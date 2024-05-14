Самые громкие дела: сколько казахстанцев были приговорены к пожизненному заключению за последние 10 лет

Пока Казахстан сотрясало известное судебное разбирательство, Zakon.kz задался вопросом, сколько соотечественников за свои преступления отправились в места не столь отдаленные на пожизненный срок. И главное – за какие именно правонарушения.

Как нам пояснили в Генеральной прокуратуре РК, всего за период с 2015 по 2024 год на пожизненный срок осуждены 42 казахстанца.

"В основном за совершение убийства двух и более лиц, а также за убийство малолетнего ребенка. Как показывает судебная практика, пожизненное лишение свободы, как правило, назначалось при совершении убийства двух и более лиц либо при повторном (рецидиве) совершении убийства", – добавили там.

При этом такой срок получили лишь двое лиц, отнявших жизнь у одного взрослого человека. Да и в этих случаях основанием для назначения столь сурового наказания явились имеющиеся непогашенные судимости за прежние убийства при отягчающих обстоятельствах.

Дела семейные

В мае прошлого года в Атырау закончился судебный процесс в отношении местного жителя Бауыржана Кара, застрелившего троих человек и тяжело ранившего еще одного годом ранее. Оставшийся в живых пострадавший из-за полученных повреждений даже не смог самостоятельно представлять свои интересы в суде – он испытывал проблемы с памятью, зрением и речью.

Сам подсудимый объяснил свой поступок тем, что получал угрозы от мужа своей сожительницы и его родни. Огнестрельное оружие, мол, приобрел "в целях безопасности". Однако подробно рассказать непосредственно о том, как открыл огонь по неприятелям, отказался – сослался на якобы помутнение рассудка, состояние аффекта и частичную потерю памяти.

Суд остался равнодушен к доводам подсудимого, тем более две проведенные в ходе разбирательства судмедэкспертизы не подтвердили его слова о нахождении в состоянии аффекта на момент совершения убийства.

Получивший скандальную известность "авангардский стрелок" (по названию микрорайона, где произошла трагедия – Авангард) был отправлен за решетку до конца своих дней.

Слезы ребенка

Такая же судьба была уготована 48-летнему педофилу-убийце Сайдолиму Гаийбназарову, на руках которого – кровь пятилетней малышки Еркежан.

Она пропала в июле 2023 года в Туркестанской области. Благодаря оперативной работе Еркежан нашли в тот же день на чердаке у ее обидчика. Когда подмога пришла, девочка уже была мертва.

Что характерно, виновным в страшной смерти несовершеннолетней оказался именно тот человек, которого сходу, памятуя о его криминальном прошлом – за плечами "героя" информационных сводок убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, заподозрили односельчане.

Результаты судебно-медицинской экспертизы не выявили у осужденного психических расстройств, в момент свершения зверства он был вменяем.

Фото: Zakon.kz

Противоестественная ревность

В марте прошлого года в одной из квартир Актау обнаружили три детских тела с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего родного отца, Жанибека Есенова.

С матерью своих юных жертв Есенов состоял в разводе.

По мнению прокуроров, причиной чудовищного поступка мужчины стала ревность к собственным детям.

Итог известен:

"Указанное лицо признано виновным в убийстве своих троих малолетних детей с особой жестокостью с применением топора и ножа".

Фото: Telegram/POLISIA.KZ

Бойня за дом

В 2022 году самый суровый приговор заслушал Игорь Дужнов, называемый в народе "акбулакским стрелком".

Мужчина попал на черные страницы казахстанской истории, расстреляв пять человек при попытке выселить его семью из дома. От рук борца за имущество пали судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских, один из которых был новым владельцем это самого имущества.

К слову, семья Дужнова, некогда заложившая дом в залог и лишившаяся его из-за неуплаты, в ходе судебного разбирательства не раз указывала на то, что выселение, на их взгляд, было незаконным по причине продажи участка банком за сумму ниже оценочной стоимости. Компетентные органы с ними не согласились.

Фото: Zoom

Месть за неволю

А это еще один стрелок, на сей раз – "алматинский". Ранее судимый Руслан Кулекбаев не смог справиться со своей неприязнью к полицейским, по вине которых, как он считал, оказывался в неволе. Решив отомстить, летом 2016 года Кулекбаев открыл стрельбу по людям в форме прямо на оживленных улицах мегаполиса. Погибли 10 человек, в том числе двое гражданских.

Изначально террористу вынесли смертный приговор, но позднее заменили его на пожизненное заключение.

Многократное насилие

В марте текущего года небо навеки скрылось за решетками для жителя Алматинской области. Мужчину признали виновным в изнасиловании девятилетней дочери и трехлетних внучек-близняшек его пассии.

Последняя, кстати, тоже оказалась причастна к трагедии и получила 25 лет лишения свободы.

О скандальной семейке соседи и знакомые отзывались как о пьющей и неблагополучной.

Дело Челаха

В конце мая 2012 года временный пограничный пост "Арканкерген" перестал выходить на связь. Туда отправили наряд, но прибывшие пограничники обнаружили лишь пепелище на месте казармы. Внутри нашли тела 14 погибших, еще одно тело – местного егеря – отыскали в охотничьем домике поблизости.

Единственным выжившим в загадочном побоище оказался 19-летний Владислав Челах. Когда парня задержали, он взял на себя ответственность за гибель сослуживцев и лесничего. Впрочем, позже изменил вектор, отказался от первоначальных показаний, которые дал якобы под давлением.

Спустя столько лет узник "Черного беркута" не оставляет попыток добиться пересмотра своего дела, однако безрезультатно.

Фото: wikimedia

Против природы

Как раз тот редкий случай, когда для максимального срока хватило убийства одного человека.

Зимой 2019 года двое инспекторов "Охотзоопрома" Ерлан Нургалиев и Петр Ницык привычно патрулировали территорию, когда наткнулись на подстреленные туши сайгаков. Браконьеров выследили, но, прекрасно осознавая последствия своего поступка, они напали на сотрудников. В результате потасовки Ерлан Нургалиев скончался, его коллега "отделался" переломами и ножевыми ранениями.

За расследованием следил весь Казахстан.

Непосредственные обидчики егерей – Берик Ахметов, Кайрат Акшанов и Нурлан Шукилдиков – навсегда лишились возможности вершить свои темные дела. Остальные фигуранты дела получили по шесть лет за незаконную охоту.