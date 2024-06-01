В Алматы несовершеннолетних осужденных поздравили с Днем защиты детей

Руководство исправительного учреждения №11 подготовило для своих воспитанников концерт c участием ансамбля "Алматы ауендері". Но самым главным сюрпризом стало проведение Дня открытых дверей для родителей, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в этой колонии для несовершеннолетних наказание отбывают 49 подростков, из которых 34 суд признал виновными в совершении особо тяжких преступлений, 14 – в тяжких и один осужден за преступление небольшой тяжести. Самому младшему заключенному – 15 лет.

Фото: Zakon.kz

Проводить День открытых дверей и поздравлять осужденных с праздником уже стало традицией. Сегодня с музыкальной программой к ним приехали артисты ансамбля "Алматы ауендері". Они поздравили воспитанников учреждения и исполнили для них несколько популярных песен.

Фото: Zakon.kz

Однако для всех подростков главным событием стала встреча с родными и близкими.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К сожалению, не ко всем приехали родственники. Кто-то не смог добраться из -за финансовых трудностей, а некоторым не позволило здоровье. Сотрудники колонии рассказали, что многие подростки сами просят своих мам и пап не приезжать к ним.

Фото: Zakon.kz

В день открытых дверей родители осужденных могут не только побыть рядом со своим ребенком, но и увидеть условия содержания, узнать о рационе питания, а также чем ребята занимаются, отбывая наказание в исправительном учреждении.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На особом, почетном месте в помещении для досуга стоит игровая приставка. Здесь они проводят свободное время и устраивают турниры.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники колонии отмечают, что этот день осужденные ждут с нетерпением. Многие стараются как можно больше времени побыть с родными и близкими.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После встречи с родителями осужденные отправились на обед. Для них сегодня накрыли праздничный дастархан.

Фото: Zakon.kz

У каждого осужденного своя история. Лишь некоторые из них готовы рассказать о том, как они оказались за колючей проволокой.

"В колонию попал по глупости из-за своих знакомых. У меня была девушка. Она предложила мне заниматься закладками. Как раз в то время были модны фильмы про наркокурьеров и наркомафию. Быстро попался. До последнего не верил, что мне дадут реальный срок. Сейчас я смирился с тем, что несколько лет проведу в колонии. Но я верю в то, что, отбыв наказание, начну новую жизнь. У меня есть мечта – посетить Францию. Я до заключения учил французский язык. Здесь продолжаю его изучать вместе с английским и казахским", – поделился осужденный Анатолий.

Фото: Zakon.kz

Но практически все не теряют надежды, мечтают и строят планы на будущее. Многие уже извлекли для себя урок и уверены, что больше никогда не будут нарушать закон.

