Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.
Глава государства пожелал каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего.
"Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества – наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей", – написал президент на своей странице в соцсети Х.
Ранее Джорджа Мелони назвала Токаева одним из самых прагматичных лидеров.
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