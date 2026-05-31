#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане

Даты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 08:48 Фото: Zakon.kz
В этот день казахстанцы традиционно отдают дань памяти тем, кто остался на трагических страницах истории нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Речь о печальных событиях, имевших место после окончания гражданской войны 1918-1920 годов. Так выглядят последствия только для Казахстана: в период с 1921 по 1954 год по политическим статьям осудили почти 100 тыс. человек, 25 тыс. из них расстреляли. Основной удар пришелся по интеллектуальной элите страны. И надо понимать, что это только официальные данные.

Политические преследования совпали с голодомором, обусловленным жесткой коллективизацией. Голод унес жизни миллионов людей. Многие тогда спасались от угрозы бегством из страны, что вкупе с другими факторами тоже сказалось на численности местного населения.

Дела ложно обвиненных начали пересматривать только после смерти Иосифа Сталина (1953 год).

В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Еще через несколько лет, в 1997-м, 31 мая объявили Днем памяти жертв политических репрессий. В 2011 году к названию даты официально добавили слово "голод", таким образом увековечив память пострадавших от него и джута предков.

С 2020 года работала Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она исследовала казахстанскую историю периода 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику. Ознакомиться с единой базой соответствующих данных, на текущий момент хранящей информацию о 137 390 людях, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
День памяти жертв политических репрессий
08:43, 31 мая 2024
31 мая – День памяти жертв политических репрессий в Казахстане
31 мая
08:41, 31 мая 2025
Дань памяти жертвам политических репрессий и голода отдают в Казахстане
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
13:42, 31 мая 2025
Какие выплаты получают жертвы политических репрессий в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян
08:32, Сегодня
Арман Царукян досрочно завершил схватку против американца "Макгзи" на турнире RAF
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
01:48, 31 мая 2026
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
01:04, 31 мая 2026
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
Узбекский боксёр Шехов выиграл бой за статус обязательного претендента WBA
00:27, 31 мая 2026
Узбекский боксёр Шехов выиграл бой за статус обязательного претендента WBA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: