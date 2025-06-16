Информацию о раздаче "бесплатных 10 соток земли" прокомментировали в акимате Алматинской области
Фото: pexels
Информация о раздаче очередникам в 2025 году в Алматинской области бесплатных 10 соток земли не соответствует действительности, передает корреспондент Zakon.kz.
Об этом сегодня, 16 июня, заявили в пресс-службе акимата Алматинской области:
"В связи с распространением информации о якобы предоставляемых бесплатных 10 сотках в 2025 году сообщаем, что данная информация является ошибочной. Так как в настоящее время ведутся работы по переводу земель из дачных массивов в земли населенных пунктов с последующим изменением их целевого назначения в ИЖС или ЛПХ".
По данным ведомства, в текущем году планируется присоединить 23 дачных массива общей площадью 123 га.
"При этом, если после интеграции земель будут свободные участки, такие земельные участки будут предоставляться в порядке очереди".Пресс-служба акимата Алматинской области
Согласно информации, в Алматинской области на 2025 год в очереди на получение бесплатных 10 соток земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) состоят около 1 284 488 человек.
"Однако, по данным на 2024 год, в этом году в области не планируется выдача участков под ИЖС, поскольку отсутствуют свободные земельные участки, готовые к предоставлению очередникам. В 2023 году в Алматинской области было выдано 4 300 земельных участков, что составляет менее 0,4% от общего числа очередников. Процесс предоставления участков осуществляется по мере подготовки площадок и появления свободных территорий, что обусловлено ограниченными ресурсами и необходимостью обеспечения инфраструктурой".Пресс-служба акимата Алматинской области
Отметим, что каждый гражданин Казахстана один раз в жизни может получить бесплатный участок площадью 0,1 га (10 соток) для строительства частного дома. Это право закреплено Законом РК "О земельных отношениях". Подробнее об этом можете прочитать здесь.
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