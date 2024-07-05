Ассамблея народа Казахстана: "Единство – в многообразии"

В 2025 году исполняется 30 лет, как в Казахстане создали Ассамблею народа Казахстана. За эти годы в Кызылорде появилась областная Ассамблея народа Казахстана, которая объединила 11 этно-культурных центров, передает Zakon.kz.

В Кызылорде областная Ассамблея народа Казахстана – активный участник всех мероприятий, проводимых в регионе. Это и различные конкурсы, в том числе и языковые, музыкальные, участие в заседаниях "круглых" столов, встреч с населением и коллективами области. При областном филиале действует молодежное крыло, совет матерей, аксакалов, клуб журналистов и экспертов. Нередко члены Ассамблеи проводят музыкальные выступления. Каждый из культурных центров представляет свою праздничную программу.

"В Кызылординской области коренное население составляет 97 процентов. Оставшиеся три процента – представители 34 национальностей. Это небольшая цифра, но есть среди них многочисленные по местным меркам диаспоры. Это русская диаспора, корейская, турецкая, татарская и узбекская. Остальные хоть и немногочисленные, но могут заявить о себе. Это чеченский центр, греческий, турецкий. Они принимают самое активное участие в жизни Ассамблеи региона", — говорит заместитель директора КГУ "Қоғамдық келісім" Даулет Омаров.

Фото предоставлено областной Ассамблеей народа Казахстана

По словам эксперта, в Ассамблее все национально-культурные центры объединились для воспитания в подрастающем поколении толерантности, межэтнического уважения и дружбы между всеми этносами. Большая часть населения Кызылординской области владеет государственным языком, вне зависимости от национальности.

Семья Мясцовых

В районном центре Теренозек есть семья Мясцовых. Русские по национальности они живут уже в третьем поколении на кызылординской земле.

Елена Мясцова – учитель начальных классов в средней школе № 36. Она родилась и выросла в этом поселке, создала здесь семью. В ее доме все говорят и даже думают по-казахски.

"Мой дед со стороны матери приехал в Кызылординскую область в начале 1930-х годов из Харькова. Его семью выслали в эти степи, как кулаков. Дед мой встретил здесь мою бабушку, которая попала в Кызылорду из Мордовии. После того, как поженились, переехали в Теренозек. Здесь они вырастили своих детей. Все родственники Мясцовых – железнодорожники", — говорит Елена.

Елена Мясцова и ее сын Никита – члены общественно-культурного центра "Славяне" областной Ассамблеи народа Казахстана.

"Мы поем, создали трио с сыном и снохой. Мой сын Никита хорошо поет, в том числе и по-казахски. Мы часто выступаем на всех праздниках, которые проводят в Кызылорде и области. Наша Ассамблея – это место, где мы встречаемся, обмениваемся мнениями, проводим общественные мероприятия. С каждым годом в нашей Ассамблее все больше и больше новых членов. Есть молодежь, то есть когда мы уйдем, есть кому доверить наше объединение. Здесь создают благоприятные условия для того, чтобы и дальше все народы нашей области жили в дружбе", — говорит Елена Мясцова.

У Елены, как у успешного педагога и активиста областной Ассамблеи народа Казахстана, немало наград. Но самая ценная для нее – Почетная грамота президента РК Касым-Жомарта Токаева, которую ей вручили в 2023 году. Глава государства когда-то сказал, что "единство – в многообразии". И с этим трудно не согласиться.

Турки-месхетинцы

"Вот уже 80 лет, как турки-месхетинцы живут на кызылординской земле. Компактно большая часть нас проживает в ауле III Интернационал Кармакшинского района. Все наши жители знают и казахский язык, и свой родной язык. За 80 лет мы не потеряли свой язык, мы знаем все обычаи, традиции, свои и казахские. Обычно в августе у нас начинается сезон свадеб, тогда наши песни звучат из каждого дома. Все обряды мы проводим в соответствии с нашими традициями. У нас есть свой ансамбль, танцевальная группа. В местном детском саду и в школе проходят факультативы по изучению турецкого языка", — говорит руководитель Турецкого национального центра Гульчин Гейдарова.

Как рассказывает эксперт, турки Приаралья вносят свой вклад в экономику и развитие Кызылординской области уже 80 лет. В далекие 1940-е годы они сумели здесь выжить и пустить свои корни на кызылординской земле. Сейчас они заняты во всех сферах жизни региона. Есть среди них и представители интеллигенции, предприниматели, аграрии, финансисты, сотрудники правоохранительных органов.

Молодежное крыло АНК

Большая работа ведется в областной Ассамблее и для развития молодежного крыла. Недавно молодые активисты Ассамблеи прошли обучение в "Молодежном лагере" при университете имени Демиреля в Алматинской области. Поездка и обучение были за счет программы ООН.

Фото предоставлено филиалом Кызылординской областной АНК

"Наши ребята побывали на этом обучении, прошли профориентационные тесты. Это помогло организаторам и участникам получить необходимую информацию. За неделю молодежь Ассамблеи познакомилась с первыми этапами ведения бизнеса, как создавать стартапы, бизнес-планы, развивать свои бизнес-идеи, предпринимательские навыки. Также им показали основы управленческого дела, рассказали о юридической стороне бизнеса", — говорит руководитель региональной организации "Ассамблея жастары" Елена Пак.

Молодежное крыло областной Ассамблеи народа Казахстана – это будущее Приаралья. Активисты не только принимают участие в разных мероприятиях, но это еще и будущие бизнесмены, политики, педагоги, медики, представители других профессий. Активное их участие в работе Ассамблеи подает пример другим молодым людям, как нужно жить и работать в многонациональном регионе.