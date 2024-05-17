Редкий сборник стихов Абая и его книжный шкаф хранятся в Кызылординской области

В Казахстане 18 мая отмечается Международный день музеев. Во всех музеях республики в этот день проходят различные мероприятия, выставки, на которых показывают ценные экспонаты, имеющиеся в фондах, сообщает Zakon.kz.

Есть такие уникальные образцы и в Кызылординском областном историко-краеведческом музее. Например, сборник стихов Абая Кунанбаева. Эти произведения он писал в 1887 – 1893 годах.

Фото из архива Сырдарьинского районного музея

"Книга появилась в нашем фонде в 1982 году, передал ее музею известный в области педагог Мыната Калдыбаев. В этом сборнике собраны 66 стихотворений Абая. Они написаны на казахском языке, но арабской вязью. Здесь, кроме стихов, еще есть переводы русских поэтов - Крылова, Пушкина, Лермонтова", — говорит ученый секретарь музея Асхат Сайлау.

Как рассказывает ученый, это редкий экземпляр произведений Абая Кунанбаева. В музей книгу передали без обложки и некоторых страниц. Уже шрифт отчетливо не видно, но прочесть еще можно. Издан он был более 100 лет назад в Казани. Его составитель - казахский поэт Бернияз Кулеев.

Книга Абая путешествует по республике, ее показывают на передвижных выставках музеев Казахстана. Сейчас в честь Международного дня музеев ее повезли в столицу. Она находится на выставке в Национальном центре рукописей и редких книг Астаны. В скором времени ее вернут в Кызылординский музей.

Кроме этого сборника стихов, в области есть книжный шкаф Абая. Он почти 20 лет хранится в Сырдарьинском историко-краеведческом районном музее. Он двухдверный, хорошо сохранился. Предварительно экспонат изготовлен русскими мастерами в XIX веке. Его высота - 125 см, ширина и длина по 50 см.

Фото из архива Сырдарьинского районного музея

"Шкаф музею подарил житель аула А.Токмагамбетова, ныне покойный Ахметбек Искендиров. Он был ветераном Великой Отечественной войны, уважаемым человеком. Аксакал принес его в музей и сказал, что это шкаф Абая. Дальше уже наш бывший сотрудник, краевед Жанибек Маханбет стал изучать историю этого экспоната", — говорит руководитель районного музея Салтанат Куандыкова.

Шкаф попал в аул в 1905 году. Он был отдан в приданое одной из родственниц бабушки Абая Кунанбаева. В те далекие годы отец Абая был женат на сестре деда Мухтара Ауэзова. Один из родственников деда – Дарибай, приехал из местности, которая сейчас называется аул Акжарма и находится в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Он полюбил родственницу Абая – Турганкуль, но ее не хотели отдавать замуж за пришлого и бедного Дарибая.

Пара убежала и стала жить отдельно от родни. Спустя много лет Турганкуль решила навестить свою родню и взяла с собой одного из сыновей – Тасжана. Когда она приехала, ее очень хорошо встретили родные и простили. А ее сыну подарили этот шкаф. Но потом Турганкуль дала его в приданое своей дочери. Девушка вышла замуж в 1905 году в аул, который сейчас называется аул имени Аскара Токмагамбетова. В 1929 году ее семья покинула аул и была вынуждена переехать в Таджикистан.

Многие вещи, в том числе и этот шкаф, они передали на хранение уважаемому в ауле человеку по имени Тумыш. На таджикской земле дочь Турганкуль и ее супруг прожили до конца своих дней. Уже в 1942 году в родной аул вернулась их дочь Асия с мужем и тремя сыновьями. Она забрала некогда оставленный у Тумыша книжный шкаф Абая.

Фото из архива Сырдарьинского районного музея

"Прежде чем этот шкаф попал в музей, огромную работу провел Жанибек Маханбет. Он узнал о нем от многих известных в республике писателей, что эта вещь находится именно в этом ауле. И нашел шкаф в доме у Ахметбека Искендирова. Он сумел уговорить аксакала, хотя это было непросто, передать его в наш музей. Он стоит на почетном месте, все, кто приходит к нам, с удивлением рассматривают эту бесценную вещь" , - говорит Салтанат Куандыкова.

Очевидно, что книжный шкаф Абая - редкий и ценный экспонат. Он требует детального изучения в современных лабораториях. А пока все, кто посещает музей, любят делать фотографии рядом с ним.