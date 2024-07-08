Автотуризм – это свобода: пенсионеры-путешественники покоряют просторы Казахстана

Встреча с миром автотуризма для Зиаш и Берлібай Аилбековых началась, когда они оба вышли на пенсию. Сейчас им по 63 года, и они уже успели побывать почти во всех уголках Казахстана. С какими приключениями сталкивались автотуристы, как вдохновляются сами и других, они рассказала Zakon.kz.

Пенсионеры путешествует по Казахстану больше 10 лет. Автотуризмом путешественники начали заниматься после 50. Тогда у них была цель объехать весь Казахстан. Однако со временем автотуристы поняли, что страна настолько велика и увидеть ее полностью невозможно. Сами Зиаш и Берлібай родом из Абайской области и уже 15 лет живут в Астане. Символично, что в этом году у пенсионеров будет знаковая дата – 40 лет совместной жизни.

Видеть быт народа изнутри

По словам Зиаш Аилбековой, каждый регион Казахстана слишком большой, поэтому посетить они могли только одну часть, потом другую. Чтобы расширить свой кругозор, в этом году пара впервые выехала за рубеж: в Турцию и на машине съездили в Кыргызстан.

"Обычно, когда мы посещаем регионы или, как в этом году, зарубежье, я всегда веду соцопрос и провожу исследование. Как живут местные жители, каков их быт и традиции. Мне очень интересно видеть, слышать народ изнутри, сравнивать рынок, образование, интересы, образ жизни, взаимоотношения людей, нации и местный диалект". Зиаш Аилбекова

Для пенсионеров-путешественников туризм – это как для маленького ребенка, только начинающего ходить и исследовать мир вокруг. На каждый автотур они готовятся заранее. Особое внимание уделяют питанию.

"Мы с мужем много читаем. А также любим отечественный канал о путешествиях и Discovery. Мы очень много мест в Казахстане посетили благодаря этим каналам, там есть хорошая информация об интересных местах. Оттуда мы и черпаем вдохновение и идеи для новых поездок", – говорит Аилбекова.

Фото: из личного архива Зиаш Аилбековой

Зиаш Аилбекова отметила, что каждый автотур интересен по-своему, так как во время путешествия они посещают разные места. Наша героиня вспомнила интересный случай, который произошел с ними в поселке Урунхайка на границе с Китаем.

"Мы ехали до поселка без остановки 1200 км. Когда доехали, освещения на улицах не было, но нам удалось найти местную полицию. Ребята молодцы, устроили нас в квартиру. В 5 утра мы выехали и дальше уже ехали впритык к границе. С одной стороны, мраморные горы Китая, с другой – Казахстан и тайга. Одним словом, неописуемая красота. Встретили местных ребят, они рассказали, что рядом в 30 км есть пантолечебница. Мы отправились в путь, но еда в машине заканчивалась. Зато была пара коробок иван-чая, который мы собрали по дороге в Риддере. Едем уже 60-70 км, заезжаем в глубь тайги и не можем понять, на чьей мы территории – Китая или нашей. Остановились и наткнулись на ферму. Радовались, как дети, когда убедились, что на своей территории. Потом искупались в бульоне из пантов, сняли на камеру местность. Успели даже местный музей посмотреть. Таких интересных ситуаций очень много было", – вспоминает наша героиня.

По словам Зиаш Аилбековой, активная жизнь на пенсии – это образ жизни. Она считает, что это время, когда можно насладиться свободой и делать то, что нравится. Пенсионеры помимо путешествий занимаются лыжами, коньками, ежедневными пробежками и увлекаются рыбалкой, а также заготовкой чая и настоек из лекарственных трав.

Фото: из личного архива Зиаш Аилбековой

Женщина считает, что пенсия дана для того, чтобы каждый пожил для себя. Потому что с рождения и до пенсии человек все время был кому-то обязан: "Детский сад, школа, университет, женитьба, затем родить и вырастить достойных детей, дом, работа и все это на бегу", отмечает она.



"Многие, выйдя на пенсию, не могут адаптироваться к новой жизни, не знают, куда себя деть, так как жили все время в напряжении. Просто не понимают, что пенсия –это свобода. Ты ни от кого независим. Начинающим пенсионерам хочу сказать, что и на пенсии есть жизнь, причем очень интересная и насыщенная. Все зависит от самого человека, всегда можно найти занятие по душе".

Фото: из личного архива Зиаш Аилбековой

Женщина рассказала, что свои поездки и интересные места они транслируют в социальных сетях и на них подписываются как казахстанцы, так и иностранцы, где задают вопросы о путешествиях на машине. "Я всегда с радостью отвечаю и рассказываю. Нам приятно делиться информацией и красивыми местами. Для нас все люди, которые пишут, стали родными", – говорит Аилбекова.

Фото: из личного архива Зиаш Аилбековой

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать



Говоря о видах транспорта для туризма, наша собеседница признается, что путешествовать на поезде не совсем удобно. Поскольку приходится подстраиваться под расписание поездов, а автотур, напротив, это свобода в движении. "Ты сам себе принадлежишь и в любой момент можешь выехать, если тебе там некомфортно", – отмечает она.

Также пенсионеры хотели бы отправиться в путешествие на круизном лайнере, для них это возможность открыть новые горизонты.

"Весь наш рассказ говорит о том, что жизнь на пенсии – это в кайф. Мы столько интересного познали. Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. У нас цель – прожить до 120 лет, так что у нас все впереди. Бог дает возможность, а правильно использовать возможность – это может только сам человек. У нас свободного времени нет, как говорит наша дочь, что мы все время заняты нас дома нет. Для того, чтобы попасть к нам в гости, нужно записаться на прием". Зияш Аилбекова

В этом году пенсионеры поставили цель – посетить две зарубежные страны и автотуром съездить в несколько регионов Казахстана, и конечно, обязательно отправиться в ВКО за чаем. В настоящее время путешественники исполняют свои мечты и находятся в пути.

Пенсионеры назвали несколько запоминающихся мест Казахстана:

Нацпарк "Алтын Эмель",

Рахмановские ключи,

Розовое озеро "Кобейтуз",

Коныр-Аулие в Абайской области,

село Катон-Карагай на Востоке Казахстана.

село Аккайын в Акмолинской области,

Кольсай и Кайынды в Алматинской области.

Жизнь на пенсии – это возможность путешествовать, открывать новые горизонты и делиться своими впечатлениями. Пенсионеры рекомендуют будущим автотуристам начать с близких расстоянии, чтобы оценить свои силы и возможности.

При этом желательно быть на пару за рулем и оборудовать машину под автотур. А уже во время путешествия главное, конечно, ценить и радоваться каждому моменту, проведенному в пути и на природе, и по возможности делать все, что любите.