Идеи для корпоратива на природе: как провести незабываемые майские праздники

Длинные майские выходные – отличный повод организовать корпоративный пикник на природе. Zakon.kz собрал рекомендации, как правильно выбрать место и подготовиться к приятному совместному отдыху.

Форматы майского корпоратива на открытом воздухе

Выезд на природу позволяет выбрать несколько вариантов корпоратива: загородный эко-отель или пансионат, пикник на поляне леса или в предгорье/ на берегу реки, прогулка на теплоходе – в Казахстане немало мест, где недалеко от города расположены живописные озера.

Загородный отель или пансионат

Прелесть майского корпоратива в загородном отеле или пансионате – туда можно отправиться с ночевкой на несколько дней. Все хлопоты по приготовлению пищи возьмут на себя повара местного ресторана. Не нужно возиться с закупом продуктов, обслуживанием коллег, мойкой и уборкой посуды после застолья. Большая территория вокруг отеля или пансионата позволит проводить время комфортно. Здесь можно организовать различные игры, конкурсы, квесты и прочие приятные для коллег мероприятия. Некоторые загородные отели имеют плавательные бассейны и спортивные площадки.

Пикник: расслабленное общение среди зелени

В живописных местах недалеко от большинства городов Казахстана давно и успешно работают специально оборудованные площадки для пикников. Как правило, они оснащены беседками, мангалами, скамейками и имеют большую территорию. Ничто не мешает арендовать для пикника территорию возле пансионата или загородного отеля, а также заказать в их ресторане фуршет на улице. Это существенно облегчит организацию корпоративного пикника и освободит сотрудников от необходимости самим заниматься обслуживанием коллег.

Советы по организации пикника: что взять с собой и какие игры провести

Проведение корпоратива на природе требует подготовки. Поэтому необходимо выбрать среди сотрудников инициативного менеджера с хорошими организаторскими способностями. А далее все будет зависеть от предпочтений: можно нанять фирму, которая возьмет на себя все организационные хлопоты, а ответственный будет их контролировать. А можно взяться за дело самим. При любом варианте нужно выбрать для проведения пикника подходящее место и написать сценарий.





Фото: freepik

Выбор места для пикника

Для выбора места ответственному сотруднику придется провести подготовительную работу, узнав список хороших мест для проведения корпоративного пикника. После этого можно запустить голосование в корпоративном чате, что уже зарядит коллег веселым ожиданием мероприятия. При выборе места необходимо учитывать: транспортную доступность и наличие парковки – кому-то из коллег захочется приехать туда на своей машине, да и арендованному автобусу где-то нужно будет дожидаться окончания пикника.

Трансфер, безопасность и бронь. Организатору корпоратива необходимо будет арендовать транспорт для сотрудников и проследить, чтобы место для пикника было безопасным. Для этого нужно будет поехать туда заранее, чтобы лично осмотреть место и проверить, подходит ли территория для подвижных игр или активного отдыха, вряд ли всем захочется неподвижно сидеть за столом. Площадка должна быть оснащена закрытыми павильонами или беседками, где можно будет спрятаться от дождя и оставить вещи. Если все в порядке, то лучше сразу забронировать площадку для пикника на нужные даты. К слову, май только начинается, и организовать корпоративный пикник можно и после праздников.





Фото: freepik

Меню и сценарий. Две важные составляющие любого корпоратива – меню и сценарий мероприятия. В случае самостоятельной организации необходимо подключить к подготовке хороших хозяек, которые наверняка есть в любой компании. Они помогут составить меню и рассчитают необходимое количество продуктов, а также напитки и алкоголь. Коллеге-организатору останется только заказать их в доставке и провести оплату. Можно часть угощений приготовить заранее, к примеру, канапе с овощами, и взять их с собой. Важно не забыть также салфетки, одноразовую посуду и приборы. Сложнее обстоит дело со сценарием – не во всех компаниях найдутся креативные сотрудники, поэтому сценарий можно заказать отдельно у специалистов. Важно самим определиться, как вам хочется провести время на пикнике. К слову, некоторые компании любят проводить во время корпоративных пикников тим-билдинги.



Какие конкурсы можно провести на корпоративном пикнике

Квесты. Задания для квеста необязательно должны быть сложными или требовать пройти через какие-то препятствия. Можно подготовить вопросы на эрудицию или профессиональные знания или смекалку. Главное, чтобы они были простыми и всем было весело в этом участвовать.

Активный отдых. Подойдут любые коллективные игры на улице, например, перетягивание каната или эстафета в мешках и т.д. Если есть желание и позволяет размер площадки, то можно организовать соревнование по пейнтболу.

Творческие мастер-классы. Это может стать приятным сюрпризом для коллег. Пригласить, к примеру, специалистов по лепке, формированию дизайнерских букетов или рисованию на воде. Перед застольем или после него приятно посидеть в природной тиши и попробовать себя в творчестве.