой-то ядовитый сок.

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Как не пострадать

Чтобы избежать неприятностей, связанных с насекомыми на природе, следует придерживаться следующих рекомендаций:

"Когда вы выезжаете на природу, необходимо быть внимательными, даже если хочется отдохнуть и расслабиться, ни о чем не думая. Внимательно смотрите, куда вы садитесь, а прежде чем на пикнике что-то откусить, осмотрите внимательно пищу на наличие насекомого", – сказал энтомолог.

Фото: pixabay

Специалист предупредил, что опрометчиво разбрасывать вокруг себя пищевой мусор, остатки сладостей, фруктов и ягод. Они непременно привлекут насекомых. Ни один арбуз не пропустят мухи, осы и пчелы.



"Каждому человеку необходимо знать, подвержен ли ваш организм аллергической реакции, реагируете ли вы на укус того или иного насекомого. Даже если вас никогда не кусали насекомые, во время выезда на природу нужно иметь всегда под рукой антигистаминные препараты, дабы избежать анафилактического шока". Сергей Колов

Если вдруг так произошло, что вас укусили, необходимо обработать след укуса раствором спирта или перекиси водорода и обратиться в ближайший медицинский пункт.

По словам эксперта по насекомым, Казахстан богат эндемиками (эндемики, это виды растений или животных, которые распространены узколокально). Но таких насекомых, которые способны серьезно навредить человеку, можно рассматривать только со стороны проявления ощутимой аллергии.

"Наша природа богата эндемичными видами ос, которые обитают в пустыне. Эти виды имеют крайне ограниченную площадь распространения, но серьезного вреда своими укусами они принести человеку не могут, при отсутствии, конечно, индивидуальных медицинских показателей организма", – отмечает энтомолог.

Как избежать неприятных последствий, отдыхая на природе?

Прежде всего, отдыхая на природе с маленькими детьми, необходимо внимательно следить, чтобы ребенок ничего подозрительного не тянул в рот. Это опасно, так как многие жуки содержат ядовитые вещества в своей гемолимфе. Конечно, такие случаи не способны привести к летальному исходу, но неприятностей могут доставить приличных.

Не стоит пользоваться на природе резко пахнущими духами. Аромат привлечет пчел и ос.

Насекомые весной любят лететь на яркий желтый цвет, реагируя на вашу одежду, как на цветы с нектаром. Следует это учесть, собираясь на природу.

Ну и обязательно после пикника уберите за собой мусор. Это не только состояние нашей экологии и культура поведения, но и безопасность. Лучше не привлекать внимание насекомых.

Можно по-разному относиться к насекомым, но не нужно забывать: они такие же жители нашей планеты, как и мы. Благодаря богатому биоразнообразию Земля настолько уникальна и многогранна.

Любителям природы важно вести себя в горной, степной и лесной зоне максимально деликатно, чтобы не нарушить чей-то хрупкий мир и тем самым не спровоцировать ответную активность братьев наших меньших.