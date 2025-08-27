#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Алматинская область – драйвер индустриального развития Казахстана

Индустриальное развитие Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 14:32 Фото: акимат Алматинской области
Алматинская область закрепляет позиции среди ведущих индустриальных регионов страны. За последние три с половиной года в регионе произведено продукции на 6,7 трлн тенге. В 2024 году объем промышленного производства вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

По итогам семи месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 106,6%.

"Именно этот вектор позволяет формировать устойчивую индустриальную базу и развивать новые производства", – сказал аким области Марат Султангазиев, отметив, что приоритетом развития остается несырьевая экономика.

Фото: акимат Алматинской области

Регион занимает ключевые позиции в пищевой промышленности: выпускается 96% овощных соков, две трети мороженого и половина всего творога страны. Кроме того, здесь производится 80% гипсокартона, функционирует единственный в стране центр табачной индустрии, а также обеспечивается 24% выпуска отечественных лекарств.

В 2025 году в области начал работу завод корейской компании KT&G стоимостью 80 млрд тенге, где создано 300 рабочих мест. Сельское хозяйство формирует 12% общереспубликанского объема, а объем несырьевого экспорта за три года достиг почти 2 млрд долларов, увеличившись втрое по сравнению с 2021 годом.

Фото: акимат Алматинской области

Среди реализованных инвестиционных проектов – переработка вольфрама компанией Jiangxi Copper (135 млрд тенге), строительство завода теплоизоляции Almaty Insulation (43,8 млрд тенге) и складских комплексов Focus Logistics (до 70 млрд тенге).

До конца 2025 года в Алматинской области планируется запуск 35 новых проектов на общую сумму 1,3 трлн тенге. Среди них – завод Lay’s от PepsiCo (71 млрд тенге), распределительный центр LC Waikiki (30 млрд тенге), завод Qazaq Global Food (16,5 млрд тенге).

Фото: акимат Алматинской области

Особое внимание уделяется энергетике. В Шелеке вводится ветроэлектростанция мощностью 60 МВт, в Конаеве – электростанция на 110 МВт, что позволит снизить энергодефицит и поддержать промышленный рост региона.

Алматинская область продолжает формировать индустриальный, аграрный и экспортный потенциал, укрепляя экономику региона и страны.

Фото: акимат Алматинской области

Айсулу Омарова
Отечественные товаропроизводители получили заказы от "Самрук-Қазына" на 704 млрд тенге
Экономика и бизнес
14:56, 26 августа 2025
Отечественные товаропроизводители получили заказы от "Самрук-Қазына" на 704 млрд тенге
