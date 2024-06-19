Расширение и интеграция: какое будущее ждет ЕАЭС

В 2024 году исполнилось 10 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического союза. Но этот юбилей отмечается без помпы. Евразийская экономическая комиссия работает, что называется, «в поле» – скопилось множество задач, которые надо выполнять, сообщает Zakon.kz.

В целом к своему 10-летию ЕАЭС подошел со значимыми показателями. Его совокупный ВВП вырос с 1,6 трлн до 2,5 трлн долларов, товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – с 579 млрд до 923 млрд долларов США. В два раза вырос объем взаимной торговли.

Основным драйвером экономического роста ЕАЭС выступает промышленный сектор. В 2023 году производство выросло на 3,7% к 2022 году, обрабатывающая промышленность – на 7,4%. Рост зафиксирован во всех государствах-членах Союза. В целом, с 2015 года взаимные поставки в странах ЕАЭС увеличились в 2,3 раза.

Однако есть и ряд важных моментов, тормозящих дальнейшее развитие объединения. Это пандемия COVID-19, последствия которой мир переживает до сих пор, и усиление политической турбулентности в разных частях планеты, считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

"В рамках основных направлений развития интеграция изначально была направлена на создание четырех общих рынков – товаров, услуг, рабочей силы и финансов. Но из-за пандемии пришлось передвинуть создание общих рынков электроэнергии, нефти и газа. Их планировали создать в 2025 году, но перенесли на 2027 год". Эдуард Полетаев

До сих пор неясно, как будет функционировать финансовая система. Остро стоит вопрос об увеличении объема внутренней торговли, расширения количества государственных закупок (их объем оценивается в 150 млрд долларов).

Еще одно важное направление – обеспечение внутри Союза гарантированных безопасных транзакций, создание защищенной от внешнего воздействия финансовой инфраструктуры. И формирование новых зон свободной торговли также упирается в наличие системы безопасных транзакций.

"Есть работа и на международных направлениях – например, было бы неплохо, если в ЕЭАС вступил Узбекистан, который пока "присматривается" к работе объединения в качестве наблюдателя. Существуют проблемы приграничного взаимного сотрудничества и так далее". Эдуард Полетаев

Много работы в плане участия в проекте Шелкового пути, что позволит стать ЕАЭС настоящим мостом между Китаем и Европой. КНР, кстати говоря, очень поддерживает усилия ЕАЭС в этом интеграционном проекте.

Так, глава Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Гао Ци считает, что предложенный Китаем проект "Один пояс – один путь" позволит развиваться всем его участникам, а рост экономики Китая принесет бонусы всему региону, позволяя строить новую архитектуру евразийского сотрудничества.

Вместе с тем нестабильная внешняя экономическая обстановка вносит в планы развития ЕАЭС свои коррективы, отмечает главный эксперт отдела анализа экономической политики КИСИ при президенте РК Асель Абен.

"Сложная геополитическая ситуация вызывает трансформацию интеграционных процессов. Страны-участницы вынуждены искать наиболее оптимальные и приемлемые пути взаимодействия и интеграции, способствующие достижению основной цели – поддержание устойчивого экономического роста государств-членов ЕАЭС и обеспечение благосостояния и высокого уровня жизни населения". Асель Абен

На юбилейном саммите Высшего евразийского экономического совета, который состоялся в Москве 8 мая 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил успехи ЕАЭС, при этом подчеркнув, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным.

"За сравнительно небольшой период наш Союз трансформировался в важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве. Совместными усилиями было принято более тысячи различных нормативных документов. Правильность выбранного вектора развития нашего объединения подтверждают макроэкономические итоги десятилетия". Касым-Жомарт Токаев

Развитие транспортных коридоров обеспечивает развитие экономик и способствует экономической интеграции. Поэтому президент РК особо остановился на важности развития транспортного коридора "Север – Юг", видя в его сопряжении с Транскаспийским маршрутом основу для новой глобальной логистики, подчеркивает Асель Абен.

Предложение главы государства странам ЕАЭС присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании Международного транспортного коридора для улучшения доступа к рынкам Персидского залива открывает новые перспективы использования данного коридора для развития внешней торговли ЕАЭС со странами Ближнего Востока, Индии, Пакистана и Турции.

Развитие маршрутов улучшит кооперацию в регионе и будет стимулировать экономический рост с ожидаемым, по экспертным оценкам, дополнительным экономическим эффектом до 40%. По планам до 2026 года инвестиции в евразийский транспортный каркас составят более 15 млрд долларов.

Кроме того, сотрудничество с Глобальным Югом имеет ключевое значение для укрепления экономического потенциала ЕАЭС. Это позволяет странам-членам ЕАЭС получить доступ к быстро развивающимся рынкам и значительным ресурсам, что способствует обоюдному экономическому росту. Ключевым остается вопрос формирования необходимых для этого условий, в частности, безбарьерной торговли между участниками, а также благоприятного режима торговли с внешними партнерами.

Таким образом, мы видим, что география связей ЕАЭС расширяется, подводит итог Асель Абен.

Для справки. Сегодня Союз имеет торговые соглашения с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, Ираном, КНР. На стадии разработки торговые соглашения с Египтом, Израилем, Индией, Индонезией, ОАЭ. Помимо прочего ведется работа по установлению связей с крупными региональными объединениями, такими как АСЕАН. Все это подчеркивает стремление ЕАЭС к укреплению торговых связей с быстро развивающимися регионами.