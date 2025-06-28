"Айбын-2025": министр обороны вручил награды победителям военно-патриотического сбора
Сбор проходил на территории учебного центра "Айбын" Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова.
Фото: пресс-служба МО РК
В течение недели команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана соревновались в интеллектуальных, творческих и военно-прикладных конкурсах. В качестве наблюдателей мероприятие посетила делегация Китайской Народной Республики.
Фото: пресс-служба МО РК
Особым событием стало участие в сборе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул важность сохранения исторической правды и отметил ключевую роль военно-патриотического воспитания в формировании гражданской ответственности и духовных ценностей у молодежи.
Торжественная церемония закрытия состоялась с участием руководства Министерства обороны, представителей силовых структур, Ассамблеи народа Казахстана, ветеранов Вооруженных сил, общественных организаций.
Фото: пресс-служба МО РК
С завершением сбора юных патриотов поздравил министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.
"Сегодня огромное внимание уделяется вам – молодому поколению. Международный военно-патриотический сбор "Айбын" не только способствует укреплению военного сотрудничества, но и играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Каждая победа – это шаг на пути к самосовершенствованию и новым достижениям", – отметил он.
Глава оборонного ведомства также выразил благодарность акиму Актюбинской области за помощь в организации мероприятия и судейской коллегии за беспристрастное судейство.
Фото: пресс-служба МО РК
По итогам состязаний в категории регионов победил военно-патриотический клуб "Абай қырандары" области Абай. На втором месте ВПК "Жас қыран" Туркестанской области. Третью позицию на пьедестале почета разделили военно-патриотические клубы "Арыстан" Туркестанской области и "Қайсар" Павлодарской области.
Всем командам-победителям, а также участникам из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана вручены памятные призы и подарки.