10 лет в Союзе: зачем ЕАЭС нужен Казахстану

В эти дни отмечается 10-летний юбилей подписания договора об образовании Евразийского экономического союза. Насколько успешным оказался этот интеграционный проект и какие у него перспективы, рассказывает Zakon.kz.

Два последних года для ЕАЭС стали показательными во многих отношениях. Некоторые страны, которые еще несколько лет назад задавались вопросом о том, зачем они вступили в интеграционное объединение, сегодня осознали всю выгоду от его существования.

Как все начиналось

Договор о создании ЕАЭС был заключен 29 мая 2014 года в Астане президентами Казахстана, России и Беларуси. Позже к Союзу присоединились Армения и Кыргызстан. На сегодня статус государств-наблюдателей ЕАЭС имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

Стоит отметить, что ЕАЭС не является политическим объединением, и еще в ходе работы над договором о Союзе все три государства осознанно отказались от его политизации.

В рамках ЕАЭС рассматриваются вопросы только экономического сотрудничества, а также обеспечения принципов суверенного равенства и равноправия.

Для Казахстана членство в ЕАЭС – это облегчение экспорта на базе единых таможенных норм, беспошлинная торговля, интеграция в глобальные транспортные узлы с выходом в другие макрорегионы мира.

Сегодня в Союзе применяется единое внешнеторговое и таможенное регулирование, создано общее правовое поле в области технического и антимонопольного регулирования, субсидирования реального сектора.

К 2025 году будет сформирован общий финансовый рынок и общие рынки в сферах электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов.

Итоги сотрудничества

Темп роста ВВП всех стран ЕАЭС в 2023 году превысил общемировой, составив 3,8% (3,2% – рост мирового ВВП по оценкам МВФ) и составил 8,7% в Армении, 6,2% – в Кыргызстане, 5,1% – в Казахстане и 3,9% – в Беларуси и 3,6% – в России. В абсолютных цифрах объем ВВП ЕАЭС достиг отметки в 2,39 трлн долларов. Для мировой экономики такая цифра незначительна, для Евразийского региона – ощутима.

С момента основания ЕАЭС взаимная торговля между государствами-членами выросла почти двукратно, внешняя торговля увеличилась на 60%. В целом, совокупный ВВП ЕАЭС сегодня составляет 2,4 трлн долл. США.

Интересно, что Казахстан увеличил свой торговый оборот со странами ЕАЭС за этот период в 1,7 раза, в два раза вырос экспорт.

Кроме этого, подписаны и действуют соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, соглашение с КНР.

Очень важным для развития интеграции стал 2021 год. Тогда были приняты ключевые документы. В частности, стартовал проект "Работа без границ", который расширяет возможности трудоустройства и найма граждан государств-членов Евразийского союза на общем рынке труда. Вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС, одобрены два соглашения для создания единой системы таможенного транзита.

Еще более значимым станет 2025 год, когда начнется формирование общего финансового рынка и общих рынков в сферах электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов.

Создание таких общих рынков позволит обеспечить государствам-членам Союза свободное движение финансовых услуг, а также свободную поставку газа, нефти и нефтепродуктов.

Что из себя представляет ЕАЭС. Фото: Zakon.kz

Лучший партнер для ЕАЭС... это Алматы

Если мы заглянем в данные Бюро национальной статистики РК, то увидим, что внешнеторговый оборот за январь-март 2024 года вырос до 31,2 млрд долларов, из которых доля торговли со странами ЕАЭС составила 19,6%, достигнув 6,1 млрд долл.

Самое интересное, что в региональном разрезе здесь лидирует южная столица Казахстана.

Алматы имеет товарооборот со странами ЕАЭС на 1,6 млрд долларов – это 26,7% от общего товарооборота.

Также хорошо торгует с Союзом Астана (1,2 млрд долларов), Карагандинская и Павлодарская области (608,2 и 439,7 млн долларов, соответственно).

В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС наибольшую долю занимает Россия – 91,5%, за ней следуют Кыргызстан (5,5%), Беларусь (2,9%) и Армения (0,1%).

В товарообороте со странами ЕАЭС преобладает импорт, составляющий 65,3%. Это металлы (21,3%), продовольственные товары (20,9%), химпром (17%), машины и оборудование (15,9%), минеральные продукты (10,5%).

В структуре экспорта преобладают также машины, (25,7%), нефтехимия (22,1%), металлы (19,3%), минеральные продукты (16,6%).

Азиатский фактор

Во многом экономическому подъему в ЕАЭС сегодня содействует экономическая политика России, которая перенаправляется с запада на восток, считает директор Центра прикладных исследований Talap Аскар Кысыков.

"Исторически обусловлено, что Казахстан больше всего торгует с Россией, хотя и имеет отрицательное торговое сальдо – мы больше покупаем, чем продаем. Но сегодня ситуация исправляется, возникает множество совместных проектов, и казахстанский бизнес активно инвестирует в Россию". Аскар Кысыков

По словам эксперта, показатели торговли с членами ЕАЭС могли бы быть и выше, но этому препятствует сложная международная обстановка – конфликт в Украине, и, как следствие этого, масштабные санкции, наложенные на Россию. Вместе с тем в этой непростой обстановке для Казахстана есть и свои плюсы.

"Под санкционным давлением Россия вынуждена менять свой экономический вектор развития и поворачивать его в Азию. В этом мы видим очевидное преимущество, поскольку получаем мощный поток инвестиций, пик которых придется на 2025 год. Это совместные проекты в финансовой и энергетической сфере, логистике и производстве". Аскар Кысыков

Почему "буксуют" некоторые проекты

Увеличение ВВП не было самоцелью для стран-участниц ЕАЭС, считает политолог из Алматы Эдуард Полетаев. Главным было создание общего евразийского рынка по лекалам Евросоюза. Однако не всем проектам удалось воплотиться в жизнь, и виной тому объективные причины.

"По большому счету, негативных факторов всего два. Это пандемия, которая фактически остановила производство во всем мире, и последствия которой мы ощущаем до сих пор. И второй фактор – это сильнейшая эскалация напряженности в Европе". Эдуард Полетаев

Из-за этих негативных обстоятельств в ЕАЭС до сих пор не внедрена единая финансовая система (как предполагалось, с центром в Казахстане), это единая логистическая система, общий рынок электроэнергии и так далее.

Тем не менее, по словам эксперта, ЕАЭС – живой и полноценный организм, и уже принята Декларация по развитию Союза до 2045 года, где предусмотрено полное устранение барьеров и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории Евразийского экономического союза.