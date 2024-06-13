Ассамблея народа Казахстана – не только общественные мероприятия, но и помощь в сложных ситуациях

Ассамблея народа Казахстана – важный и необходимый институт консолидации и интеграции общества. Мир и согласие в республике помогают укреплять более тысячи этнокультурных объединений. О деятельности АНК, которая способствует сохранению мира и стабильности в обществе – в материале Zakon.kz.

При численности населения 20 095 963 человека в стране проживают представители более 124 народностей. В этническом составе населения Казахстана наиболее многочисленными считаются девять национальностей: казахи – 14 220 321 человек, русские – 2 983 317, узбеки – 660 564, украинцы – 375 914, уйгуры – 301 584, немцы – 224 343, татары – 219 201, азербайджанцы – 152 847 и корейцы – 120 262.

В Казахстане ведущим социально-политическим институтом регулирования межэтнических отношений является Ассамблея народа Казахстана (АНК). Она была создана Указом президента Республики Казахстан от 1 марта 1995 года. Главная функция АНК – содействие разработке и проведению государственной национальной политики.

Изменения в деятельности АНК за прошедший год

В Казахстане в рамках реализации программы политических реформ произошли институциональные изменения. Организация получила новый эффективный инструмент парламентского представительства – а это пять депутатов Сената Парламента, назначаемых главой государства по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

На XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что действенным механизмом активного вовлечения партий в вопросы укрепления национального единства может стать депутатское объединение в Парламенте. В июне 2023 года по поручению президента создана депутатская группа "Бір ел – бір мүдде". Ее ответственная миссия – на законодательном уровне укреплять единство в Казахстане.

В состав депутатской группы "Бір ел – бір мүдде" вошли 30 депутатов Парламента РК, в том числе 10 – от Сената Парламента РК, 20 – от Мажилиса Парламента РК.

Также заработал институт регулярных консультаций Ассамблеи с политическими партиями.

"В регионах на основе меморандумов о совместной деятельности уже реализуется целый ряд новых общественных работ. В настоящее время в стране осуществляют деятельность более тысячи этнокультурных объединений", – отмечают представители АНК.

В Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года изложено видение развития АНК в системе государственной политики, в том числе в сфере межэтнических отношений. Разработан и работает План действий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы. Согласно Концепции, дальнейшее развитие сферы межэтнических отношений будет осуществляться с позиции усиления роли Ассамблеи в укреплении общественного согласия и общенационального единства на принципах гражданства, нацеленности на решение задач через всестороннюю модернизацию всех институтов Ассамблеи, а также их активное участие в духовном обновлении казахстанского общества. И данная работа продолжит осуществляться во всех регионах Казахстана с активным включением Домов дружбы через работу с этнокультурными объединениями и всеми структурами Ассамблеи.

Дома дружбы

Вместе с тем для координации и обеспечения работы Ассамблеи в регионах повсеместно функционируют порядка 37 Домов дружбы. Они представляют собой многофункциональные ресурсные центры интеграции, медиации и волонтерства, а также площадки для реализации целого ряда республиканских и международных проектов Ассамблеи.

"Домами дружбы по стране реализовано более сотни социально значимых проектов, которые показали свою эффективность. Ассамблея вбирает в себя свыше четырех тысяч общественных структур, в рамках которых более 50 тыс. человек ведут постоянную работу по укреплению мира и единства в нашей стране". АНК

Более того, Дома дружбы признаны уникальными и одними из самых развитых институтов гражданского общества в Казахстане. Огромную роль в сохранении традиций и культуры, интеграции, межкультурной коммуникации имеет работа общественных структур Ассамблеи. Объединительный потенциал Ассамблеи реализуется именно через них.

Республиканский Дом дружбы

Республиканский статус имеет Дом дружбы в городе Алматы, который расположен на ул. Курмангазы, 40.

"Республиканский Дом дружбы в Алматы является одним из зданий с 50-летней историей. В 1974 году здание удостоено Государственной премии Казахской ССР и решением Алматинского горисполкома 1979 года внесено в список "Памятник истории и культуры". В Доме дружбы 21 декабря 1991 года произошло уникальное историческое событие "Алматинская декларация" – главы государств подписали важный документ о создании Содружества Независимых государств", – рассказала руководитель республиканского Дома дружбы города Алматы, КГУ "Қоғамдық келісім" КРМО МКИ РК Нурсауле Альтекова.

Она пояснила, что с 1972 по 1999 год в этом здании размещалось общество "Достык", которое осуществляло задачу установления культурных связей и дружеских отношений с иностранными государствами.

"В нынешнее время Домом дружбы в Алматы проводится работа, направленная на укрепление межэтнического согласия и единства. Управление по обеспечению деятельности республиканского Дома дружбы города Алматы, или ОДРДД, вместе с этнокультурными объединениями АНК выполняют поручения президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные на сессии Ассамблеи народа Казахстана, на Национальном курултае, в Послании главы государства народу". Руководитель республиканского Дома дружбы города Алматы Нурсауле Альтекова

Республиканский Дом дружбы координирует деятельность Методических центров по подготовке экспертов по разъяснению проводимых реформ в стране среди населения.

"Создание Методического центра на базе республиканского Дома дружбы в настоящее время является актуальным и востребованным ввиду необходимости проведения эффективной информационно-разъяснительной работы с населением и профессиональной подготовки пула экспертов с вовлечением потенциала Ассамблеи народа Казахстана, членов ее общественных структур и этнокультурных объединений". Руководитель республиканского Дома дружбы города Алматы Нурсауле Альтекова

Также при республиканском Доме дружбы с декабря 2022 года существует Клуб "Алматинский семинар: Единство в многообразии". Он создан для экспертного обсуждения вопросов общенационального согласия и межэтнических отношений с привлечением представителей различных отраслей и сфер деятельности, научной и творческой интеллигенции, СМИ, политологов, социологов, экспертов, а также международных гостей.

Кроме того, деятельность ведется для поиска решений оптимальных моделей будущего, реализации ключевых аспектов политики президента Казахстана.

В Клубе "Сырласу" при республиканском Доме дружбы для людей по интересам, который создан в 2023 году, нашли себе пару и создали семьи 12 алматинцев. При этом участники клуба могут обратиться к организаторам за поддержкой и консультацией к психологам, а также обсудить вопросы семейных ценностей.

C декабря 2023 года в республиканском Доме дружбы Алматы начал деятельность Литературный клуб. Его цель также состоит в укреплении общенационального единства и формировании общих ценностей в стране, но на основе творчества писателей и поэтов этносов Казахстана.

"Постоянными участниками являются представители республиканских, региональных и городских этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, научная и творческая интеллигенция, общественные деятели, кафедры АНК города Алматы. А также представители ОО "Ассамблея жастары" Алматы, участники молодежных крыльев этнокультурных объединений, молодые ученые, докторанты, магистранты, студенты университетов и колледжей, представители лицеев и школ южной столицы, СМИ, включая этноСМИ". Руководитель республиканского Дома дружбы города Алматы Нурсауле Альтекова

На базе республиканского Дома дружбы создается социально-культурная, полиязычная и информационная среда по реализации государственной этнополитики, направленной на достижение межэтнического мира и согласия, на консолидацию гражданского общества в сфере межэтнических отношений.



Вместе с тем активно работают воскресные классы по изучению государственного казахского и родных языков этносов. Для всех работают шахматные и танцевальные кружки.

Этнокультурные объединения

Этнокультурные объединения (ЭКО) – важный институт укрепления общественного согласия и общенационального единства в стране. Он направлен на усиление казахстанского патриотизма, гражданской и культурной общности этносов страны при консолидирующей роли казахского народа. Уникальной частью деятельности ЭКО является участие в формировании политико-правовой культуры граждан, продвижение и развитие традиций, языков и культуры народа Казахстана.

Основной задачей Дома дружбы Алматы является поддержка межэтнического согласия путем сплочения всех этнокультурных объединений под своим крылом, каждое из которых уникально и самобытно.

Представители Дома дружбы Алматы считают, что большое значение имеют заявления главы государства во время выступлений на сессиях Ассамблеи народа Казахстана, заседаниях Национального курултая и в Послании народу Казахстана.

"Именно во время этих важных мероприятий обсуждают стратегические направления развития государства, которые служат опорой и ориентиром при формировании текущих целей и задач работы", – отметила спикер.

Отмечается, что деятельность этнокультурных объединений представляет собой единый практический алгоритм действий по реализации таких важных принципов, как: уважение к государственным символам, уважение к законам и политическим институтам, объединяющая роль государственного казахского языка, приверженность идеалам "Әділетті Қазақстан – Адал Азамат", общая культура, общее историческое прошлое и сознание.

"И сегодня ЭКО в своей деятельности реализуют важнейшие цели и задачи, такие как развитие новых механизмов укрепления общественного согласия и общенационального единства, расширение каналов и площадок межэтнического взаимодействия, укрепление интегрирующей роли казахского народа как исторического, политического и культурного стержня единства народа Казахстана", – заявила Нурсауле Альтекова.

Совет аксакалов

Плюс ко всему, важным общественным институтом АНК является Совет аксакалов. Он обеспечивает работу Ассамблеи с населением. За свою деятельность наработал большой общественный опыт и авторитет как механизм межэтнических коммуникаций и диалоговая площадка.

Члены Совета на постоянной основе организовывают и привлекают специалистов из разных сфер деятельности, где всем желающим предоставляется вся необходимая консультативная, правовая, юридическая помощь.

Большинство членов Совета входят в состав общественных медиаторов АНК. Ими на постоянной основе в течение года ведется бесплатный прием граждан по различным вопросам.

Совет аксакалов создан в 2023 году по поручению главы государства.



Во всех регионах страны сформировано 1119 Советов аксакалов при АНК. В их состав входят 7639 граждан из числа известных личностей, лидеров общественного мнения, этнокультурных, ветеранских объединений и других общественных организаций.

За 2023 год проведено около 6,5 тыс. мероприятий Совета аксакалов, в которых приняли участие около 200 тыс. человек.

"Сегодня аксакалы эффективно проводят этномедиацию, общественные приемы и консультации граждан, посещают исправительные учреждения, ведут профилактику суицидов и религиозного экстремизма", – отмечают в АНК.

Кроме того, Совет аксакалов в ряде областей решают такие важные вопросы, как снабжение населения питьевой водой, вопросы улучшения качества дорог, а также уделяет много внимания организации безопасного детства, в частности, строительству детских площадок.

Советы матерей Ассамблеи народа Казахстана

Между тем ведется активная работа Советом матерей АНК. Совет матерей принимает активное участие в повышении правовой грамотности женщин, решении вопросов по воспитанию и защите детей, оставшихся без попечения родителей, возрождении национальных ценностей, традиций, посредством различных мероприятий пропагандирует крепкие и дружные семьи. На постоянной основе ведет работу по разъяснению проводимых в стране социально-экономических реформ. Тесно и плодотворно сотрудничает с социальными учреждениями, учебными заведениями, детскими учреждениями, инициативными центрами.

В Советах матерей Ассамблеи, которых в стране свыше 1700, всесторонне развивают деятельность и реализуют общенациональный проект "Мәдениетті ана – Мәдениетті ұлт" более 16 тыс. человек.

За 2023 год Советами матерей проведено 6172 мероприятия с участием более 252,5 тыс. человек.

"Советы призваны способствовать сохранению и укреплению института семьи, воспитанию духовно-нравственных ценностей, профилактике правонарушений среди молодежи. В ходе реализации проекта "Мәдениетті ана – Мәдениетті ұлт" выстроено взаимодействие Советов матерей с различными неправительственными организациями. Оказывается разнообразная помощь многодетным семьям, развивается женское предпринимательство", – отмечают представители АНК.

Молодежная организация "Ассамблея жастары"

Кроме того, на расширенном заседании Совета АНК в октябре 2021 года в соответствии с поручением главы государства создана Молодежная организация "Ассамблея жастары".

17 ноября 2021 года официально зарегистрировали республиканское общественное объединение в органах юстиции были созданы 17 региональных представительств в городах республиканского значения и всех областях.

Целью и задачей организации выступило развитие молодежных инициатив, укрепление общественного согласия и общенационального единства в молодежной среде, повышение социального уровня казахстанской молодежи.

Сегодня во всех регионах активно работают представительства молодежной организации.

В работу "Ассамблея жастары" вовлечено свыше 9 тыс. молодых людей. За 2023 год в регионах проведено более 1000 разноформатных республиканских мероприятий с участием молодежи АНК с охватом участников более 50 000 человек.

Совет медиации АНК

Отдельно стоит остановиться на Советах медиации Ассамблеи, созданных по поручению главы государства.

В реестре АНК зарегистрировано 1294 медиатора, по итогам 2023 года всего заключено 2621 медиативное соглашение. С начала текущего года в связи с переходом Совета медиации на новый формат работы (этномедиация – проводится работа над профилактикой конфликтных ситуаций) медиативные соглашения не заключаются.

В прошлому году семинар-тренингами по этномедиации было охвачено 1380 слушателей. Они способствуют формированию знаний и умению урегулировать конфликтные ситуации. Тренинги также обучают техникам и механизмам использования медиации, способствующих развитию превентивной политики. Осуществляется комплекс научно-аналитических и прикладных исследований в сфере межэтнических отношений.

Вместе с тем Министерством науки и высшего образования РК проводятся важные исследования. За 2018-2023 годы реализовано семь научно-технических программ. В рамках грантового финансирования на 2022-2024 годы реализуются пять проектов в сфере межэтнических отношений.

Институтом прикладных этнополитических исследований и Научно-экспертным советом АНК проводится системная работа по изучению межэтнических процессов, формируются научно обоснованные рекомендации по широкому кругу вопросов, проводится мониторинг и анализ межэтнической ситуации в стране.

В регионах действуют 18 научно-экспертных групп, объединяющих порядка 360 экспертов.

В 2023 году проведены три исследования в межэтнической сфере, совершены выезды мониторинговой группы в 10 регионах страны с выработкой конкретных мер.

Ассоциация кафедр АНК

Ассоциация кафедр и центров АНК "Шаңырақ" активно функционирует в учебных заведениях страны и объединяет интеллектуальные усилия в выработке единых научных и учебно-методических подходов.

Функционирует 23 кафедры, центров и представительств по вопросам государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Особое внимание уделяется продвижению ценностей мира и согласия в информационном пространстве. Так, под эгидой Ассамблеи работают клубы журналистов, функционируют этнические СМИ.

Функционирует 21 клуб журналистов: один республиканский и 20 региональных. Общее количество членов клуба журналистов в регионах превысило 200 человек. Благодаря этой работе ежегодно публикуется более 10 тыс. материалов, направленных на продвижение ценностей мира и согласия.

В Казахстане действуют 52 СМИ этнокультурных объединений на 15 языках.

Ведется планомерная работа по противодействию "языку вражды", пресекаются провокации на этнической и языковой почве, делается акцент на профилактическую работу.

Послы дружбы АНК

Успешно функционирует Институт народной дипломатии Ассамблеи народа Казахстана – Корпус послов дружбы.

Сегодня 14 послов дружбы Ассамблеи народа Казахстана вносят особый вклад в развитие взаимного сотрудничества с другими народами, представляя казахстанскую модель мира и согласия.

В 2023 году по поручению главы государства, данному на ХХХІІ Сессии АНК, учреждена государственная награда – Орден Ассамблеи народа Казахстана "Ел бірлігі", который присуждается за вклад в сохранение общественного согласия и общенационального единства народа Казахстана.

В канун Дня республики 24 октября 2023 года за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орденом "Ел бірлігі" награждены семь казахстанцев.

В 2023 году впервые учреждены премии за лучшие работы и произведения в области литературы и журналистики, культуры и искусства по укреплению межкультурного и межэтнического единства. Цель награды – признание заслуг деятелей культуры и искусства, писателей и журналистов перед обществом и государством за особый ценный вклад в укрепление межкультурного и межэтнического единства.

В преддверии Дня Республики состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии по 14 номинациям.

АНК на помощь пострадавшим от паводков

Ассамблея народа Казахстана активно подключилась к оказанию помощи пострадавшим казахстанцам во время масштабных паводков этой весной. Как только стало известно о сложной ситуации из-за подтоплений, АНК был организован специальный проект АНК "Жүректен жүрекке". Была организована отправка гуманитарных грузов для помощи и поддержки пострадавших в регионах, куда пришла большая вода.

Так, во всех Домах дружбы областей были организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от затопления.

"Созданы республиканский и региональные штабы АНК по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим регионам от паводков. Руководителем Республиканского штаба АНК по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в результате паводков является Акбаржон Исмаилов, общественный заместитель председателя АНК. В его состав вошли депутаты Сената Парламента от АНК, председатели и члены этнокультурных объединений, "Ассамблея жастары", волонтеры, благотворители", – отметили в АНК.

При этом региональные штабы и волонтерские центры действовали при Домах дружбы.

Представители этнокультурных объединений и структур АНК (Советы матерей, аксакалов, медиации и другие) обеспечивают пострадавших, сотрудников полиции, ДЧС, спасателей продуктами, горячим питанием, одеждой, необходимыми товарами, а это медикаменты, санитарно-гигиенические средства, хозтовары, матрацы, подушки, инвентарь и многое другое.

Предоставляется материально-финансовая помощь, а также необходимая техника (погрузчики, КАМАЗы, самосвалы, экскаваторы). Члены "Ассамблея жастары" волонтерских центров активно помогают сотрудникам государственных органов и МЧС. Они оказывают посильную помощь в эвакуационных пунктах, штабах, проводят разъяснительную работу, работают с пострадавшими.

По республике задействовано более 12 тыс. волонтеров АНК.

Представителями региональных АНК направлено свыше 1500 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Также направлена гуманитарная помощь на 81 грузовой машине (средние и большегрузные фуры), привлечены 39 единиц специальной техники (экскаваторы, КАМАЗы, самосвалы и другая специальная техника).

Сумма оказанной гуманитарной помощи составила более 770,0 млн тг.

В рамках проекта "Жүректен жүрекке" членами АНК, "Ассамблея жастары" и волонтерских центров АНК на местах на постоянной основе доставляются продукты питания, предметы первой необходимости, теплые вещи, оказывается помощь пострадавшим.

Ассамблеей организована и информационная поддержка в рамках противопаводковых мероприятий в пострадавших регионах. Для информирования населения и широкого освещения деятельности размещено свыше 10 тыс. материалов в СМИ и социальных сетях.



По проводимым противопаводковым мероприятиям в регионах все этнокультурные объединения проявляют гражданскую активность и публикуют отклики, видеоролики и фотографии с хештегом #ANK #jurektenjurekke #ҚХАхалықпен под эгидой специальной акции АНК "Жүректен жүрекке".