Опасные деньги: как в погоне за "легким" заработком можно стать преступником

На какую "удочку" ловят наркодилеры студентов и старшеклассников, чтобы вовлечь их в свою преступную деятельность, как кибернадзор борется с telegram-каналами по распространению наркотиков и почему число наркосбытчиков продолжает расти.

Об этом портал Zakon.kz поговорил с заместителем начальника Департамента полиции ЗКО полковником полиции Бахытом Ашкаровым.

С начала 2024 года сотрудники Управления по противодействию наркобизнесу Департамента полиции ЗКО раскрыли 42 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (из них 24 факта сбыта, 5 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, 13 фактов контрабанды наркотиков) и выявили 73 человека, которые хранят их в доме для личного употребления.

Из незаконного оборота полицейские изъяли около 6 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Также сотрудники УПН ликвидировали в ЗКО один интернет-магазин по продаже наркотических веществ (за 2023 год – два подобных интернет-магазина).

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

– Бахыт Искакович, расскажите, как строится работа управления по противодействию наркобизнесу?

– На данный момент наркобизнес является национальной угрозой. Учитывая, что, используя соцсети, наркодельцы могут вовлечь в свою деятельность значительное количество молодых людей, мы в своей работе в первую очередь пристальное внимание уделяем профилактике и предупреждению употребления наркотических средств среди населения. Наши сотрудники проводят мероприятия по разъяснению вреда употребления наркотиков среди молодежи, лекции в школах и университетах.

Кроме того, они говорят с молодежью об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с наркобизнесом.

Самая страшная беда для нас – это так называемые закладчики наркотиков из числа молодых людей. Владельцы telegram-магазинов размещают объявления о высокооплачиваемой работе, которая занимает небольшое время в течение дня. Как правило, эти люди предлагают оплату от 15 тысяч тенге за 2-3 часа работы.

Молодые люди в погоне за легкими деньгами "клюют" на это и в итоге становятся жертвами организованных преступных групп, которые занимаются бесконтактным распространением наркотиков. За прошедшие полтора года мы задержали несколько молодых людей из числа студентов вузов и колледжей – они работали "закладчиками" наркотиков. Все задержанные сейчас под следствием, им грозят тюремные сроки до 7 лет.

Ранее объявления о легкой работе за хорошие деньги можно было увидеть и на торговой площадке ОЛХ, но сейчас благодаря целенаправленной работе МВД РК с этой интернет-платформы подобные объявления удаляют.

Широко распространена граффити-рассылка адресов telegram-каналов по продаже наркотиков – их на стенах домов оставляет молодежь. За каждое такое объявление "художники" также получают деньги.

Мы тесно работаем с госорганами, КСК, предпринимателями, участковыми инспекторами полиции по районам города, чтобы они помогали выявлять эти записи, закрашивать их. Нам важна любая помощь общественности в противодействии наркобизнесу.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

У нас есть группа кибернадзора, которая отслеживает такие telegram-каналы, и ссылки на их блокировку мы направляем в МВД. Там наши коллеги совместно с Министерством информации блокируют каналы наркосбытчиков.

К тем людям, кто стоит за этими telegram-каналами, практически невозможно подобраться – кто они, где находятся, вычислить крайне трудно.

– Вы отмечаете, что "закладчики" наркотиков для вас – новая беда. Почему?

– Сейчас весь преступный наркотический мир переходит на сбыт путем закладок доз наркотиков в укромных местах – их конкретное нахождение после оплаты сообщают клиенту. Склады, блатхаты, куда наркоманы шли за покупкой очередной дозы, теперь остались в прошлом. Наркосбытчики предпочитают делать "закладки", а не передавать наркотики от продавца клиенту из рук в руки.

И здесь для нас страшное то, что все больше и больше молодежи вовлекается в этот процесс – пытаются зарабатывать деньги в распространении наркотиков.

Где они делают эти "закладки"? Зачастую места закладок наркотиков – это лесопарковая зона, там, где ходит мало людей. В Уральске закладчики облюбовали для себя Ханскую рощу и лесопосадки в районе Телецентра. Там наши сотрудники управления чаще всего ловят закладчиков наркотиков.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

– Могли бы вы остановиться на том, как вы ловите наркосбытчиков?

– В большей степени та часть нашей работы, которую принято называть борьбой с наркобизнесом, находится в тени. Это оперативные разработки – то, о чем мы говорить не можем.

Могу лишь отметить, что приоритет для нас здесь – выявлять и ликвидировать организованные преступные группы, занимающиеся производством, распространением наркотических веществ, в том числе синтетических.

В целом, на борьбу с их распространением нацелены все подразделения полиции. Так, у нас есть батальон патрульной полиции. Он выявляет подозрительных личностей, которые закладывают наркотики или же управляют транспортом в состоянии наркотического опьянения.

При выявлении таких фактов сотрудники нашего управления выезжают на место, изучают личность задержанного, начинают обыски. Кроме того, мы занимаемся отслеживанием социальных сетей, сомнительных telegram-каналов.

Рабочий день сотрудников Управления по противодействию наркобизнесу не регламентирован. Выходных у нас нет.

– Какие виды наркотиков сейчас в ходу в регионе?

– Сейчас самые распространенные наркотики среди молодежи – это "синтетика", мефы и соль. Из растительных – анаша, гашиш, а также медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, – "Трамадол", "Тропикамид", "Пребагалин".

С 2018 года из обращения среди наркоманов исчез опий-сырец, который раньше наркосбытчики привозили из Афганистана.

По опыту выявленных лабораторий, "варят" синтетику у нас в регионе граждане зарубежных стран – Украины, России, Молдовы.

В нашем регионе они регистрируются временно, под любыми благовидными предлогами, и начинают изготавливать синтетические наркотики – закупают газовые горелки, прекурсоры, колбы.

Для этого они снимают дом, как правило, в частном секторе, на дачах, в промбазах, на значительном удалении от жилого сектора. Чем дальше он расположен от других домов, тем больше это устраивает "гастролеров".

Дело в том, что производство синтетических наркотиков – очень опасное, при их изготовлении выделяются ядовитые пары, запах стоит ужасный. Чтобы самим не отравиться, эти люди принимают все меры предосторожности – они надевают специальные защитные костюмы.

В 2020 году мы выявили первую в Казахстане нарколабораторию в поселке Аксуат Теректинского района ЗКО. Там синтетические наркотики "варили" двое граждан Украины. К счастью, до распространения дело не дошло – их задержали до момента продажи.

Наши граждане в погоне за "бешеными" деньгами тоже учатся "варить синтетику", и никакие нормы морали и закон их не останавливают.

Полиция отрабатывает частный сектор города на регулярной основе. Мы обращаемся к общественности и объясняем: если люди в своем районе проживания сталкиваются с тем, что в воздухе стоит ядовитый, удушливый запах, им нужно звонить в полицию.

– Есть ли у вас в практике наркодельцы, которые выращивают в нашем регионе наркотики растительного происхождения?

– В основном наркотики растительного происхождения – анашу и гашиш – преступники завозят из южных регионов Казахстана.

Но на территории ЗКО есть пять районов, где природно-климатические условия идеально подходят для дикорастущей конопли, – Таскала, Жанибек, Казталовка, Акжайык, Байтерек. Согласно статье 300 УК РК, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, запрещено по закону. Но есть жители области, которые, кроме дикорастущей конопли, сажают и сортовую – закупают семена за рубежом, сеют их вдоль поймы рек, в небольших лесах очищают небольшие поляны, и таким образом получают урожай анаши. В этом году наши сотрудники пресекли один факт выращивания конопли, в прошлом году – три.

У нас есть также факты, когда жители Уральска оборудуют у себя в квартирах фитолаборатории в ванных комнатах – устанавливают там фитолампы и выращивают анашу. Курят сами и продают ее другим наркоманам.

К сожалению, должен констатировать, что число наркосбытчиков растет. Люди хотят получать большие и "легкие" деньги, не прилагая усилий.

– "Аптечная" наркомания – кто за ней стоит?

– В нашей практике это частные лица, которые зачастую получают лицензии на открытие аптеки, но по факту числятся только в реестре, а обычными лекарствами не торгуют.

Они есть в реестре аптек, что дает им право закупать медпрепараты, которые предприниматели посчитают необходимым закупать. И в итоге такие лже-аптекари заказывают и продают только наркосодержащие препараты, которые спокойно могут продавать даже из своей квартиры.

До марта 2023 года у полиции не было рычагов для реального противодействия аптечной наркомании. В марте 2023 года была введена уголовная ответственность за безрецептурное распространение "Трамадола". У нас были факты, когда мы машинами вывозили у аптекарей с лицензиями медицинские препараты, содержащие наркотические вещества. На тот момент их продажа за собой несла только административную ответственность. Даже лицензию у таких аптек мы не могли отнять. Если аптекарь продавал наркосодержащие препараты без рецепта, то на первый раз его могли наказать административным штрафом, на второй раз – лишить лицензии.

Руки у недобросовестных владельцев аптек были развязаны. Наше управление активно боролось с этим.

Сейчас с ужесточением закона в отношении наркосодержащих медпрепаратов их распространение упало в разы. Запрещен "Трамадол" – его продажи без рецептов сведены на нет. Но есть еще "Тропикамид", ряд лекарственных препаратов, за продажу которых без рецептов не введена уголовная ответственность. Поэтому здесь нам еще есть над чем работать.

– "Бешеные" деньги у наркодилеров – это миф или правда?

– Это, скорее, правда. К примеру, сейчас в суд направлено дело, которые раскрыли сотрудники Управления по противодействие наркобизнесу. Организованную преступную группировку по распространению наркотиков мы задержали в 2023 году, изъяли у них 1500 килограммов маковой соломки. Организатор ОПГ – житель Актобе, четверо членов преступной группы – жители Уральска.

Они занимались реализацией маковой соломки в течение года. У преступников были конфискованы несколько дорогостоящих автомашин – BMW, внедорожники Toyota, грузовой автомобиль MAN. Также в ходе следствия у них были арестованы три магазина – в Актобе, Уральске и Шымкенте. Это то, что было на виду. Оборот наркотиков был большой, сейчас все изъятое имущество задержанных будет обращено в доход государства.

– Какая уголовная ответственность предусмотрена для наркосбытчиков?

– Если в деянии продавцов наркотиков есть признаки ОПГ, то им грозит срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы. Закладчики наркотиков могут получить сроки от 7 до 10 лет лишения свободы.

– Кто в группе риска, кто может стать наркоманом?

– По синтетическим наркотикам – меф, соль – в группе риска, к сожалению, оказываются студенческие группы. Как это бывает у наркоманов? Если один употребляет запрещенные вещества, он начинает в своей среде искать для себя единомышленников, которых находит среди друзей-сокурсников.

Аптечные наркоманы, как правило, это одиночки, которые по одному ходят в аптеки или точки продаж наркотических медпрепаратов и ловят кайф по одному.

Контроль за школами у нас усилен, и массовых случаев употребления наркотиков в школах мы не видим. В городе Аксае Бурлинского района был выявлен случай, когда школьник стал закладчиком наркотиков.

Анашу и гашиш употребляют как студенты, так и люди более старшего возраста – 30-55 лет.

Хочу отметить, что за последние три года в области не зафиксировано ни одного случая смерти от передозировки наркотиков.

– Где в первый раз наркоманы пробуют свою первую дозу?

– Все делается через интернет. У каждого человека сейчас есть доступ во Всемирную сеть. Именно там навязчивая, агрессивная реклама наркопрепаратов.

Фактов, когда молодежь Уральска покупала бы наркотики в увеселительных заведениях, у нас в практике нет.

Есть "веселящий газ" – азот, его продают в некоторых ночных клубах города. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы запретить его продажу. Но все, что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому пока мы не можем пресекать факты продажи этого азота. Он, кстати, очень вреден для здоровья. Его, закачанным в воздушные шарики, продают молодежи.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

– Как выявить наркомана в семье, на что обращать внимание родителям?

– Молодой человек становится замкнутым, уходит в свой мир – это первое, на что следует обратить внимание родителям. В состоянии наркотического опьянения он "висит" – сразу не соображает, о чем его спрашивают, становится неадекватным, раздражительным.

Еще один серьезный "звонок" – в семье пропадают деньги.

Наркоманы начинают обворовывать своих родителей, чтобы купить себе очередную дозу. Закоренелые наркоманы начинают уносить из дома все, что видят.

Любой родитель, у кого есть сомнения относительно того, употребляет ли его сын/дочь наркотики, может отвести своего ребенка в наркодиспансер и сделать тест на наличие наркотиков в крови.