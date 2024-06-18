"Насколько мы сильны в единстве": как карагандинские полицейские помогали во время паводков

В преддверии Дня полиции, который традиционно отмечается в Казахстане 23 июня, Zakon.kz публикует истории блюстителей порядка. Именно их работа помогает в повышении доверия к правоохранительным органам.

Работа полицейских во время недавних паводков в Казахстане имеет большое значение, так как их труд дал понять обществу, что на полицию можно надеяться, а людям в погонах – доверять. Полицейским Карагандинской области, которые наряду с сотрудниками ДЧС круглосуточно несли службу в подтопленных районах, пришлось нелегко. Они сооружали защитные валы, укладывали мешкотару, перекрывали проезд на местах переливов. Также они были задействованы в эвакуации жителей из подтопленных сел.

Фото: из личного архива Ерната Жумабая

Для 26-летнего старшего сержанта полиции Ерната Жумабая это первый опыт борьбы с "большой" водой. Заведующий складом вооружения отдела полиции Шетского района, как и все его боевые товарищи, был поднят по тревоге вечером 28 марта. Им сообщили, что вода подошла к селам Аксу и Енбекшил, затопило местную дорогу.

"Меня и еще двоих сослуживцев отправили для перекрытия затопленного участка дороги, которая связывает село Аксу и Актогайский район. Уровень воды на месте достигал полутора метров, было небольшое скопление машин. Вода уже зашла в Аксу, подтопила там пару десятков домов. Двое суток мы находились в окружении большой воды, охраняя затопленный участок от автолюбителей. Их могло запросто смыть и унести течением. За это время мы также помогали спасателям эвакуировать людей на резиновой лодке из застрявших машин. В основном это были дети и женщины, у многих не было резиновых сапог. Малышей и пожилых приходилось нести на руках. Еду и воду нам передавали в ковше погрузчика", – вспоминает Ернат Жумабай.

Спустя двое суток уровень воды возле сел пошел на спад. Еще через пару дней Ерната и его коллег перебросили на другой участок – под угрозой подтопления оказались поселок Акшатау и село Жарылгап. Там могло прорвать плотину.

"Мы пробыли там пять суток, днем эвакуировали жителей из домов, совершали подворовые обходы, укрепляли защитные валы, ночью караулили уровень воды в дамбе, который был на критической отметке. Вода в любую минуту могла прорвать плотину, и тогда пострадали бы все дома в округе. Было тревожно, в нашем районе был объявлен режим ЧС. В тот момент о себе мы даже не думали, больше переживали за имущество сельчан. Людей-то мы всех почти вывезли, а вот животные и домашняя скотина оставались. К счастью, там все обошлось… Именно в такие моменты понимаешь, насколько мы бессильны против стихии и в то же время сильны, если проявляем единство и сплоченность", – делится старший сержант.

По его словам, повышение доверия к полиции очень важно для безопасности и стабильности общества. И одним из способов, который может укрепить доверие к полиции, по мнению Ерната Жумабая, как раз и является активное взаимодействие с местными сообществами и участие в спасении людей и животных во время паводков.