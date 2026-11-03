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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Бюджетная ответственность и доверие бизнеса

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:36 Фото: Zakon.kz
В Послании от 28 октября президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачи масштабного обновления инфраструктуры страны и повышения эффективности государственных финансов.

Для Министерства финансов эти направления тесно связаны. Дополнительные вложения должны давать измеримый результат для граждан и экономики, а каждый расход – иметь обоснование.

До конца 2029 года на инфраструктурную модернизацию планируется направить из Национального фонда около 6,5 трлн тенге. На запуск социальных проектов в 2026 году и первые два месяца 2027 года необходимо предусмотреть 1,5 трлн тенге. При этом президент подчеркнул важность баланса между накоплением ресурсов фонда и их использованием.

Для нас это означает повышенные требования к финансовому обеспечению проектов и контролю расходов. Важно оценивать, какую проблему решает объект, насколько обоснованна его стоимость и будет ли он полноценно работать после ввода в эксплуатацию. Отдельное требование главы государства – не допускать финансирования импорта за счет Национального фонда – усиливает значение поддержки отечественного производства при реализации инфраструктурных инициатив.

Практическим инструментом повышения качества расходов должна стать полная цифровизация казначейства. Президент поручил создать автоматизированную систему управления бюджетными средствами на единых методологических подходах и использовать искусственный интеллект для предотвращения необоснованных расходов. Такая система должна помогать сопоставлять данные и выявлять риски на раннем этапе. Для Минфина принципиально важно предупреждать потери бюджетных средств, повышая качество решений еще до проведения платежей.

Не менее конкретно в Послании обозначены задачи в налоговой сфере. Применение нового Налогового кодекса выявило вопросы, требующие корректировки. Президент поручил подготовить точечные изменения с учетом предложений бизнеса. Наша задача в этой работе – опираться на практику администрирования, выявлять нормы с неоднозначным толкованием и предлагать решения, устраняющие излишнюю нагрузку. Предпринимателю нужны понятные требования и возможность планировать работу без постоянного изменения правил.

Современные технологии и искусственный интеллект должны повысить точность налогового администрирования, помочь сократить теневой оборот и коррупционные риски. Считаю принципиальным, чтобы цифровизация снижала издержки добросовестных налогоплательщиков. Замечания президента о росте штрафов, внеплановых проверок и камеральном контроле с блокировкой счетов требуют пересмотра подходов к взаимодействию с бизнесом. В этой связи глава государства предложил обсудить целесообразность трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса с 1 января 2027 года.

Предстоит также изучить возможность повышенного налогообложения обладателей крупных состояний и подготовить предложения. Президент обозначил принцип соразмерного вклада в развитие страны при защите законно приобретенных активов. Обсуждение этой инициативы должно опираться на точные расчеты и оценку ее экономических последствий.

Государственные закупки также должны расширять возможности предпринимателей. Глава государства предложил резервировать часть закупаемого объема за малым и средним бизнесом и смягчить требования к поставщикам. При проработке этих подходов необходимо обеспечить доступ предприятий к заказам, сохраняя требования к качеству исполнения договоров и ответственность за бюджетные средства.

Отдельная задача, затрагивающая работу органов государственных доходов, – завершение в 2027 году реконструкции автомобильных пунктов пропуска. Для бизнеса результат этой работы должен выражаться в сокращении очередей и времени прохождения границы. Обновление инфраструктуры требует согласованной работы всех задействованных служб.

Доверие к государственным финансам укрепляется, когда государство бережно относится к собранным налогам и обеспечивает понятные условия их уплаты. Именно такой результат мы должны обеспечить при выполнении поручений президента.

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Фото Мади Такиев
Мади Такиев
Министр финансов РК
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