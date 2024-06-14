Тополиная метель: как власти борются с проблемой и что делать с сезонной аллергией

В Семее сезон тополиного пуха уже завершился: помогли частые дожди, которые прибили белые "облака" к земле. Но в Кокшетау и Костанае семена пушистого дерева продолжают доставлять много неудобств жителям сел и городов. Что делают местные власти для устранения проблемы, в обзоре Zakon.kz.

Кокшетау

Улицы Кокшетау снова преобразились – их укрыл тополиный пух. Областной центр по праву называют одним из самых “зеленых” городов Казахстана. Однако большую часть насаждений составляют многолетние тополя. "Проблемные" деревья растут не только в частном секторе или на окраинах города. Тополя также украшают аллеи, парки и даже центральные улицы.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Прогуливаясь по Кокшетау в июне, нередко встретишь горожан с покрасневшими глазами и насморком. Это симптомы сезонной аллергии, но не сам пух.

"У меня такая реакция не конкретно на пух. Аллерголог сказал, что это пыльца и цветения, который тополиный пух переносит. Честно, очень тяжело. С годами капли, таблетки и даже народные средства уже не спасают. Организм как будто привык и не реагирует на медикаменты. На работе тоже ведь не скажешь, что не сможешь приходить из-за аллергии. Приходится терпеть. Каждое утро начинается с чихов и опухших глаз. Весь день текут слезы. Когда нормально дышал в последний раз, вообще забыл. Думаю, все эти тополя уже давно можно было вырубить и вместо них посадить березы или ели", – рассказал Санжар Кабидолин.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Местные власти запустили сразу два проекта в этом году, чтобы решить в том числе проблему с ежегодным "июньским снегопадом". Это создание дендроплана на 5 лет. Он станет своеобразным руководством для посадки новых деревьев и ухода за существующими. Каждое дерево получит порядковый номер и будет занесено в единый реестр программы. Подрядчики, ухаживающие за растениями, смогут управлять задачами по уходу, подрезке и их обслуживанию. А на кронирование деревьев местные власти намерены потратить порядка 172 млн тенге.

К слову, от тополиного пуха страдают не только аллергики.

“Я родилась с патологией. У меня с рождения нет слез. Даже когда я плачу, глаза сухие. В июне из-за этого всегда проблемы. Пух летает, поднимает всю пыль, а она уже попадает в глаза. Если у других людей мусор из глаз может выйти со слезами, у меня такого нет. Приходится использовать капли, которые тоже вредят мне. Однозначно минимум один раз за лето у меня будет конъюнктивит или ячмень. При критических ситуациях обращаюсь к офтальмологу. Прошло только две недели с начала лета, и у глазного я уже была. Конечно, мне это не нравится. Сейчас я хоть взрослая и могу сама за собой поухаживать, а когда была ребенком, половину летних каникул проводила дома из-за этого”, – поделилась местная жительница Ботагоз Сабекова.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Семей

Еще неделю-другую назад Семей "утопал" в тополином "снеге". Пух был буквально везде: покрывал собой целые улицы, проникал в квартиры и дома так, что даже москитные сетки не помогали. А уж сколько работы он прибавил работникам коммунальной службы, занимающимся уборкой улиц и тротуаров, и говорить не приходится.

"Мы работает с раннего утра, подметаем улицы, чтобы в городе было чисто и уютно. Но с пухом бороться не так-то просто: только подметешь один участок, соседний, недавно вычищенный, снова завален пухом", – рассказывает сотрудница коммунального предприятия Сауле Ибраева.

Кстати, коммунальщики Семея, похоже, махнули рукой на борьбу с тополиным пухом. В течение ряда лет по всему городу шла массовая обрезка деревьев, особенно тополей, в результате чего в зеленых зонах, аллеях и даже в центральном парке горожане "любуются" засохшими 3-4-метровыми пеньками. Но локальная "война" с пухом в конце мая-начале июня так и не принесла желаемых результатов: летний "снег" толстым слоем покрывает город, пока дожди не прибьют его к земле.

Надо сказать, что в хрониках Семея остались случаи, когда тополиный пух становился причиной довольно серьезных пожаров. Так, например, в начале лета 2018 года сгорел сарай и крыша дома в одном из частных секторов. Причина – загоревшийся тополиный пух. По словам пожарных, потушить такой огонь – дело не из легких.

Еще один случай, где фигурировал тополиный пух, зафиксирован в 2021 году. Тогда жертвой огня стал автомобиль, припаркованный у дома. Горевший пух перекинулся на гараж, а там уже добрался и до машины, оставив лишь металлический каркас.

Кстати, нынешней весной, чтобы предотвратить пожары, сотрудники коммунального предприятия обильно поливали усыпанные пухом тополя. Похоже, что это помогает: по крайней мере, в этом году сводки противопожарной службы не пестрили сообщениями об очередной детской шалости о поджогах пуха и сгоревшем имуществе.

Но если пожары от тополиного пуха все же явление достаточно редкое, то раздражение на коже, которое он вызывает у многих, – сплошь и рядом. Врачи говорят, что в этот период к ним обращается все больше пациентов.

"На самом деле тополиный пух вызвать аллергию сам по себе не может. Это миф, развенчать который не так-то просто. Доказано, что аллергическая реакция вырабатывается в организме на пыльцу цветущего растения, при этом пух – это уже созревшее семя, которое разлетается, чтобы найти себе подходящее место для размножения", – отметила главный внештатный аллерголог Восточно-Казахстанской области, врач городской поликлиники №2 Усть-Каменогорска Мадина Маликова.

По ее словам, это обычное совпадение. В июне, когда летит пух, цветут луговые/злаковые травы, и тополиный пух может цеплять эту пыльцу и разносить на значительные расстояния. Именно эта пыльца, которую носит на себе тополиный пух, и вызывает на самом деле аллергическую реакцию. Сам же пух может вызвать лишь раздражение на коже легкими касаниями к лицу или к другим чувствительным участкам открытой кожи.

"Поэтому, когда пациенты считают, что у них аллергия на тополиный пух, то следует проводить исследования на аллергены луговых/злаковых трав", – посоветовала аллерголог.

Аллергическую реакцию вызывает пыльца растений, особенно некоторых деревьев. В это время одним из основных аллергенов становится береза. В ее пыльце содержатся одни из самых сильных аллергенов, которые известны науке на сегодняшний день.

"В начале июня и примерно до 20 июля цветут злаковые, или, как их еще называют, луговые травы. Одним из главных аллергенов здесь можно назвать тимофеевку. Аллергическую реакцию вызывают и такие травы, как ежа сборная, овсяница, мятлик, лисохвост и многие другие. Также аллергенными свойствами обладают такие злаковые культуры, как пшеница, овес и рожь. Пациентам с сенсибилизацией к луговым травам крайне не рекомендую высаживать около дома газон с овсяницей луговой, райграсом пастбищным и мятликом, которые также применяются в городских и парковых зонах", – рассказала Мадина Маликова.

Если говорить о сорных травах, то здесь основным аллергеном выступает, в первую очередь, полынь. В Казахстане известен 81 вид полыни. В целом же их насчитывается свыше 500 видов. В Восточном Казахстане произрастает полынь обыкновенная, однолетняя и горькая. В южных регионах Казахстана наиболее известны виды полыни под названием эстрагон и заилийская.

Кроме того, есть еще трава, завезенная в Казахстан из Северной Америки, называемая амброзия. Она тоже вызывает довольно часто сильные аллергические реакции. Это растение цветет с конца июля по конец августа.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Костанай: возгорания идут на уменьшение

С начала июня в некоторых районах города костанайцы живут буквально в "объятиях" тополиного пуха. Он набивается возле жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, автостоянок и автомобилей, при этом легко воспламеняется.

"Горение пуха моментально распространяется, как порох, во всех направлениях. Он способен поджечь дом или дачу по периметру в течение одной минуты. Такие возгорания нередко влекут за собой более серьезные пожары и даже приводят к человеческим жертвам", – сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость. В департаменте добавляют, что поджигание тополиного пуха является излюбленной забавой детей, после которой нередко приходится вызывать спасателей. На такие возгорания пожарные иногда выезжают по 5-10 раз в день. В этом году зафиксировано уже 13 случаев загораний от поджога пуха, но спасатели в целом отмечают снижение их количества: в 2023 году за это время было зафиксировано 26 фактов.

"Для недопущения и минимизации возгораний, связанных с горением тополиного пуха, особенно в жаркую погоду, коммунальные службы, кооперативы собственников квартир должны принимать своевременные меры по очистке, уборке и поливке дворов, тротуаров, а также других мест скопления тополиного пуха, ввиду быстрого распространения огня", – добавили в департаменте.

Спасатели добавляют, что соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который всегда легче предупредить, чем потушить. А вот что касается борьбы с аллергией, то специалисты советуют начинать лечение с первым цветением, несмотря на изначально низкую концентрацию пыльцы в воздухе. Также врачи просят не пользоваться советами друзей, знакомых и «сарафанного радио», а отправиться к специалисту за консультацией и правильным лечением сезонной аллергии.