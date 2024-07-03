За что председатель КНР ценит и уважает президента Казахстана

Вчера в Астану с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Этот его визит в Казахстан уже пятый по счету с момента вступления в должность в 2013 году. При этом с Касым-Жомартом Токаевым китайский лидер встречался уже шесть раз, сообщает Zakon.kz.

Частота встреч двух глав государств, а также личных государственных визитов, подчеркивает высокий уровень взаимосвязи Китая с Казахстаном. Особенно, если учесть то, что Си Цзиньпин крайне редко посещает одни и те же страны с такой периодичностью. После пандемии коронавируса лидер КНР так же в первую очередь посетил Казахстан, отмечает казахстанский политолог Марат Шибутов.

"Глава Китая прибыл в нашу страну на три дня. В целом, это редкость для Си Цзиньпина. Обычно он не совершает такие долгие визиты в зарубежные государства. Это, наверное, говорит об особом отношений китайского председателя к Казахстану. Думаю, также можно с уверенностью говорить о новом уровне доверия между нашими странами – китайцы очень трепетно относятся к протоколу и к таким вещам чувствительны". Марат Шибутов

Определенную роль в столь тесных взаимоотношениях президента Казахстана с председателем КНР играет дипломатический опыт Касым-Жомарта Токаева. Глава нашего государства прожил в Китае в общей сложности восемь лет и, возможно, он - один из самых хорошо знающих Китай глав государств в мире, и уж точно самый знающий КНР президент на постсоветском пространстве. Китайцы ценят такое проникновение в их культуру, потому что обычно для иностранцев это сложно.

Как было отмечено в авторской статье Си Цзиньпина на "Казинформ", первые дипломатические контакты между народами двух стран были установлены более 2000 лет назад. Однако следует заметить, что такой высокий уровень сотрудничества был выстроен только на современном этапе развития государств.

"Двустороннее партнерство между Казахстаном и Китаем длится уже больше 32 лет после установления дипломатических отношений 3 января 1992 года. КНР была одной одной из первых стран, признавших независимость Казахстана". Марат Шибутов

В рамках своего визита Си Цзиньпин также принимает участие в астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Помимо китайского лидера на мероприятие прибудут главы государств и правительств 14 стран, руководители основных органов ШОС и международных организаций, таких как ООН, СНГ, ОДКБ, СВМДА и др.

Сегодня уже была встреча в узком и расширенном формате. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин совместно в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане. Также они открыли филиал Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана.

Всего по итогам переговоров был подписан 31 межгосударственный, межведомственный и коммерческий документ о сотрудничестве, отмечает политолог.