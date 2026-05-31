31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане

В этот день казахстанцы традиционно отдают дань памяти тем, кто остался на трагических страницах истории нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Речь о печальных событиях, имевших место после окончания гражданской войны 1918-1920 годов. Так выглядят последствия только для Казахстана: в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли. Основной удар пришелся по интеллектуальной элите страны. И надо понимать, что это только официальные данные.

Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Голод унес жизни миллионов людей. Многие тогда спасались от угрозы бегством из страны, что вкупе с другими факторами тоже сказалось на численности местного населения.

Дела ложно обвиненных начали пересматривать только после смерти Иосифа Сталина (1953 год).

В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Еще через несколько лет, в 1997-м, 31 мая объявили Днем памяти жертв политических репрессий. В 2011 году к названию даты официально добавили слово "голод", таким образом увековечив память пострадавших от него и джута предков.

С 2020 года работала Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она исследовала казахстанскую историю периода 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику. Ознакомиться с единой базой соответствующих данных, на текущий момент хранящей информацию о 137 390 людях, можно здесь.