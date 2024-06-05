Крамаренко: Конституционные преобразования дали положительный настрой казахстанскому обществу

Два года назад глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции об однократном семилетнем президентстве в Казахстане. Реализации важной политической реформы предшествовал республиканский референдум, который состоялся 5 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как за это время изменился главный закон страны и какие важные политические преобразования произошли в Казахстане? Своим мнением поделился руководитель Института евразийской политики Максим Крамаренко.

– Максим Борисович, хотелось бы услышать ваше мнение о проведении республиканского референдума, который состоялся в стране два года назад.

– 5 июня 2022 года граждане Казахстана, приняв участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию, фактически поддержали проект президента РК Касым-Жомарта Токаева по созданию "Второй республики", или иначе – "Нового Казахстана". Как известно, 77,18% участвовавших в голосовании казахстанцев сказали "да" политическому преобразованию нашей страны. Наверное, главное отличие "Нового Казахстана" от "Старого" заключается в том, что был изменен набор правомочий президента РК.

– Какие конкретно изменения, касающиеся вопросов управления государством и внесенные в Конституцию, вы считаете наиболее значимыми?

– Во-первых, на период осуществления своих президентских полномочий глава государства лишен права состоять в какой-либо политической партии. Эта поправка была нужна для того, чтобы избежать установления партийной монополии, которая была у партии "Нур Отан". Во-вторых, по новым нормам Конституции было установлено ограничение для родственников президента РК. В результате они лишены права занимать должности политических государственных служащих, а также руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Кроме этого, в канве начатых преобразований необходимо отметить и изменения, принятые уже после референдума в отношении статуса президента. По предложению Касым-Жомарта Токаева была принята норма о семилетнем президентском сроке без последующего права на переизбрание, что также разительно отличает "Новый Казахстан" от елбасизма, где полномочия главы государства пролонгировались различными юридическими уловками. К этому блоку норм стоит добавить, что из Конституции были убраны все упоминания о Первом Президенте Республики – Елбасы, и были отменены его конституционные привилегии, а также столице возвращено более привычное имя вместо Нур-Султан, она стала вновь называться Астаной.

– Насколько важны, на ваш взгляд, перечисленные вами изменения в политической системе страны для развития Казахстана?

– Елбасизм как форма организации политической власти в республике стал признаком "Старого Казахстана", он был выбракован трагическими событиями января 2022 года, и, соответственно, должен был быть удален из нашего Основного закона. Так как именно в период становления и развития елбасизма в стране накопился большой объем социальных противоречий, который вел нас к классической схеме: когда верхи не могут, а не низы не хотят жить по-старому, итогом которой была бы революция с неизвестным для нашей государственности результатом. Но Казахстан в результате пошел другим, эволюционным путем, путем демократических преобразований, основными признаками которого стали справедливость и равноправие.

– А как, по вашему мнению, результаты референдума отразились на судебной системе страны?

– Одним из важных новшеств нашей Конституции стало возрождение института Конституционного суда. Теперь с принятием конституционных изменений гражданин Казахстана получил право самостоятельно обращаться в Конституционный суд, если считает, что какой-то нормативный документ – закон или указ президента – ущемляет его права, гарантированные Основным законом. Ранее, когда существовал Конституционный Совет, была прописана сложная процедура обжалования каких-то норм казахстанского законодательства, которая зависела не от простого гражданина, а от судебной системы.

– Изменения в Конституции РК коснулись и Парламента. Насколько они были значимы для отечественного института депутатства?

– По порядку формирования Мажилиса мы ушли от партийных списков к смешанной системе, когда, кроме партий, за 30% депутатских мест могут побороться и самовыдвиженцы. Эта новация дополнительно пробуждает интерес у простых граждан к управлению своей страной через институт депутатства. Также Мажилис стал основной палатой, принимающей законы, а Сенат – их одобряющий. При этом в Конституции заложен механизм преодоления Мажилисом возражений Сената по принятию законов, а также возражений президента по конституционным законам, регулирующим наиболее важные правоотношения в республике.

– Как вы считаете, какой эффект от изменений, внесенных в Основной закон РК, получили граждане страны?

– Конституционные преобразования дали положительный настрой казахстанскому обществу, благодаря которому республика до сих пор сохраняет свою внутриполитическую стабильность при нарастающем шторме в мировой политике. Казахстанцы увидели намерения своего политического класса выстраивать "на равных" взаимодействие между государственным аппаратом и обществом, формировать справедливый подход при реализации властных полномочий, и самое главное, увязывать свою политическую деятельность с благополучием простых людей.