Алматинцы жалуются на странный вирус, который тяжело переносят

Жители южной столицы обсуждают неизвестный вирус, которым в последнее время заражаются. При этом заболевание протекает сложно. Zakon.kz обратился к специалистам, чтобы выяснить, чем болеют горожане и какая эпидемиологическая ситуация в мегаполисе в целом.

Многие алматинцы жалуются, что в городе циркулирует новый вирус, который становится причиной сильного ухудшения общего состояния. Люди рассказывают, что намного тяжелее переносят простудные заболевания в этом сезоне.

Самыми неприятными симптомами называют изматывающий кашель, особенно по ночам, и выраженную слабость. Кроме того, болеющие отмечают, что долгое время не могли избавиться от насморка, боли в горле, а также от головной боли.

Один из заболевших отметил, что ощущал во время болезни закладывание ушей.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказали Zakon.kz, что в целом по республике и Алматы подтверждена циркуляция разных разновидностей штамма "Омикрон". Это выявили в результате последнего секвенирования, проведенного РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК.

Вместе с тем, добавили специалисты, в южной столице эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной.

"За 5 месяцев текущего года в Алматы зарегистрировано 280 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (КВИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость инфекцией снизилась в 6,8 раза: с показателя на 100 тысяч населения 1853 случая сократилось до 280. При этом за май месяц текущего года зарегистрировано всего три случая КВИ среди взрослых. В период с 29 мая по 4 июня текущего года подтвержденных случаев заболевания не было". ДСЭК города Алматы

Кроме того, из 280 заболевших коронавирусной инфекцией в Алматы 247 человек обратились самостоятельно в лечебные заведения. 20 алматинцев с заболеванием КВИ выявили при обследовании в профилактических целях. 13 – при обследовании по эпидемиологическим показаниям.

"Из 280 случаев КВИ, зарегистрированных с начала 2024 года в Алматы, 243 пришлось на взрослых пациентов, 31 ребенка в возрасте до 14 лет и шесть подростков". ДСЭК города Алматы

Почему тяжело болеют

Врачи объяснили, что течение болезни коронавирусной инфекцией протекает в легкой, средней и тяжелой формах. В основном неблагоприятное перенесение инфекции наблюдается у лиц "группы риска" – пожилых, людей с хроническими сопутствующими заболеваниями.

Характерными симптомами заболевания КВИ, как и прежде, являются катаральные явления: насморк, заложенность носа, кашель, боль в горле, повышение температуры тела, у некоторых пациентов наблюдается потеря вкуса или обоняния.

При этом, как заметили специалисты, симптомы острых вирусных респираторных инфекций (ОРВИ) в основном схожи с симптомами заболевания КВИ. Одинаков и путь передачи данных инфекций – воздушно-капельный.

Санэпидемиологи отметили, что заболеваемость ОРВИ регистрируется круглый год. По результатам лабораторного мониторинга в мае месяце текущего года в Алматы циркулируют следующие вирусы ОРВИ: риновирус, метапневмовирус, аденовирус и парагрипп.

Также медики обратились к населению с рекомендациями:

в целях предотвращения заражения КВИ и ОРВИ следует соблюдать следующие меры профилактики:

часто мыть руки, не прикасаться к носу, рту и глазам, особенно в общественных местах, использовать маски при посещении места скопления людей;

по возможности свести к минимуму контакты с инфицированными людьми, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

проветривать помещения с проведением влажной уборки;

оставаться дома, когда вы больны, вызвать врача на дом, не заниматься самолечением, принимать препараты по назначению врача, во время чихания и кашля закрывать рот салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

не отправлять больных детей в организованные коллективы;

до выезда на отдых в другие страны выяснять эпидемиологическую ситуацию у туристического оператора;

вести в целом здоровый образ жизни.

Соблюдение правил поможет защититься большинству граждан от инфицирования КВИ и ОРВИ.

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