Какие меры принимаются в Казахстане для борьбы с браконьерами

Казахстан не только красив природой, но и богат разнообразием фауны. Здесь обитают кабаны, лоси, косули, множество удивительных птиц. Но, к сожалению, порой они становятся не предметом восхищения, а буквально пушечным мясом. Zakon.kz узнал, как в стране борются с браконьерами.

Ценные кадры

Независимый экологический обозреватель, фотограф дикой природы Сакен Дилдахмет признается, что его всегда вдохновляли красота и величие природы. Его деятельность позволяет ему оставаться наедине с нею, наблюдать за ее обитателями и запечатлевать уникальные моменты, которые недоступны большинству землян. Однако молодой человек обеспокоен тем, что звери все чаще стали подвергаться варварскому отношению.

"Мне нравится передавать через фотографии ту магию и гармонию, которую я вижу, и вдохновлять других на защиту окружающей среды. А браконьерство – зло, потому что оно ведет к разрушению экосистем, уничтожению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Это варварская практика, которая ради быстрой выгоды уничтожает то, что создавалось природой на протяжении миллионов лет. Браконьерство не только нарушает природный баланс, но и лишает будущие поколения возможности увидеть этих животных в дикой среде". Сакен Дилдахмет

Фото: Сакен Дилдахмет

Сакен Дилдахмет поделился, как во время работы в Комитете лесного хозяйства и животного мира он стал свидетелем следов браконьерства – находил капканы и разбросанные останки животных, дериваты сайгаков, рыб в сетках, а также незаконные рубки саксаула.

"В Казахстане и в мире борьба с браконьерством ведется через законодательные меры, патрулирование охраняемых территорий. Однако браконьерство трудно искоренить из-за большого спроса на их товар, коррумпированности и недостаточной правовой базы. Этот бизнес очень выгоден из-за высоких цен на редкие животные части, что делает его привлекательным для преступников. Урон, наносимый охотниками, колоссален – это не только сокращение численности видов, но и разрушение целых экосистем. Я много раз участвовал в погоне за браконьерами. Ловили их и оформляли по закону. Эта работа опасная и сложная", – говорит мужчина.

Цифры не лгут

О том, как в стране борются с браконьерством, рассказал старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Алишер Жармагамбетов.

"Правоохранителям оказывает содействие МЭиПР РК в борьбе с браконьерством. Для организации работы полиции в этом направлении в структуре МВД имеются подразделения природоохранной полиции. В их штат входят 312 сотрудников. Они проводят рейды в лесах и степях, поймах рек и крупных водоемах. В периоды повышенной уязвимости животных, в частности, нереста рыб и окота зверей, проводятся широкомасштабные акции с привлечением территориальных инспекций рыбного хозяйства МСХ, лесного хозяйства и животного мира МЭПР, а также Пограничной службы КНБ". Алишер Жармагамбетов

Фото: Сакен Дилдахмет

Алишер Жармагамбетов озвучил данные: за пять месяцев 2024 года выявлено 10 577 нарушений природоохранного законодательства (в прошлом году эти цифры были значительно ниже – 8083). Из них в ЕРДР зарегистрировано 245 уголовных дел. А административных – 10 332 (2023 году – 7854), из них по ст. 382 КоАП РК за нарушение правил охоты – 5195 (2023 году – 4053), а по ст. 383 КоАП РК за нарушение правил рыболовства – 2871 (2023 году – 2357).

Начаты досудебные расследования по 245 делам, в числе которых по ст. 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов) – 60 (2023 год – 67), по ст. 337 УК РК (Незаконная охота) – 35 (2023 год – 35), по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими или находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных) – 110 (2023 год – 83), по ст. 340 УК РК (Незаконная порубка) – 19 (2023 год – 34).

Из незаконного оборота изъято 19 100 метров запрещенных рыболовных сетей, свыше 10 тонн рыбы и рыбной продукции (из них 201 кг осетровых пород), 3257 рогов сайгаков, 307 орудий совершения правонарушений (в том числе 135 единиц огнестрельного охотничьего оружия, из них 75 единиц, не зарегистрированных в органах внутренних дел), 81 кубический метр незаконно заготовленного леса.

"Так как браконьерство связано с незаконной добычей биоресурсов, в нашей богатой стране оно встречается повсеместно. В западных регионах целью преступников становятся сайгаки и осетр, на Арале и Балхаше – рыба, в северных и восточных регионах – лес и богатый животный мир. В большей части страны обитают краснокнижные животные: архары, снежный барс, соколы и другие. Их добыча и контрабанда, к сожалению, тоже имеет место". Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК

Фото: Сакен Дилдахмет

Старший инспектор ссылается на исследования международной организации СИТЕС. По ее данным, контрабанда редкими животными и их частями является вторым по прибыльности незаконным бизнесом, уступая только наркотрафику.

"Ценные части животных востребованы по всему миру. В частности, если останавливаться на рогах сайги, то они широко используются в таких странах, как Китай и Сингапур. Применяются в народной медицине. Из них также изготавливают сувениры". Алишер Жармагамбетов

Спикер отметил, что МВД также принимает меры по выявлению таких лиц и преступных групп. В этом году уже было несколько масштабных задержаний. В конце февраля в Западно-Казахстанской области был вычислен автомобиль, перевозивший более двух тысяч рогов сайгаков. Ущерб от таких действий превысил несколько миллиардов тенге. А в мае в Туркестанской области сотрудниками УБОП задержана группа лиц, у которых были изъяты дериваты краснокнижных животных. Предварительный ущерб перевалил за 1 млрд тенге.

"Деятельность МВД по борьбе с браконьерством не ограничивается только проведением рейдов и поимкой преступников. Ведомство участвует в ужесточении и пересмотре некоторых законов, касающихся браконьерства. Принимаются меры нормотворческого характера. Проводится анализ правоприменительной практики. Вносятся предложения по совершенствованию и оптимизации законодательства, в том числе по изменению санкций", – резюмировал представитель министерства.

Охота на браконьеров

Свое мнение касательно проблемы выразил руководитель отдела Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Леонид Сидоренко. Он подчеркнул, что браконьеры уничтожают все живое на земле, не останавливаясь ни перед чем. Их единственная цель – нажива.

"Стреляют в животных, занимаясь заготовкой для продажи, выполняют заказы. Поджигают тростинки, тугайные заросли. Из-за чего сокращается кормовая база и места укрытия животных, которые вынуждены мигрировать. При задержании браконьеров они тут же пишут кляузы, что их избили инспекторы, заставили признаться и так далее. И у инспекторов начинаются проблемы. Браконьеры пытаются любой ценой обойти закон. А еще у них, как правило, есть хорошая техника, они покупают мотоциклы, которые нигде не регистрируют, оружие без документов, у них есть приборы и биотепловизоры". Леонид Сидоренко

Фото: Сакен Дилдахмет

Леонид Сидоренко считает, что всех браконьеров задержать невозможно. При патрулировании территорий инспекторы часто находят шкуры убитых животных, а иногда и самих зверей, которые были ранены от рук браконьеров, им удалось сбежать, но не выжить.

"В Казахстане кроме инспекторов по охране животного и растительного мира существует егерская служба, которая занимается охраной зверей в закрепленных охотничьих хозяйствах. Но они не ведут борьбу с браконьерством, так как они в этом не заинтересованы. Ранее егери и инспекторы получали проценты от выплаченных штрафов и возмещены ущербов от браконьеров. Но эту процедуру отменили". Руководитель отдела Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира

Фото: Сакен Дилдахмет

Собеседник уточнил, что чаще всего мишенью браконьеров становятся косули, кабаны, джейраны, фазаны и зайцы.

"В основном товар уходит в рестораны. Некоторые виды животных используют в нетрадиционной медицине, такие как панты марала, кости косули, желчь медведя, рога сайги. За добытую продукцию существуют специально утвержденные ставки возмещения ущерба, причиненного животному миру в МРП. Если поймали браконьеров и у них отстреляны копытные животные, то это уголовное дело, мясо изымается сотрудниками РОП для сдачи и назначения экспертизы. Пернатые, а также зайцы, если по сумме не подходит к уголовному наказанию, то нарушитель оплачивает административный штраф, возмещает причиненный ущерб в добровольном или судебном порядке", – добавил мужчина.

Фото: Сакен Дилдахмет

Чтобы остановить незаконных добытчиков, эксперт предлагает:

Мотивировать инспекторов и егерскую службу, в частности вернуть им проценты от браконьерских денег.

Обеспечить сотрудников транспортом и приборами для работы.

Для защиты животного мира готовить квалифицированные кадры.

Обеспечить поддержку инспекторов при задержании браконьеров со стороны контрольно-надзорных органов.

Также Сакен Дилдахмет предлагает ужесточить законы и наказание за браконьерство, увеличить финансирование и оснащение охранных служб, усилить международное сотрудничество для отслеживания и предотвращения контрабанды. Он считает, что немаловажную роль играют просветительские кампании, направленные на снижение спроса на продукты браконьерства и воспитание уважения к природе и ее обитателям.

К слову, сейчас государство этим моментам уделяет особое внимание. За последние годы был пересмотрен штат сотрудников управлений, где не хватало специалистов, открыты новые вакансии и пересмотрена заработная плата. Со своей стороны власти принимают все меры, чтобы остановить браконьерство и еще более сурово наказывать преступников, которые варварским методом губят природу и фауну Казахстана.