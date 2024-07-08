Главное – не бояться: как казахстанский педагог автостопом посетил больше 10 стран

Преподаватель английского языка из Атырау Нурлан Макимов 9 месяцев путешествовал автостопом по странам Ближнего Востока и Азии. За этот период казахстанец объехал больше 10 стран. О том, как подготовиться к путешествию и какой выбрать маршрут, в материале Zakon.kz.

Передвигаться по странам Нурлан Макимов решил автостопом. Парень уверен, что так он сможет еще хорошо сэкономить. А вот ночлег наш герой искал с помощью приложения "couchsurfing". Эта платформа помогает найти человека, у которого ты можешь остановиться на ночь в новом городе, и все это совершенно бесплатно.

"К своему путешествию я готовился не один месяц. Копил деньги. Продумывал маршрут. Связывался с людьми по приложению. Искал информацию о них и отзывы. Мне повезло! Все люди, которые меня встречали, оказались очень дружелюбными и добрыми. Проблем с ночлегом у меня не было", – рассказал Нурлан.

Первой страной на карте стала Россия. Правда, там он был проездом. Уже после Нурлан отправился в путь и в течение нескольких дней проехал Грузию, Турцию и дальше направился в Иран.

Фото: из личного архива Нурлана Макимова

По наблюдению Нурлана, в Иране очень дешевые продукты. Из минусов – большие сложности со связью на всей территории страны. Иранцы по своей натуре очень общительные. Для них важно мнение старшего. Для решения всевозможных проблем в своей жизни они всегда обращаются за советом к пожилым и уважаемым людям.

"Интернет в Иране очень медленный. Его буквально хватает на мессенджеры и загрузку карты. Для иранцев вполне нормально спать в палатке прямо на улице. В парках стоят целые палаточные городки, так что меня не заботила проблема ночлега. В любом месте можно разбить палатку и отдохнуть. В Иране я посетил несколько городов и далее отправился в Пакистан", – рассказал парень.

Фото: из архива Нурлана Макимова

Попасть на территорию Пакистана было очень непросто. Казахстанский паспорт у пакистанских пограничников вызвал большое удивление. Парня долго держали на таможенном посту, пытаясь выяснить, из какой он страны и как оказался на их границе со стороны Ирана.

"У меня складывалось такое ощущение, что паспорт гражданина Казахстана они видели впервые. Передавали его из рук в руки, фотографировали его и несколько раз спросили у меня, не китаец ли я?" – поделился Нурлан.

Фото: из личного архива Нурлана Макимова

Наш соотечественник посетил несколько городов на севере этой страны. В небольшом городе Хайдарабаде парню предложили остаться на 10 дней и поработать волонтером в средней школе.

"В Пакистане иностранных волонтеров приглашают в учебные заведения, чтобы те рассказали о своих странах, своей культуре и быте. Мне предоставили отдельную комнату и трехразовое питание. Пакистан – не туристическая страна, поэтому для них любой иностранец вызывает большой интерес. Эти десять дней я чувствовал себя местной знаменитостью. Со мной часто фотографировались, за обедом звали к своим столикам. Пакистанцы вообще очень доброжелательные ребята".

Фото: из личного архива Нурлана Макимова

Пакистанцы посоветовали путешественнику не ехать к китайской границе автостопом, так как на приграничной территории часто бывает небезопасно. Поэтому, чтобы добраться до Поднебесной, Нурлану пришлось купить билет на автобус за 120 долларов.

Фото: из личного архива Нурлана Макимова

Несмотря на то, что в тот момент уже действовал безвизовый режим для граждан Казахстана, китайские пограничники встретили нашего соотечественника довольно холодно. Сотрудники таможни несколько раз проверяли его личные вещи и досконально изучали содержимое смартфона. После многочасовой проверки парня наконец-то пустили на территорию Китая. Прожив несколько недель в Кашгаре, казахстанец отправился на поезде в Чанду, чтобы оттуда пересечь границу с Вьетнамом.

В Китае нормальная практика – продать билет на поезд без места. Мне пришлось всю дорогу ехать стоя или сидя в проходе. Иногда ненадолго удавалось присесть на свободное место. Путь до Чанду на поезде занимает два дня. Там продавали еду, но у меня было не так много наличных, а карту не принимали, поэтому эти два дня я практически не ел. На второй день пути мои попутчики это заметили и всем вагоном пытались меня накормить. Но мне было неловко и я вежливо отказывался", – признался путешественник.

Во Вьетнаме он оказался во время Лунного нового года. В этот праздник по всей стране проходят массовые гуляния с танцами драконов, яркими шоу и красочными шествиями. Нурлан отметил, что особенно эффектно выступления смотрятся с наступлением темноты, когда разводят костры в парках и садах.

"Один вьетнамец позвал отпраздновать меня Лунный новый год с его семьей. Четыре дня праздника я жил с ним и его супругой. Мы вместе ездили в гости к его родственникам. Мне эти дни очень запомнились. После праздников подруга его супруги пригласила меня пожить у нее совершенно бесплатно. Я жил с ней и ее матерью несколько недель, помогал по хозяйству", – рассказал Нурлан.

После Вьетнама Нурлан отправился автостопом в Индонезию. Парень отметил, что индонезийцы так же очень добры к иностранцам, как и вьетнамцы. Туристов они называют "буле", что на их языке означает иноземец. Местным жителям очень нравится, когда иностранцы уважительно относятся к ним. Самый простой способ показать уважение – быть вежливым. Более того, индонезийцы обожают, когда гости их страны умеют говорить базовые фразы на индонезийском.

"Индонезийцы очень добрые люди. Для них нет ничего необычного в том, что, познакомившись с человеком, они уже завтра называют его близким другом. К примеру, там я познакомился с молодой парой. Они практически сразу пригласили меня на свою свадьбу. Для этого события они даже купили мне рубашку. Само торжество меня очень удивило своей скромностью. Праздник длился буквально два часа. Без изысканных угощений. Гости поздравили молодых, перекусили легкими закусками и разъехались по своим делам ", – рассказал казахстанец.

Филиппины стала последней страной, которую посетил наш соотечественник в рамках своего тура. К сожалению, эта страна оставила у Нурлана не очень приятные впечатления. Кражи, разбои и нападения – не редкость для Филиппин. Поэтому туристам рекомендуется перемещаться по населенным пунктам на такси, тут оно недорогое и достаточно комфортное.

"На Филиппинах практический каждый легально имеет оружие. Связано это с высоким процентом преступности. С личным оружием филиппинцы чувствуют себя в безопасности. Не рекомендую бродить по улицам в темное время суток. Эта страна очень бедная, очень много мусора и антисанитария. Из плюсов – дешевые тропические фрукты", – рассказал Нурлан Макимов.

Фото: из личного архива Нурлана Макимова

Советы начинающим путешественникам

Для туриста, который передвигается автостопом, очень важно подобрать качественный и удобный рюкзак. Также необходимо уделить особое внимание вещам, которые вы берете с собой. Человек, перегруженный ненужными вещами, далеко не уйдет.

"Мой рюкзак весил примерно 12 килограмм. Я старался сильно не нагружаться. Из одежды у меня было несколько футболок, шорты, куртка и запасные кроссовки. Если вы едете в жаркие страны, то большое количество вещей вам ни к чему. Обязательно в рюкзаке путешественника должен быть легкий перекус с легкоусвояемыми углеводами. Я, к примеру, брал с собой финики, орехи, шоколад. Если будете покупать воду, то не выкидывайте бутылки. Они могут пригодиться, потому что иногда по дороге попадаются небольшие водоемы с питьевой водой. Не забудьте крем от загара, личные столовые приборы и туалетные принадлежности", – посоветовал путешественник.

Конечно, при себе необходимо иметь документы и несколько банковских карт. Нурлан советует перевести все деньги в доллары или евро. В целях безопасности путешественнику лучше иметь при себе только небольшую сумму наличными, а основной финансовый запас должен быть на счету.

"Туристы всегда привлекают внимание криминальных элементов. Ограбить вас могут даже в самой безопасной стране. Поэтому всегда нужно помнить о безопасности. Девушкам не рекомендуется путешествовать в одиночестве. Всегда предупреждайте близких, где примерно вы находитесь", – порекомендовал Нурлан.

Не бойтесь выйти из зоны комфорта

Нурлан отметил, что не везде, где он побывал, знают о нашей стране. Однако принимающие на ночлег люди с удовольствием слушали его рассказы о Казахстане и пробовали национальные блюда, которые готовил для них путешественник.

"Во время путешествий меня часто принимали за китайца, корейца или японца. Очень удивлялись, когда узнавали, что я из Казахстана. Во многих государствах даже не слышали про нашу страну. Хотелось бы, чтобы наши соотечественники больше путешествовали и рассказывали о Казахстане и попутно узнавали о культуре других стран. Главное – не бояться столкнуться с трудностями в пути, везде есть люди, которые могут помочь. Выходите из зоны комфорта и отправляйтесь навстречу приключениям," – посоветовал Нурлан.

В ближайшее время наш герой собирается отправиться в небольшое путешествие по Центральной Азии. В планах у Нурлана Макимова – посетить такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.