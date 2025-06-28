"Айбын-2025": министр обороны вручил награды победителям военно-патриотического сбора

В Актюбинской области завершился XI Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", приуроченный к 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Сбор проходил на территории учебного центра "Айбын" Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова.

Фото: пресс-служба МО РК

В течение недели команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана соревновались в интеллектуальных, творческих и военно-прикладных конкурсах. В качестве наблюдателей мероприятие посетила делегация Китайской Народной Республики.

Фото: пресс-служба МО РК

Особым событием стало участие в сборе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул важность сохранения исторической правды и отметил ключевую роль военно-патриотического воспитания в формировании гражданской ответственности и духовных ценностей у молодежи.

Торжественная церемония закрытия состоялась с участием руководства Министерства обороны, представителей силовых структур, Ассамблеи народа Казахстана, ветеранов Вооруженных сил, общественных организаций.

Фото: пресс-служба МО РК

С завершением сбора юных патриотов поздравил министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

"Сегодня огромное внимание уделяется вам – молодому поколению. Международный военно-патриотический сбор "Айбын" не только способствует укреплению военного сотрудничества, но и играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи. Каждая победа – это шаг на пути к самосовершенствованию и новым достижениям", – отметил он.

Глава оборонного ведомства также выразил благодарность акиму Актюбинской области за помощь в организации мероприятия и судейской коллегии за беспристрастное судейство.

Фото: пресс-служба МО РК

По итогам состязаний в категории регионов победил военно-патриотический клуб "Абай қырандары" области Абай. На втором месте ВПК "Жас қыран" Туркестанской области. Третью позицию на пьедестале почета разделили военно-патриотические клубы "Арыстан" Туркестанской области и "Қайсар" Павлодарской области.

Всем командам-победителям, а также участникам из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана вручены памятные призы и подарки.