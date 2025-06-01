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Общество

Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 08:58 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Глава государства пожелал каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего.

"Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей", – написал президент на своей странице в соцсети Х.

Ранее Джорджа Мелони назвала Токаева одним из самых прагматичных лидеров.

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Аксинья Титова
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