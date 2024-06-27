Как мошенники обманывают при покупке квартиры

Покупка квартиры в Казахстане – процесс, который может превратиться в настоящий кошмар, если попасть на удочку мошенников. Оказавшись в ловушке, люди теряют миллионы, сталкиваясь с фальшивыми документами, липовыми продавцами и наглыми аферистами.

Сегодня мы расскажем вам о хитрых уловках мошенников и как они вас обманывают.

Фальшивое право собственности. Представьте, что вы нашли идеальную квартиру, заключили сделку и въехали в новый дом, а через месяц к вам стучится настоящий владелец с полицией. Фальшивые свидетельства о праве собственности – один из самых распространенных способов обмана. Мошенники мастерски подделывают документы, и без тщательной проверки вы можете остаться и без денег, и без квартиры.

Множественные обременения. Вы купили квартиру, а через неделю выяснилось, что она в залоге у банка или арестована за долги прежнего владельца. Это не редкость в Казахстане, где всегда нужно быть начеку. Запрашивайте информацию о наличии обременений через Государственный центр по недвижимости.

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Липовые продавцы: кто скрывается за паспортом?

Фальшивые паспорта. Мошенники могут использовать поддельные паспорта или документы давно умерших людей. Вы думаете, что имеете дело с владельцем квартиры, а на самом деле перед вами преступник. Внимательно проверяйте документы продавца и сверяйте их данные с регистрационными документами на квартиру.

Подставные доверенности. Представьте, что вы заключаете сделку по доверенности, а через пару месяцев появляется настоящий владелец, заявляющий, что никакой доверенности не выдавал. Поддельные доверенности – еще одна популярная схема обмана. Убедитесь, что доверенность нотариально заверена и действительно существует.

Профессиональные услуги: Не все юристы и риелторы честны!

Коррумпированные юристы. В Казахстане можно наткнуться на юристов, которые работают в сговоре с мошенниками. Они могут заверять поддельные документы и обеспечивать “юридическую чистоту” сделки, которая, на самом деле, является фикцией. Выбирайте проверенных юристов с хорошей репутацией и реальными отзывами.

Лжериелторы. Недобросовестные риелторы могут предлагать квартиры по подозрительно низким ценам, скрывая реальные минусы объекта. Они исчезают после получения комиссии, оставляя вас с нерешенными проблемами. Проверяйте лицензии и отзывы о риелторах, прежде чем сотрудничать с ними.

Покупка квартиры в Казахстане может быть безопасной, если соблюдать осторожность и следовать простым советам.

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