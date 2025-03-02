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Мир

Уборщица продала две квартиры и отдала деньги мошенникам

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Мошенники несколько месяцев дурачили россиянку, которая работала уборщицей на почте. В итоге женщина продала две квартиры и положила деньги на криптосчет, продиктованный аферистами, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала "Baza", 40-летнюю жительницу Москвы разводили с конца 2024 года:

"По стандартной схеме ей сообщили, что у нее заканчивается "договор на сим-карту" и нужно его продлить. А для этого – сказать код из смс. После того, как код был назван, женщину попытались убедить, что теперь ее счета под угрозой. Когда она сказала, что у нее особо и нет счетов, ей пояснили, что ее квартиры тоже хотят продать. И чтобы этого не произошло, ей нужно провести "фиктивные сделки".

Женщине посоветовали риелтора, и уже спустя месяц он нашел покупателя на первую квартиру. Получив деньги за жилье, жертва мошенников отправилась в криптообменник. Там спросили, не звонил ли ей кто-то из "сотрудников спецслужб", но женщина ответила отцательно и пояснила, что всю сумму отправляет добровольно.

В конце февраля нашелся покупатель и на вторую квартиру, в которой проживала сама женщина. Получив деньги, она опять отправилась класть деньги на "безопасный криптосчет".

Спустя несколько дней женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Мошенникам она отдала в общей сложности 12 млн рублей – более 63 млн тенге.

Ранее стало известно, что мошенники в России оформили микрозайм на французского актера Жерара Депардье, имеющего российский паспорт. Теперь он должен пять тысяч рублей (почти 29 тысяч тенге), не считая процентов.

Андрей Дюсупов
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