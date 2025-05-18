Акция "Ночь в музее" состоится 18 мая в Астане и в Алматы

18 мая отмечается Международный день музеев – праздник хранителей истории, культуры и памяти поколений. В честь этого события казахстанцев приглашают на необычные экскурсии совершенно бесплатно, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве культуры и информации отмечают, что в нашей стране работают 275 музеев – каждый из них играет ключевую роль в сохранении богатейшего культурно-исторического и археологического наследия. В 2024 году их посетили более 6,6 миллиона человек.

"В музейных фондах Казахстана хранится более 4,5 миллиона экспонатов, среди которых такие уникальные артефакты, как "Алтын адам", "Таксайская принцесса", а также редчайшие инструменты великих мастеров Страдивари и Гварнери", – сообщают в министерстве.

18 мая музеи традиционно открывают свои двери для широкой аудитории, предлагая особую программу. Выставки, авторские экскурсии, концерты, мастер-классы и интерактивные события помогут посетителям погрузиться в историю и уникальную культурную среду.

В Астане

Национальный музей Казахстана

18 мая здесь проведут обзорные экскурсии, квест-урок и мастер-классы. Гости перенесутся в эпоху древности, где перед ними оживут образы Золотого человека и других экспонатов, создавая захватывающую историческую атмосферу.

Концертная программа включает в себя выступление духового и симфонического оркестров Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, а также уникального музыкального коллектива "Joshy Qazaq Ethno Group".

Мероприятие продолжат ярмарка ремесленников, мастер-классы по реставрации предметов, квест "Ожившие экспонаты", а завершением вечера станет этно-DJ-сет "Мелодии степи", в котором древние казахские мотивы органично переплетутся с современными ритмами.

В Алматы

Центральный государственный музей

Здесь состоятся выставки и мероприятия, посвященные 190-летию Шокана Уалиханова, 100-летию Нургисы Тлендиева, творческому наследию музыковедов Ахмета и Газизы Жубановых.

В этот день состоится "Музейный парад" с участием мемориальных музеев героев Великой Отечественной войны – Маншук Маметовой и Боран Нысанбаева. Самая яркая экспозиция вечера – "Жемчужина фондов", в которую войдут редкие и уникальные экспонаты из музейного фонда, ранее не представленные посетителям.

Программу вечера дополнит концерт классической музыки на редких инструментах из фондов Государственной коллекции уникальных смычковых музыкальных инструментов. Также запланированы мастер-классы по реставрации, научные интерактивы, музейные квесты, игры и викторины для детей и подростков.

Государственный музей им. А. Кастеева

Здесь состоятся театрализованные музыкальные и танцевальные представления, перформансы, авторские экскурсии, лекции и другие приятные сюрпризы.

Коллектив музея представит выставку "Живое наследие: искусство в диалоге времени" и презентацию каталога "Декоративно-прикладное искусство Казахстана". Для детей и подростков будет организована познавательная и интерактивная квест-игра "Агент искусства: тайное послание в королевстве образов".

В этом году мероприятие пройдет в рамках 90-летнего юбилея художественного музея. В программе также экскурсия-беседа в свободном формате с участием известных отечественных искусствоведов и заслуженных деятелей искусства.

Завершением праздника станет концерт, где прозвучит классическая музыка, будут представлены хореографические и театральные номера, а также яркие перформансы.

В рамках акции "Ночь в музее – 2025" тематические мероприятия пройдут в музеях-заповедниках Казахстана. В этот день вход во все музеи страны для посетителей будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила формирования предварительного списка всемирного культурного наследия.