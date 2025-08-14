Насиловал падчерицу: 45-летнего казахстанца приговорили к пожизненному заключению

В Павлодарской области 45-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование несовершеннолетней падчерицы, передает Zakon.kz.

Павлодарский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал жителя 1980 года рождения виновным по части 4 статьи 120 УК РК.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 120 УК РК, и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", – зачитал резолютивную часть приговора судья Нурлан Айтбаев.

Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 8 млн тенге.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

По данным суда, преступления совершались дважды – в октябре 2024 года и в январе 2025 года. Отчима задержали в марте 2025 года, именно тогда 13-летняя девочка все рассказала матери. По версии следствия, мужчина обманом вызвал девочку из села в городскую квартиру, где над ней надругался. Одним из доказательств стала переписка в мессенджере, в которой отчим признавался падчерице в любви и просил ее приехать вновь. В основу обвинения легли также результаты нескольких экспертиз.

Процесс проходил в закрытом режиме. В ходе судебного разбирательства мужчина отрицал вину. Однако ранее, находясь в статусе свидетеля с правом на защиту, давал признательные показания. Кроме того, девочка в показаниях называла даты, когда отчим ее насиловал.

Сестра осужденного заявила, что не верит в его виновность и намерена обжаловать приговор. По ее словам, мужчина занимался строительством и проживал в Аксу, а его супруга с детьми жила в деревне. Отчим просил девочку приехать только для того, чтобы помочь с уборкой. Однако позже появились обвинения в изнасиловании. Сестра мужчины заявила, что в отличие от других родственников не верит в виновность брата и намерена обжаловать приговор первой инстанции.

