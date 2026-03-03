Власти США призвали американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке
Фото: pexels
Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке из-за эскалации в регионе, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, в список попали Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Бахрейн, Египет, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.
"Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности", – написала помощник Рубио по консульским вопросам Мора Намдар в X.
Ранее было названо число погибших в результате иранских атак в ОАЭ и Кувейте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript