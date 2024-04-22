Как Алматы помогает ЗКО в борьбе с паводками

Специалисты из Алматы, укомплектованные всей необходимой спецтехникой, уже более недели помогают местным исполнительным органам в Западно-Казахстанской области, где сложилась сложная паводковая ситуация, сообщает Zakon.kz.

Кроме 11 сел района Байтерек, закрепленных за акиматом Алматы (Январцево, Красноармейский, Спартак, Рубежный, Озерный, Дарьинск, Володарское, Байконыс, Аксуат, Кушум, Янайкино), также в вверенную территорию добавился поселок Жайык.

На данный момент в районе задействовано 243 единицы техники, предоставленной акиматом Алматы, имеется 76 200 кв. м специального водонепроницаемого материала (геотекстиль).

С начала деятельности оперативного штаба в шести поселках с высоким уровнем паводковой угрозы в общей сложности построено 23,5 км дамб, ведутся работы по укреплению прорывоопасных участков. В некоторых местах специалисты из Алматы устранили технологические ошибки, допущенные при строительстве дамб местными и центральными госорганами.

В поселке Январцево – возведен земляной вал протяженностью 6,5 км, высотой от 3 до 4,5 м. На наружную часть вала полностью уложены мешки с песком для укрепления. В направлении вероятного удара волны возведен вал в виде плотины протяженностью 600 м и высотой до 6 м. Продолжается укладка геотекстиля на всю ширину сооружения. Укладка завершена на 90%.

В селе Рубежинское – возведен земляной вал протяженностью 3 км, высотой от 3 до 5 м. Ведутся работы по соединению восточной и западной частей дамбы, расстояние около 800 м. Укрепление дамбы продолжается.

В селе Дарьинское – вдоль поселка по ул. Нурпеисовой возведена дамба протяженностью 1,4 км, высотой от 6 м, ширина основания 10 м. На наружную часть вала полностью уложены мешки с песком для укрепления. По ул. Озерная ведутся работы по укреплению дамбы протяженностью 1 км. Также вдоль набережной возводится дамба протяженностью 0,7 км. Общая протяженность трех дамб – 3,1 км.

В селе Володарское – вдоль поселка возведен земляной вал протяженностью порядка 2,1 км, высотой от 3 до 5 м. Ведется укладка геотекстиля, продолжаются работы по укреплению дамбы.

В поселке Байконыс – возведен земляной вал протяженностью порядка 4 км, высотой от 3 до 4 м. Ведутся работы по усилению земляного вала.

Село Озерное – с восточной стороны поселка возведен земляной вал, протяженностью порядка 2,7 км, высотой от 2 до 4 м, ширина основания от 4 до 7 м, ширина полки от 2 до 4,5 м. Ведутся работы по расширению полки и основания.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Дополнительно техника перебрасывается в поселок Жайык, который расположен вблизи города Уральска. В этом селе ранее местными силами был возведен вал протяженностью 1,7 км, высотой от 1 до 1,5 м без проведения соответствующей трамбовки. Для усиления защиты поселка принято решение о возведении второго земляного вала дугообразной формы позади первого протяженностью до 3 км, высотой до 2 м, шириной до 7 м с проведением трамбовки и применением геотекстиля.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что в зависимости от оперативной ситуации ведется переброска спецтехники в другие поселки.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Сформированный из алматинских специалистов оперативный штаб продолжит свою работу до нормализации ситуации в Западно-Казахстанской области.