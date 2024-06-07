Никаких мокрых маечек: спасаемся от надвигающейся жары правильно

В ближайшие выходные казахстанцам придется столкнуться с изнуряющим зноем. По данным синоптиков, столбик термометра может подняться до 42°C. Zakon.kz рассказывает, как насладиться солнечным уик-эндом, не заработав при этом солнечный удар.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз по Казахстану на 8, 9 и 10 июня 2024 года. Погода обещает быть неустойчивой: одни регионы окажутся во власти сильных дождей, другие - самого настоящего летнего пекла.

И если от первых есть универсальное средство спасения - зонт, то от второго подчас не спрячешься даже на отдыхе.

Вообще комфортной для людей считается температура не выше 27 градусов, а все, что переваливает за 35 - и вовсе опасно, особенно для возрастных и имеющих "хронику" лиц.

Общие рекомендации

Как советует врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова, тяжело переносящим высокие температуры читателям следует избегать открытых солнечных лучей. Старайтесь держаться в тени.

Вдобавок откажитесь от тяжелой, пересоленной пищи в пользу более диетических блюд, овощей и фруктов.

Пить надо много, но точно не алкоголя - "высокоградусные" посиделки лучше пока отложить. Также не переусердствуйте со сладкой газировкой и льдом в бокале. Идеальный вариант - обычная прохладная вода. Ее же обязательно прихватите с собой в бутылочке, если рискнете совершить променад или отправитесь по делам. Впрочем, физические и умственные нагрузки лучше снизить.

Одежду выбирайте легкую, из натуральных тканей. Вместе с тем чрезмерно оголяться, особенно на солнцепеке, не стоит. Или, по крайней мере, нанесите на открытые участки кожи солнцезащитный крем. Не забывайте о головном уборе.

Воздержитесь от ношения мокрых вещей. По словам врача, такой способ охлаждения чреват проблемами с почками и гландами.

Как избежать теплового удара

На время жары лучше "осесть" в помещении с кондиционером или хотя бы вентилятором. Однако спать со включенным гаджетом не стоит.

Когда солнце в зените, окна нужно плотно зашторить.

Дома старайтесь не пользоваться духовкой и вообще не готовить блюда из продуктов, требующих длительной термической обработки.

Принимайте освежающий душ.

Минимизируйте поездки за рулем: высокая температура способна повлиять на скорость реакций водителя.

Узнайте у своего врача или фармацевта, не принимаете ли вы лекарств, которые повышают риск теплового удара.

Будьте на связи с близкими из группы риска: пожилые, особенно одинокие, маленькие дети, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, органов дыхания, нарушениями обмена веществ, ограниченной подвижностью и умственными расстройствами.

Запомните симптомы теплового удара:

головокружение;

тошнота;

рвота;

головная боль;

учащенное дыхание и сердцебиение;

сильная жажда.

При появлении таких признаков немедленно найдите прохладное место и пейте много воды. Состояние не стабилизируется, а то и ухудшается? Срочно обратитесь к врачу.

Первая помощь жертве теплового удара

Если у человека рядом с вами повысилась температура тела, он не может сосредоточиться и находится в полуобморочном состоянии, звоните 103. Пока помощь в пути, наложите холодные компрессы на тело пострадавшего или поверх его одежды, обмахивайте его веером, газетой, словом, тем, что окажется под рукой.

На пляже

Если вы - из тех счастливчиков, что проведут эти "горячие" выходные на пляже, помните, что сами по себе прохладные волны не уберегут вас от испепеляющего светила. Даже наоборот: в воде гораздо проще обгореть. Поэтому не забывайте вовремя "обновлять" защитный слой крема на коже. Делать это нужно после каждого купания.

Выходя из воды, оботритесь полотенцем.

И не наслаждайтесь солнечными ваннами чересчур долго. А то вместо шоколадного загара рискуете получить "хрустящую корочку".