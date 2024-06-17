Восстановить доверие граждан: как работает концепция "Слышащего государства"

В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабных реформах, призванных изменить взаимоотношения власти и общества.

У граждан появились совершенно новые каналы коммуникаций для взаимодействия с госорганами, особо актуальные в процессе принятия политических решений, сообщает Zakon.kz. По словам главного эксперта отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айданы Акесиной, концепция "Слышащего государства" достаточно эффективно развивается, и власть страны демонстрирует все большую и большую прозрачность.

О стремлении к открытости госорганов говорят последние мероприятия, о возможности которых еще лет пять-шесть назад не могло идти и речи: например, практика открытых судебных заседаний с участием присяжных или институт общественных петиций, который только набирает силу.

Пример открытости и молниеносной реакции государственных служащих демонстрирует глава государства, откликаясь на все социально значимые проблемы, поднимаемые казахстанцами. Разумеется, и все госслужащие следуют такой практике.

Совершенно новой практикой стало обсуждение законопроектов общественностью до их рассмотрения в парламенте и влияние общественных советов на политику всех госорганов без исключения.

Модель "Listening State" ("Слушающее/Слышащее государство") – это концепция государственной политики, которая акцентирует внимание на активных усилиях правительства по взаимодействию с гражданами, пониманию их проблем и потребностей. Эта концепция предполагает создание каналов для открытого и прозрачного общения между правительством и обществом и направлена на то, чтобы голоса граждан были услышаны и учтены в процессе разработки и принятия решений.

Подход "Слышащего государства" предполагает, что эффективное управление требует большего, чем просто распространение информации или реализация политики "сверху вниз". Он признает важность активного поиска обратной связи, идей и мнений общественности. Это можно сделать с помощью различных средств, включая консультации с общественностью, опросы, общие собрания, онлайн-форумы и другие механизмы участия, – считает Айдана Акесина.

Ключевые компоненты "Слышащего государства"

Открытые каналы связи. В "Слышащем государстве" правительство предоставляет гражданам доступные и удобные платформы для обмена мнениями, идеями и отзывами. Это может осуществляться посредством цифровых платформ, публичных собраний или других средств.

Активное взаимодействие. Государство активно ищет возможности взаимодействия с гражданами, а не ждет, пока они сами выступят. Это может включать обращение к конкретным сообществам или группам интересов, чтобы обеспечить возможность услышать самые разные голоса.

Прозрачное принятие решений. Государство обеспечивает прозрачность процесса принятия решений, гарантируя, что граждане понимают, как формулируется и реализуется политика. Такая прозрачность может помочь укрепить доверие между государством и обществом.

"Петли" обратной связи. Чрезвычайно важно создавать механизмы для предоставления гражданам обратной связи о том, как их вклад повлиял на политические решения. Это помогает продемонстрировать, что их голоса ценят и воспринимают серьезно.

Адаптация политики. Государство должно быть готово адаптировать политику на основе отзывов, полученных от граждан. Эта гибкость имеет решающее значение для удовлетворения меняющихся потребностей и приоритетов общества.

Сбор и анализ данных. Правительство собирает и анализирует данные из различных источников для обоснования политических решений. Сюда входят как количественные данные (например, опросы, статистика), так и качественные данные (например, комментарии общественности, повествования).

Культурная чувствительность и инклюзивность. Подход "Слышащего государства" признает разнообразие точек зрения внутри общества и предпринимает шаги для обеспечения того, чтобы были учтены все голоса, независимо от социально-экономического статуса, этнической принадлежности, пола или других факторов.

Концепция "слушающего/слышащего государства" основана на убеждении, что государственное управление наиболее эффективно, когда оно реагирует на нужды и чаяния граждан. Активно прислушиваясь к общественности и взаимодействуя с ней, правительства могут создавать более актуальную, справедливую и устойчивую политику. Такой подход может привести к повышению доверия к государственным институтам и в конечном итоге способствовать построению более инклюзивного и демократического общества.

Казахстанская модель "Слышащего государства"

В Послании президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года была поставлена задача "воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан". С тех пор механизмы коммуникации между властью и обществом были усовершенствованы.

В этом же году он сказал:

"Необходимо доводить до общества, что сделано в ответ на обращение и резонансные публикации в СМИ и соцсетях. Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на критику и конструктивные предложения граждан. Поэтому необходим переход на концепцию "Слышащего государства". Ответ на все эти вопросы должен найти отражение в структуре государственных органов". Касым-Жомарт Токаев

На сегодняшний день в Казахстане действуют следующие каналы связи между государством и гражданами:

Цифровая система "Открытое правительство" со следующими цифровыми платформами:

"Открытые данные" data.egov.kz – обеспечение прозрачности деятельности государственных органов посредством публикации наборов данных в свободном доступе для граждан страны;

"Открытый диалог" dialog.egov.kz – для приема обращений к государственным органам и организациям квазигосударственного сектора;

"Открытые НПА" legalacts.egov.kz – проводятся обсуждения проектов нормативных правовых актов;

"Открытые бюджеты" budget.egov.kz – обеспечение прозрачности формирования и распределения бюджетных средств посредством гражданского участия в бюджетном процессе;

Оценка эффективности деятельности государственных органов https://evaluation.egov.kz/ – можно найти оценку работы государственных органов.

По данным портала "Открытые данные", всего было размещено 3,6 тыс. открытых данных; 118,3 тыс. проектов НПА на портале "Открытые НПА"; 483,8 тыс. обращений на портале "Открытый диалог" и 157,7 тыс. проектов бюджетных программ на портале "Открытые бюджеты".

Свою эффективность продемонстрировала система подачи обращений в государственные органы "e-Otinish":

личные блоги акимов на сайтах городских акиматов. Многие акимы районов и руководители управлений в регионах используют мессенджер WhatsApp для приема обращений граждан;

единый колл-центр 1414 по вопросам государственных услуг на всей территории страны;

городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны "iKomek 109". Сервис для жителей столицы, который ведет круглосуточный прием обращений по вопросам жизнеобеспечения и безопасности;

аккаунты политических служащих в социальных сетях в интернете. Например, активно работают аккаунты президента РК в Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. В 2022 году премьер-министр страны открыл свой аккаунт в Facebook. Многие депутаты Мажилиса и Сената для публичной коммуникации используют социальные сети.

Обращения граждан в госорганы РК. Иллюстрация: kisi.kz





Обращения граждан в госорганы РК. Фото: kisi.kz

Позиции Казахстана в международных рейтингах

Казахстан занимает 28-е место в рейтинге EGDI (Исследование ООН по электронному правительству). Индекс развития электронного правительства ООН (EGDI) оценивает способность государства использовать электронное правительство для предоставления услуг. Он измеряет доступность онлайн-услуг, телекоммуникационную инфраструктуру и человеческий потенциал, продолжает эксперт КИСИ Айдана Акесина.

"Казахстан имеет самый высокий показатель EGDI среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы относимся к числу стран, которые достигли высокого или очень высокого уровня развития электронного правительства за счет улучшения предоставления онлайн-услуг". Айдана Акесина

Индекс трансформации Бертельсмана (BTI) присвоил Казахстану 79-е место из 137 в Индексе государственного управления и 99-е – в политической трансформации. Индекс основан на углубленном анализе управления и политического менеджмента в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Издание The Economist, составляя Индекс демократии мира, дает представление о состоянии демократии во всем мире. Он оценивает страны на основе избирательных процессов и плюрализма, гражданских свобод, функционирования правительства, политического участия, политической культуры и гражданского общества. Наилучшие показатели Казахстан в данном индексе имеет по критериям политического участия (5 баллов) и политической культуры (3,75 балла).



Ключевые характеристики эффективного "Слышащего государства"

Исходя из опыта реализации концепции Listening State за рубежом, можно сформулировать рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы по реализации концепции "Слышащего государства". Возможности для реализации ряда стратегий и инициатив, направленных на улучшение коммуникации и взаимодействия с гражданами, могут включать следующие проекты:

создание цифровых платформ для взаимодействия с общественностью, на которых граждане смогут легко получать доступ к информации, оставлять отзывы и участвовать в дискуссиях по различным политическим вопросам;

организация и проведение регулярных общественных консультаций по ключевым вопросам политики, чтобы получить информацию от граждан, организаций гражданского общества и других заинтересованных сторон. При этом необходимо обеспечение прозрачности, инклюзивности и доступности процесса консультаций для широкого круга граждан;

повышение прозрачности и доступа к информации через укрепление соответствующих законов и практик, которые способствуют транспарентности, подотчетности и доступу к достоверной информации. Важно при этом регулярно предоставлять обновленную информацию о политических решениях, их обосновании и ожидаемом влиянии на граждан;

организация и проведение собраний «муниципалитета» (местного сообщества) и общественных форумов, в рамках которых избранные должностные лица (депутаты маслихата) и представители местных исполнительных органов (акиматы, госорганы) должны регулярно проводить личные встречи с избирателями для обсуждения проблемных вопросов местного и национального масштаба. Эти встречи могут предоставить возможность гражданам выразить свои запросы, а чиновникам – напрямую обратиться к ним;

содействие гражданскому образованию и медиаграмотности посредством инвестиций в образовательные программы, которые способствуют гражданской активности, демократическим ценностям и пониманию процесса разработки политики. Важно приоритизировать медиаграмотность, чтобы граждане могли критически оценивать информацию из различных источников;

взаимодействие с организациями гражданского общества через их активное вовлечение в политические дискуссии и процессы принятия решений. Эти организации могут служить посредниками между правительством и гражданами, помогая усилить голоса маргинализированных или недостаточно представленных групп;

поощрение инициатив по поддержке гражданских технологий и инноваций, которые облегчают вовлечение граждан в процесс разработки и принятия решений, таких как платформы для цифровых петиций, онлайн-форумы и визуализация данных. Развитие культуры инноваций, которая использует технологии для улучшения коммуникации и сотрудничества между правительством и обществом, в результате даст положительный эффект в повышении транспарентности и эффективности управления, особенно на местах;

создание механизмов для предоставления гражданам обратной связи о том, как их вклад повлиял на политические решения. Важно проводить оценку и адаптацию политики на основе отзывов граждан, для чего демонстрировать готовность адаптировать политику на основе полученных отзывов, показав высокую значимость вклада каждого гражданина.

Реализация этих усилий может помочь Казахстану перейти к более инклюзивной, основанной на широком участии и гибкой форме управления, что в конечном итоге укрепит концепцию "Слышащего государства". Важно отметить, что успешная реализация потребует устойчивой приверженности, ресурсов и постоянной оценки эффективности этих инициатив.