#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Мир

Власти США призвали американцев срочно покинуть более 10 стран на Ближнем Востоке

Пустыня, пирамиды, небо, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 06:59 Фото: pexels
Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть свыше 10 стран на Ближнем Востоке из-за эскалации в регионе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в список попали Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Бахрейн, Египет, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

"Госсекретарь США Марко Рубио и Госдеп настоятельно призывают американцев незамедлительно покинуть перечисленные ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности", – написала помощник Рубио по консульским вопросам Мора Намдар в X.

Ранее было названо число погибших в результате иранских атак в ОАЭ и Кувейте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны
18:19, 21 октября 2023
Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
18:06, 01 марта 2026
МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока
США направляют второй авианосец на Ближний Восток
10:04, 14 февраля 2026
США направляют второй авианосец на Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик уступил на выставочном турнире в США
07:14, Сегодня
Александр Бублик уступил на выставочном турнире в США
"Он уже не тот, но это неважно": Топурия заявил о желании подраться с Макгрегором
06:46, Сегодня
"Он уже не тот, но это неважно": Топурия заявил о желании подраться с Макгрегором
Мать Руне раскритиковала правительство своей страны из-за отсутствия эвакуации из Катара
06:18, Сегодня
Мать Руне раскритиковала правительство своей страны из-за отсутствия эвакуации из Катара
Флойд Мейвезер проведёт бой с легендой кикбоксинга
05:50, Сегодня
Флойд Мейвезер проведёт бой с легендой кикбоксинга
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: