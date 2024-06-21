"Айбын-2024": определили победителей на Х Международном военно-патриотическом сборе молодежи

Завершился активный этап Х Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын". Тактическая игра "Күшіміз бірлікте", которая состоялась на полигоне "Али", стала решающим состязанием в соревнованиях. Кто стал победителем и как команды шли к победе – в материале Zakon.kz.

В финальной игре приняли участие команды Акмолинской области, "Жас десантшылар" Десантно-штурмовых войск, Республиканской школы "Жас ұлан" имени Талгата Бегельдинова города Караганды. В целом, нашу страну на соревнованиях представлял Военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова из Астаны.

Фото: МО РК

По легенде соревнований вооруженные бандформирования прорвались через границу Казахстана и направились в сторону Алматы. Чтобы уничтожить вражеские силы, к ним навстречу выдвинулась мотострелковая бригада Вооруженных сил Республики Казахстан, усиленная подразделениями союзных стран. Руководство бригады отправило вперед основные силы мотострелковой роты, чтобы они заняли господствующую высоту.

В ходе маневров противник применил средства радиоэлектронной борьбы и связь с отрядом была потеряна. С помощью беспилотников разведчики бригады установили, что на занятую ротой высоту выдвинулся враг в количестве до батальона пехоты. Если вовремя не предупредить командира об этом, он не сможет организовать оборону, а это значит, что враг легко получит стратегическое преимущество.

Фото: Zakon.kz

Командованием сводной бригады было принято решение – отправить несколько отрядов, которые должны передать пакет с предупреждением об опасности. Ими выступили команды-участники игр. Чтобы добиться победы, им необходимо было первыми прийти к цели, передать приказ и поднять свой флаг.

Фото: Zakon.kz

В первую очередь группы с помощью карты и компаса должны были определить, в какую сторону они должны двигаться. Сосредоточиться было не так просто. Совещаться командам мешал боевой вертолет, который на малой высоте имитировал атаку.

Фото: Zakon.kz

Бойцам предстояло пройти маршрут общей протяженностью три километра и по пути показать свое умение в ориентировании и преодолении различных препятствий. Особенно сложно подросткам давались минно-взрывные заграждения и зараженные участки местности.

Фото: Zakon.kz

Фото: МО РК

Схитрить и обойти препятствия, либо сократить маршрут было невозможно. С каждой группой бежал инструктор, который не только следил за выполнением всех заданий, но и не давал бойцам расслабиться. Военнослужащий периодически стрелял из автомата холостыми патронами и бросал под ноги бойцов дымовые шашки.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что не все журналисты, решившие пробежать весь маршрут вместе с кадетами, смогли дойти до финиша. А вот подростки показали настоящую стойкость и выдержку в преодолении дистанции.

Фото: Zakon.kz

Перед самым финишем юные патриоты буквально валились с ног. Поддерживая друг друга, некоторые бойцы выкрикивали боевые кличи своих подразделений, чтобы хоть как-то поддержать соревнующихся.

Фото: Zakon.kz

На завершающем этапе команды должны были обнаружить замаскированный объект группы противника и максимально быстро ликвидировать его. В итоге первыми боевую задачу выполнили воспитанники Республиканской школы "Жас ұлан" имени Талгата Бегельдинова из Караганды.

Фото: Zakon.kz

Также стоит отметить команду "Жас десантшылар" Десантно-штурмовых войск. Они первыми пришли к высоте. На самом финише парни немного запутались и вместо того, чтобы отдать пакет офицеру, подняли флаг.

Фото: Zakon.kz

После завершения соревнований специально для всех участников военных игр казахстанские военнослужащие показали, как в реальности боевые подразделения действуют в обороне. Артиллерийские и минометные батареи, взводы противовоздушной обороны при поддержке фронтовой и армейской авиации провели показательные учебные стрельбы.

Фото: Zakon.kz

Завораживающим этапом для участников "Айбына-2024" стала выброска бойцов десантно-штурмовой роты из вертолета. На парашюте каждого десантника был закреплен флаг стран-участников военно-патриотических игр, а именно Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Фото: Zakon.kz

Иностранные гости игр отметили, что подобные мероприятия ежегодно проводится в их странах, но такого масштаба они еще не видели.

"В Беларуси подобные мероприятия проводятся постоянно. Они помогают подросткам сделать правильный, верный выбор. Молодые люди, занимающиеся в военно-патриотических клубах, ограждены от дурного влияния. У них другие ценности и моральные устои. Мне как специалисту из другой страны видно, что в Казахстане в этом направлении проделана большая работа. Хочется также поблагодарить принимающую сторону за атмосферу дружбы. На этих играх мы не были конкурентами или соперниками. Мы все были и останемся большими друзьями", – поделился своим мнением старший офицер-воспитатель Минского суворовского училища.

Фото: Zakon.kz

Церемония закрытия и награждения победителей и призеров X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" состоится уже завтра, 22 июня 2024 года.

В этом году на игры прибыли не только участники из других стран, но и подростки из регионов Казахстана. На сбор были приглашены воспитанники военно-патриотических клубов Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны РК имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ "Жас улан", специализированного лицея "Арыстан", областных военных школ-интернатов – всего 750 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.