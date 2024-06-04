4 июня - День государственных символов отмечают в Казахстане

4 июня более 30 лет назад в стране учредили привычные сегодня каждому казахстанцу госсимволы. Эта дата навсегда запечатлелась в истории республики как день рождения флага, герба и гимна. О том, какие секреты таят в себе эти символы - в материале Zakon.kz.

Казахстан обрел независимость в 1991 году, однако символы государственности в их знакомом формате получил не сразу. Понадобилось некоторое время и тысячи отклоненных идей, чтобы соотечественники наконец увидели финальные варианты. Еще бы, ведь из всего калейдоскопа предложений необходимо было выбрать лучшее.

Сейчас на просторах Казнета можно обнаружить даже разработанные художниками по случаю триколоры. Однако фаворитом, как мы все знаем, стало совсем другое полотнище.

Флаг

Автор Государственного флага Республики Казахстан – заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Первоначально фон был темнее, "дуэт" солнца и орла располагался ближе к древку. После некоторых правок флаг заимел свой финальный образ - голубое полотно с золотым солнцем и орлом в центре и национальным орнаментом у древка.

Голубой цвет ассоциируется, в первую очередь, с мирным небом над головой.

"Исходя из геральдических канонов, солнце символизирует богатство и изобилие, жизнь и энергию. Поэтому лучи солнца на флаге страны имеют форму зерна – символа достатка и благополучия. Изображение солнца в государственной атрибутике Казахстана подтверждает его приверженность общечеловеческим ценностям и свидетельствует о том, что новое молодое государство полно жизнеутверждающей энергии и открыто всем странам мира для партнерства и сотрудничества", - поясняется значение на сайте Акорды.

Вместе с тем беркут воспринимается как символ власти, силы, богатства, стремления к высоким целям и, конечно, свободы.

Герб

В цветовом плане наш герб так же представляет собой приятное глазу, "богатое" сочетание голубого и золотого, созданное руками известных архитекторов Жандарбека Малибекова и Шот-Амана Уалиханова.

Форма тоже выбрана не просто так. Круг или колесо - символ вечности у кочевников.

Взгляд сразу цепляется за шанырак, который является важной частью юрты и вместе с тем говорит о доме, объединении народа под одним небесным куполом. А расходящиеся от него во все стороны уыки (опоры) намекают на то, что устойчивость конструкции в целом зависит от надежности каждой ее опоры, то есть благополучия каждого гражданина Казахстана.

Тулпары - и вовсе ключевой геральдический элемент.

"Образ коня с незапамятных времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и силу. Крылья символизируют многовековую мечту многонационального народа Казахстана о построении сильного и процветающего государства. Они свидетельствуют о чистых помыслах и стремлении к последовательному совершенствованию и созидательному развитию. Золотые крылья скакунов напоминают также золотые колосья и олицетворяют собой трудолюбие казахстанцев и материальное благополучие страны", - пишет Акорда.

Вместе с тем пятиконечная звезда свидетельствует о готовности казахстанцев к сотрудничеству со всеми пяти континентами, всеми народами мира.

Гимн

Узнаваемость торжественной песни страны на мировой арене играет большую роль.

У Казахстана за период независимости таких песен было две. Первая сохраняла мелодию гимна Казахской ССР, но обладала новым текстом, написанным известными поэтами Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой.

Вторая была принята в 2006 году с целью популяризации звуковой символики страны. В основу гимна легла написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова патриотическая песня "Менiң Қазақстаным". Исходный текст несколько видоизменили, и, обретя более торжественное звучание, уже знакомая народу песня обзавелась особым статусом.