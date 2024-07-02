Ценный автограф президента, или Как в Атырау развивают этнокультурное объединение "Былина"

В Атырау целыми семьями приходят в этнокультурное объединение "Былина", в котором изучают государственный язык Казахстана. Какие акценты и почему ставят в этом общественном объединении, корреспонденту Zakon.kz рассказал его руководитель Андрей Кораблев.

– Андрей Александрович, "Былине" в 2023 году "стукнула" двадцатка, пройден большой путь развития. И она по праву считается одним из самых активных объединений в регионе, причем с каждым разом внедряются все новые направления в ее деятельности. Какие за последнее время вашим общественным объединением открыты социальные проекты?



– Сегодня "Былина" – это не только этнокультурный центр, который объединяет людей, любящих русский язык, литературу и культуру. Мы укрепляем мир и дружбу между людьми разных национальностей, живущих в нашей стране. Если говорить о значимых проектах, то, например, была открыта "Народная" библиотека "Былина". "Народной" мы ее назвали потому, что основу фонда библиотеки составляют книги из домашних библиотек обычных людей. Сейчас многие стали избавляться от книг, зачастую их просто выкидывая на свалку. Мы решили по-своему "бороться" с этим явлением и стали собирать книги, спасать от этой незавидной участи. Очень скоро слава о нашей библиотеке прошла по городу и люди стали к нам обращаться с просьбой забрать их книги, либо сами приносили их.

– Каков сейчас фонд библиотеки?

– Он уже насчитывает более 40 тыс. экземпляров книг, в том числе уникальных изданий.

– В библиотеке проводите мероприятия для популяризации чтения?

– В обязательном порядке и непременно с участием детей и подростков. И еще нашими частыми гостями становятся писатели и поэты, для которых мы создали формат "Литературной гостиной", в котором они могут пообщаться напрямую со своими читателями и рассказать о своем творчестве. В 2022 году я написал главе государства Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором рассказал о нашей библиотеке и нам прислали его книгу. Да, гордостью нашей библиотеки являются книги с автографами авторов, среди которых есть книга и главы государства "Слово об отце" с его росписью. Выступая на Национальном курултае, который прошел в Атырау в 2024 году, президент отметил, что библиотечное дело требует особого внимания и предложил создать круглосуточные библиотеки. Все это должно способствовать популяризации чтения книг среди населения и особенно молодежи.

– Андрей Александрович, какой вклад "Былина" вносит в изучение государственного языка?

– Это один из главных акцентов нашей деятельности, чему мы уделяем большое внимание. В нашей библиотеке уже второй год регулярно проводятся бесплатные курсы казахского языка, на которые могут прийти все желающие. Это направление стало очень популярно в последнее время, и многие приходят на занятия в нашем разговорном клубе казахского языка семьями. Изучение государственного языка является ключевым приоритетом государственной политики, и наше объединение вот таким образом вносит свой вклад в реализацию этой задачи. На прошедшей XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана президент озвучил тезис о том, что казахский язык должен стать языком межэтнического общения, подчеркнув, что ведущую роль в этом должна сыграть именно АНК.

– Единство нации, солидарность и согласие в обществе – основа для развития нашей страны...

– Да, и вся деятельность нашего этнокультурного объединения подчинена достижению таких главных целей. Ассамблея становится платформой для объединения людей по самым разным принципам и направлениям. "Единство в многообразии" – это не просто лозунг. Именно в АНК он наполняется смыслом. При нашем объединении действует Русский народный театр, труппа которого состоит из молодых людей разных национальностей. Их объединяет любовь к театру, которому они посвящают все свое свободное время. Спектакли с аншлагом проходят в региональном Доме дружбы. Среди постановок, например, кукольные спектакли для маленьких зрителей.