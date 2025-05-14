Какие меры для борьбы с саранчой принимают в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы 14 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, какие меры принимаются в стране для борьбы с саранчой, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году в Казахстане прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,1 млн га. Это на 1 млн га меньше, чем в прошлом году. На борьбу с вредителями из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге.

"В общей сложности для борьбы с саранчой будет использовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники, в том числе 239 наземных вентиляторов, около 100 газогенераторов, более 30 судов сверхлегкой авиации, 24 самолета и 49 дронов", – сказал Ермек Кенжеханулы.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках пилота в Туркестанской области в борьбе с саранчовыми вредителями использовали БПЛА. Дроны показали свою высокую эффективность. В связи с этим внесены изменения в Правила инвестиционного субсидирования, в рамках которых субъекты АПК имеют возможность получения возмещения 25% от стоимости приобретенных агродронов и наземных опрыскивателей. Кроме того, за счет резерва правительства закуплены 53 дрона, из них 7 для мониторинга и 46 для обработок.

"С целью автоматизации и контроля бизнес-процессов мониторинга и обработки против саранчовых вредителей совместно с АО НК "Гарыш Сапары" ведется работа по внедрению единой автоматизированной информационной системы FitoSpace. Также для оптимизации работ обследователей ведется разработка геоинформационной системы по обследованию площадей распространения саранчовых вредителей с использованием дронов и технологий искусственного интеллекта", – отметил вице-министр.

Ранее сообщалось, что распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях.