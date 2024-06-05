Автопром Узбекистана: производителям – поддержка, перекупщикам – ужесточение требований

Продажи новых легковых автомобилей в Узбекистане второй год подряд показывают значительный рост. В 2022 году рынок вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, а в 2023-м рост составил 45%. В первом квартале 2024 года в РУ произведено свыше 91 тысячи легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Понятие "узбекский автопром" сегодня не вызывает скепсиса даже у самых сомневающихся: он является одной из самой динамично развивающихся отраслей экономики страны, примером экспортной способности Узбекистана и играет все большую роль в развитии внешнеэкономической деятельности республики.

При этом в советское время на территории Узбекской ССР не было ни одного автомобилестроительного завода. В Ташкенте находился завод по производству тракторов, основанный в 1942 году. Там же существовал 1-й авторемонтный завод, занимавшийся капитальным ремонтом грузовых автомобилей и изготовлением автобусных кузовов на шасси ГАЗ-51. Ташкентское предприятие ПО "Ташавтомаш" изготавливало автомобильные полуприцепы для перевозки хлопка-сырца. Вревский авторемонтный завод занимался переоборудованием грузовых автомобилей ЗИЛ-164 и прицепов к ним. Асакинский завод прицепов изготавливал тракторные прицепы. В Андижане существовал завод ирригационных машин, выпускавший топливные автоцистерны на базе грузовиков УралЗИС-355М, ГАЗ-53Ф и ГАЗ-53А. Также в Андижанской области существовал опытно-экспериментальный завод "Минхозвода УзССР", выпускавший вахтовые автомобили типа ПДП на базе УАЗ. Бектемирские экспериментальные ремонтно-механические мастерские изготавливали автомастерские технической помощи ГОСНИТИ-2.

В первые же годы после распада СССР в Узбекистане задумались о строительстве собственных автомобильных заводов. В июне 1992 года президент РУ Ислам Каримов в ходе своего официального визита в Южную Корею посетил заводы Daewoo. В 1993 году была достигнута договоренность с южнокорейской корпорацией, а в 1994 году Daewoo и компанией UzAutoSanoat было образовано совместное автомобилестроительное предприятие — UzDaewooAuto.

До открытия работники нового завода прошли стажировку в корпорации Daewoo и других автомобильных компаниях мира. Узбекское предприятие изначально ориентировалось на поддержку стратегического партнера. Поначалу им стала корейская Daewoo, которую сменил концерн General Motors. В 2018 году американцы вышли из капитала предприятия и оно стало полностью национальной компанией.

Сегодня общее число сотрудников автомобилестроительной отрасли Узбекистана – более 30 тысяч человек, в смежных отраслях работает более 200 тысяч. При этом более 15% трудоустроенных отрасли составляют высококвалифицированные специалисты.

За счет мультипликативного эффекта автомобильной отрасли одно рабочее место в автомобильной отрасли создает семь рабочих мест в смежных.

Годовой оборот АО "UzAuto Motors" составляет 4 млрд долларов, средняя прибыльность его предприятий – 7%. В состав акционерного общества входят:

ООО "SamAvto"

АО "UzAuto Motors Powertrain"

ООО "Джизакский автомобильный завод"

АО "Узавтосаноат"

В структуру компании входят:

Производственные предприятия

Предприятия локализации

Дилерские предприятия по Узбекистану и странам СНГ

Образовательные учреждения

Предприятия по производству товаров народного потребления

Предприятия сельхозмашиностроения (на доверительном управлении)

В феврале 2023 года произошло самое ожидаемое событие на рынке ценных бумаг Узбекистана. По итогам торгов на республиканской фондовой бирже были размещены акции UzAuto Motors на сумму 56,9 млрд сумов, 80% которых были распределены между институциональными инвесторами (юридическими лицами), а остальные 20% между физическими лицами.

Если на заре своей деятельности UzAuto Motors выпускал популярную Daewoo Nexia, то сейчас делает широкую линейку Chevrolet разных поколений, включая новые. В Узбекистане автомобили Chevrolet производят в режиме полного цикла: штамповка кузовных деталей, сварка, окраска, сборка, моторное производство. Основной объем производства идет на внутренний рынок Узбекистана — почти 370 тысяч автомобилей. Остальное экспортируется, и главным внешним рынком является Казахстан.

Эксперты отмечают, что одним из ключей к успеху узбекского автопрома стало налаживание работы с поставщиками автокомпонентов и организация совместных производств на территории Узбекистана, в результате чего реальный уровень локализации достиг 70%. Даже двигатели производятся в Ташкенте на дочернем предприятии UzAuto Motors PowerTrain.

Казалось бы, узбекский автопром находится на том уровне, когда государству уже можно отойти в сторонку, но оно по-прежнему продолжает поддерживать развитие этой важной отрасли. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 29 марта этого года подписал постановление о мерах по снижению негативного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух. Документом предусмотрено выделение субсидий на замену автомобиля. Министерству экономики и финансов было поручено в течение месяца внести в Кабинет министров предложение по внедрению системы выделения субсидий населению на замену автомобилей "вредной" категории на машины "чистой" категории.

В этом же постановлении предусмотрено внедрение системы автоматической оценки автомобилей согласно нормативам, а также выдача экологических стикеров зеленого, желтого и красного цветов – "чистой", "средней" и "вредной" экологических категорий.

В январе Министерство экологии предлагало рассмотреть механизм установления льгот, преференций и субсидий владельцам машин, перешедшим на электромобили.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта подписал постановление об утверждении инвестиционного договора по организации производства электрических и гибридных транспортных средств BYD и их комплектующих частей в Узбекистане.

UzAuto Motors и китайская BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла еще в августе 2022 года. До этого стороны проводили изучение автомобильного рынка. 29 декабря 2022 года UzAuto Motors (60% доли) и BYD Europe B. V. (Нидерланды, 40%) учредили совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory. 26 сентября 2023 года между правительством Узбекистана и инвестором был подписан договор по реализации проекта. Бренд BYD официально представлен в Узбекистане с начала 2023 года.

Из постановления следует, что инвестор и СП в рамках обязательств должны привлечь на протяжении всего периода реализации проекта инвестиции в общем объеме 160 млн долларов США, в том числе прямые иностранные инвестиции в размере 60 млн долларов.

На первом этапе в течение 2024 года планируется запустить производство электромобилей и гибридных автомобилей методом мелкоузловой сборки (CKD) с доведением мощности производства до 50 тысяч единиц. На последующих этапах реализации проекта мощности планируется нарастить до 500 тысяч в год,

Инвестор должен оказать содействие в поэтапной локализации производства на узбекских предприятиях комплектующих и запасных частей для производимых автомобилей, включая стекла, сиденья, пластиковые детали и бамперы, а также создать 1000 рабочих мест. Кроме того, инвестор обязуется направлять средства совместного предприятия на проведение исследований и регулярное повышение квалификации местного персонала, в том числе на предприятиях BYD за рубежом.

Мирзиёев поручил Министерству инвестиций, промышленности и торговли, компании UzAuto Motors провести переговоры с BYD о включении в договор, помимо планов о достижении мощности производства до 500 тысяч в год, положения о доведении уровня локализации до 60%, создании 10 тысяч рабочих мест, а также расширении перечня государств, в которые будут экспортироваться автомобили на постоянной основе, помимо экспортных государств, определенных СП.

В договор также планируется включить вопросы разработки мер защиты интересов потребителей по приобретению качественных и безопасных электромобилей и гибридных автомобилей, обеспечения их соответствия местным климатическим условиям и оказания гарантийных сервисных услуг, создания равных условий при предоставлении льгот и преференций всем предприятиям, производящим автомобили, в том числе инвестору.

В начале апреля 2024-го СМИ Узбекистана сообщили, что в республике ужесточается порядок ввоза автомобилей в страну для последующей перепродажи.

Как писали издания, автотранспортные средства не будут оформляться в таможенный режим ИM-40 (подразумевает выпуск товаров для свободного обращения), если сертификат соответствия на них оформлен на других физических и юридических лиц, говорится в сообщении. Другими словами, вводится запрет на растаможивание, если сертификат соответствия выдан на имя другого лица. Чтобы ввезти автомобиль в Узбекистан для коммерческих целей (последующей перепродажи), потребуется получить статус официального дилера завода-изготовителя.

К слову, General Motors была в числе первых автомобильных компаний, присоединившихся к антироссийским санкциям. Еще в 2015 году она отказалась от российского производства, оставив завод в Санкт-Петербурге, где собирали Chevrolet Cruze и Opel Astra. В 2022 году компания также одной из первых заявила о полном сворачивании продаж в России. До изменения политической обстановки поставки Chevrolet в Россию маловероятны.

Казалось бы, Chevrolet узбекской сборки можно было бы ввезти в РФ из Казахстана, но проблема в цене. Узбекистан не входит в ЕАЭС, поэтому придется проходить полную таможенную очистку. Например, Chevrolet Onix стоит от 177 миллионов сумов, к которым нужно добавить таможенные сборы и стоимость доставки – и это в случае, если везет физлицо для личного пользования. При перепродаже сборы только возрастут.

Таким образом, перед Казахстаном открывается реальное окно возможностей не только наращивать потенциал своего молодого автопрома, но и ставить перед собой амбициозные цели по завоеванию российского рынка.