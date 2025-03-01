30-летие АНК: главная опора государственности в единстве народа Казахстана

Сегодня, 1 марта, исполняется 30 лет со дня подписания Указа главы государства об образовании Ассамблеи народа Казахстана. За эти годы АНК реализована собственная модель общественного согласия, благодаря которой удалось сохранить мир и единство в стране, сообщает Zakon.kz.

Ассамблея трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства. За три десятка лет АНК стала стержнем казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

Структура Ассамблеи

Ассамблея народа Казахстана образована указом президента Нурсултана Назарбаева 1 марта 1995 года. Возглавляет Ассамблею председатель АНК – президент РК Касым-Жомарт Токаев. Также глава государства осуществляет общее руководство деятельностью АНК и возглавляет ее Совет.

Вместе с тем у председателя АНК есть три заместителя. Заведующим Секретариатом АНК, входящим в структуру Администрации президента РК, и одновременно заместителем председателя АНК является Марат Азильханов.

Два заместителя председателя АНК от этнокультурных объединений назначаются президентом в соответствии с принципом ротации на основании рекомендации Совета АНК. В настоящее время общественными заместителями председателя АНК от этнокультурных объединений являются Лугмар Буларов и Юрий Шин.

Заместители председателя АНК представляют ассамблею в государственных органах и международных организациях, выполняют поручения председателя АНК по реализации решений Сессии и Совета, информируют председателя о состоянии дел и ходе реализации программных документов по мере необходимости.

Состав Ассамблеи

В состав АНК входит 1961 человек – руководители и активисты республиканских и региональных этнокультурных объединений, а также известные общественные деятели, политики, депутаты Парламента и региональных маслихатов, бизнесмены, журналисты, творческая и научная интеллигенция.

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также областях созданы региональные АНК. Их возглавляют соответствующие акимы регионов.

Высшим руководящим органом Ассамблеи является Сессия АНК, которая проходит ежегодно с участием председателя АНК. Сессия АНК созывается распоряжением президента. Внеочередная Сессия может быть созвана по инициативе председателя АНК, Совета АНК или членов АНК.

Решение Сессии утверждается председателем АНК, рекомендации и предложения по государственной политике в сфере общественного согласия и общенационального единства для государственных органов подлежат обязательному рассмотрению.

Между сессиями работает республиканский Совет АНК, состоящий из 84 человек. В него входят представители республиканских этнокультурных объединений, общественные деятели, депутаты Парламента, министры, акимы регионов. В регионах также действуют советы и проводятся сессии АНК.

Совет Ассамблеи народа Казахстана является коллегиальным органом. Заседания Совета АНК созываются председателем Совета АНК или заместителями председателя АНК один раз в полугодие.

К полномочиям Совета АНК относятся: рассмотрение кандидатур в члены АНК, внесение предложений президенту РК о созыве и повестке дня очередной Сессии, учреждение общественных наград и утверждение положений о них и другие. Одним из полномочий Совета АНК является внесение предложений по пяти кандидатам в депутаты Сената Парламента РК, назначаемым президентом РК.

Уникальность АНК

Ассамблея народа Казахстана – уникальный институт, аналогов которому нет ни в одной другой постсоветской республике.

Целью создания АНК выступило обеспечение общественного согласия и общенационального единства в Казахстане на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности этносов Казахстана при консолидирующей роли казахского народа.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" отметил: "Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Это время стало периодом созидания и прогресса, мира и согласия".

Многие отмечают, что тридцатилетняя политика мира и согласия доказала, что единство народа – мощный фактор формирования, укрепления и развития государственности. Если в начале своего пути Ассамблея была призвана представлять интересы этносов страны, то сегодня она продолжает работу по дальнейшей интеграции всех казахстанских этносов в единый народ на основе принципа гражданства, общности целей и задач, а также общих объединяющих ценностей.

"Успех в гармонизации межэтнических отношений в соответствии с преамбулой нашей Конституции – "Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле" – это в немалой степени заслуга деятельности АНК", – подчеркивают в Ассамблее.

Фото: assembly.kz

За 30 лет деятельности АНК:

обеспечена консолидация и интеграция этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства;

Ассамблея трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства;

при Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан были созданы Комитет по развитию межэтнических отношений и Институт прикладных этнополитических исследований;

Ассамблея народа Казахстана обрела новый инструмент парламентского представительства. Отныне пять депутатов Сената Парламента РК, назначаемые главой государства по предложению АНК, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять Ассамблею как совокупность интересов этносов;

в Парламенте создано новое депутатское объединение "Бір ел – бір мүдде", занимающееся вопросами укрепления национального единства и общественного согласия. Его отличие в том, что группа является межпалатной, а не функционирующей только в Мажилисе, как это было ранее. В состав депутатской группы "Бір ел – бір мүдде" вошли 30 парламентариев: 10 – от Сената и 20 – от Мажилиса;

Ассамблея сыграла важную роль в общественно-политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства. Исторически важным результатом программы политических реформ стало формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства;

созданы условия для развития языков, традиций, культур казахстанских этносов в соответствии с международными стандартами;

обеспечено признание объединяющей роли казахского языка как государственного;

обеспечена деполитизация межэтнических отношений со стороны этносов Казахстана;

предотвращен фактор внешнего влияния на этносы Казахстана и превращение их в проводников интересов внешних политических сил.

Член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, член правления и проректор по научной работе и международным связям Кызылординского университета имени Коркыт ата Майнура Бурибаева рассказала о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, где работает над формированием межэтнического диалога и экспертного сопровождения деятельности АНК с 2013 года.

"Вот уже более десяти лет я и мои коллеги трудимся над укреп­лением национального единства народа Казахстана, внося свой вклад в формирование государственной этнополитики и информационного освещения. Научно-экспертный совет, созданный в 2009 году, является постоянно действующим консультативно-аналитическим органом при АНК. В него входят ученые и эксперты разных социально-гуманитарных направлений, таких как история, социология, философия, культурология, политология, регионоведение, филология, религиоведение, диаспорология, международные отношения и многие другие. В состав Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, работающего на общественных началах, входит более 50-ти экспертов, из них более 20-ти докторов наук, 15 кандидатов наук, депутаты и общественные деятели". Майнура Бурибаева

Спикер добавила: члены Научно-экспертного совета АНК принимают активное участие в различных конференциях, семинарах, лекциях, выступая в качестве спикеров и выражая экспертное мнение по различным вопросам сферы "межэтники".

"Одной из главных наших задач является работа по изданию книг, монографий, энциклопедий, научных публикаций, статей и аналитических обзоров. Важной работой стало создание таких уникальных изданий, как: "Этнополитический словарь", "Языки народа Казахстана" (выдержавший несколько изданий с дополнениями), "Словарь социолингвистических терминов", "Народ Казахстана", том "Казахи", изданный Российской академией наук в серии "Народы и культуры". Для меня стало честью стать участником команды, которая проделала огромную работу". Майнура Бурибаева

Член Научно-экспертного совета Ассамблеи считает важным укреплять среди молодежи толерантность, взаимное уважение языка, культуры, традиций, соучастия и сочувствия друг к другу. Над этим работает научная и творческая интеллигенция Казахстана.

"В текущем году – в год 30-летия создания Ассамблеи народа Казахстана – на всех уровнях – от детского сада до университетов – проводятся мероприятия, посвященные юбилейной дате. Наблюдая за тем, что происходит в мире в силу разных геополитических процессов, я часто прихожу к мысли, что мы – граждане Казахстана – счастливые люди, потому что живем и работаем в своей стране, где сохраняется мир и стабильность во всех отношениях", – заключила Майнура Абильтаевна.

В реализацию политики мира и согласия, кроме Ассамблеи народа Казахстана, вовлечены все центральные государственные, местные исполнительные органы и неправительственные объединения. За прошедшие годы в республике были созданы законодательные, государственно-управленческие, общественные и другие институциональные механизмы укрепления общественного согласия и общенационального единства.

На сегодняшний день Ассамблея объединяет всех, для кого вопросы общественного согласия имеют ценностное значение. В их числе более тысячи этнокультурных объединений, институты АНК и целый ряд общественных структур и проектов. А это свыше полутора тысяч советов матерей, более тысячи ақсақалдар кеңесі, Республиканское общественное объединение "Ассамблея жастары", центры "Жомарт жан", куда входят меценаты, благотворители, волонтеры, активно содействующие развитию благотворительности в стране, советы медиации АНК, Клуб молодых ученых, Научно-экспертный совет АНК, порядка двух десятков научно-экспертных групп АНК, работающих в вузах и НИИ, Ассоциация кафедр, Ассоциация творческих коллективов, 34 дома дружбы, действующих во всех регионах страны.

"Укрепление общественного согласия и общенационального единства является одним из условий масштабных преобразований в социально-экономической и общественно-политической сфере страны, осуществляемых президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Все они неразрывно связаны общей идеей – строительства Справедливого Казахстана", – отмечают в Ассамблее.

Символично, что старт празднованию юбилейного года 30-летия Ассамблеи народа Казахстана дан не только в день рождения АНК, а еще и в День благодарности. В первый день весны жители страны будут благодарить друг друга всем известным словом "рахмет". Ведь казахстанцам есть за что сказать взаимное спасибо друг другу и что совместно беречь.