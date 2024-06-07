Никаких мокрых маечек: спасаемся от надвигающейся жары правильно
Ранее "Казгидромет" представил прогноз по Казахстану на 8, 9 и 10 июня 2024 года. Погода обещает быть неустойчивой: одни регионы окажутся во власти сильных дождей, другие - самого настоящего летнего пекла.
И если от первых есть универсальное средство спасения - зонт, то от второго подчас не спрячешься даже на отдыхе.
Вообще комфортной для людей считается температура не выше 27 градусов, а все, что переваливает за 35 - и вовсе опасно, особенно для возрастных и имеющих "хронику" лиц.
Общие рекомендации
Как советует врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова, тяжело переносящим высокие температуры читателям следует избегать открытых солнечных лучей. Старайтесь держаться в тени.
Вдобавок откажитесь от тяжелой, пересоленной пищи в пользу более диетических блюд, овощей и фруктов.
Пить надо много, но точно не алкоголя - "высокоградусные" посиделки лучше пока отложить. Также не переусердствуйте со сладкой газировкой и льдом в бокале. Идеальный вариант - обычная прохладная вода. Ее же обязательно прихватите с собой в бутылочке, если рискнете совершить променад или отправитесь по делам. Впрочем, физические и умственные нагрузки лучше снизить.
Одежду выбирайте легкую, из натуральных тканей. Вместе с тем чрезмерно оголяться, особенно на солнцепеке, не стоит. Или, по крайней мере, нанесите на открытые участки кожи солнцезащитный крем. Не забывайте о головном уборе.
Воздержитесь от ношения мокрых вещей. По словам врача, такой способ охлаждения чреват проблемами с почками и гландами.
Как избежать теплового удара
На время жары лучше "осесть" в помещении с кондиционером или хотя бы вентилятором. Однако спать со включенным гаджетом не стоит.
Когда солнце в зените, окна нужно плотно зашторить.
Дома старайтесь не пользоваться духовкой и вообще не готовить блюда из продуктов, требующих длительной термической обработки.
Принимайте освежающий душ.
Минимизируйте поездки за рулем: высокая температура способна повлиять на скорость реакций водителя.
Узнайте у своего врача или фармацевта, не принимаете ли вы лекарств, которые повышают риск теплового удара.
Будьте на связи с близкими из группы риска: пожилые, особенно одинокие, маленькие дети, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, органов дыхания, нарушениями обмена веществ, ограниченной подвижностью и умственными расстройствами.
Запомните симптомы теплового удара:
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- головная боль;
- учащенное дыхание и сердцебиение;
- сильная жажда.
При появлении таких признаков немедленно найдите прохладное место и пейте много воды. Состояние не стабилизируется, а то и ухудшается? Срочно обратитесь к врачу.
Первая помощь жертве теплового удара
Если у человека рядом с вами повысилась температура тела, он не может сосредоточиться и находится в полуобморочном состоянии, звоните 103. Пока помощь в пути, наложите холодные компрессы на тело пострадавшего или поверх его одежды, обмахивайте его веером, газетой, словом, тем, что окажется под рукой.
На пляже
Если вы - из тех счастливчиков, что проведут эти "горячие" выходные на пляже, помните, что сами по себе прохладные волны не уберегут вас от испепеляющего светила. Даже наоборот: в воде гораздо проще обгореть. Поэтому не забывайте вовремя "обновлять" защитный слой крема на коже. Делать это нужно после каждого купания.
Выходя из воды, оботритесь полотенцем.
И не наслаждайтесь солнечными ваннами чересчур долго. А то вместо шоколадного загара рискуете получить "хрустящую корочку".